Ухвалення закону про олігархів без рекомендацій Венеційської комісії закриває Україні шлях до Європи, - Климпуш-Цинцадзе

Ухвалення скандального закону про олігархів без врахування висновків Венеційської комісії ставить під сумнів бажання нинішньої влади рухатися шляхом європейської інтеграції України.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила народна депутатка ("Європейська солідарність") Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, останньою краплею стало те, що Разумков (голова Верховної Ради, Дмитро Разумков. - Ред.) мав свою позицію. Цей законопроєкт треба було направити до Венеційської комісії. Якщо ми справді не на папері йдемо до європейської спільноти, а дійсно йдемо в європейське співтовариство - це необхідно робити", - заявила депутатка.

Вона додала, що в Офісі Президента, замість врахування професійних рекомендацій Венеційської комісії, наполягали на якнайшвидшому ухваленні законопроєкту навіть всупереч регламенту і закону.

"Очевидно, це не подобається Банковій, тому що вони вважають, що треба діяти методами взагалі 1937 року", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.

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За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.