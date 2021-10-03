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Ухвалення закону про олігархів без рекомендацій Венеційської комісії закриває Україні шлях до Європи, - Климпуш-Цинцадзе

Ухвалення закону про олігархів без рекомендацій Венеційської комісії закриває Україні шлях до Європи, - Климпуш-Цинцадзе

Ухвалення скандального закону про олігархів без врахування висновків Венеційської комісії ставить під сумнів бажання нинішньої влади рухатися шляхом європейської інтеграції України.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила народна депутатка ("Європейська солідарність") Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, останньою краплею стало те, що Разумков (голова Верховної Ради, Дмитро Разумков. - Ред.) мав свою позицію. Цей законопроєкт треба було направити до Венеційської комісії. Якщо ми справді не на папері йдемо до європейської спільноти, а дійсно йдемо в європейське співтовариство - це необхідно робити", - заявила депутатка.

Вона додала, що в Офісі Президента, замість врахування професійних рекомендацій Венеційської комісії, наполягали на якнайшвидшому ухваленні законопроєкту навіть всупереч регламенту і закону.

"Очевидно, це не подобається Банковій, тому що вони вважають, що треба діяти методами взагалі 1937 року", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.

Читайте також: ОП визнав створення правової колізії при голосуванні за проєкт закону про олігархів

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

Венеціанська комісія (227) Климпуш-Цинцадзе Іванна (390) Разумков Дмитро (1526) Офіс Президента (2022) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+19
Повторю еще раз. Идет речь не о борьбе с олигархами от слова совсем. Идет речь о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами? Под его властью есть ГПУ, ГБР, СБУ и АМКУ. Это все его ближайшие друзья. Кто мешает им сейчас бороться в условиях абсолютной власти в стране?
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03.10.2021 16:13
+18
Так в этом вся соль!
Разосраться с Европой а потом пойти к рашке!
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03.10.2021 16:03
+17
Поэтому их нужно принимать с нарушением Законов и Конституции? Где хоть зачатки логики? Конституционный суд уже несколько раз признавал незаконной процедуру по которой пытаются протащить этот "закон"?
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03.10.2021 16:16
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А нас туда кто то звал?
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03.10.2021 18:29 Відповісти
А прєпіздєнту в Европу і не треба. Йому б в мацковії на роялі заграти ...
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03.10.2021 19:05 Відповісти
Блазень провокує Захід лишити Україну підтримки , щоб потім сказати : " вони нас не підтримують" та повернутися до Рф та китаю.
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03.10.2021 19:40 Відповісти
Караул!
Олигархов обижают!
🤣
Смешно смотреть как народ на Цензоре,
грудью встал на защиту своих эксплуататоров...)
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03.10.2021 20:55 Відповісти
Не переживай, бубашка беню не обидит
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03.10.2021 21:07 Відповісти
народ отсюда вымели уже давно и основательно. оставили лояльных одному олигарху делающему шоколадки. в обед высказал свое мнение по этой теме тут. вечером специально проверил - удалили! тут можно только хвалить порошенко и поливать грязью его врагов. все.
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03.10.2021 23:35 Відповісти
меня только разблочили и по ходу за вопрос почему так возбудились клюющие здесь из рук олигархов?))..неужели сапоги так хороши?)) , значит нужно брать..))

_
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03.10.2021 21:05 Відповісти
эт ты о нелохе?
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03.10.2021 21:07 Відповісти
да я о всех халявщиках этих, и подпольных тоже))..
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03.10.2021 21:10 Відповісти
Наконец-то "ЕС" отреагировали на эту байду с бумажкой об олигархах
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03.10.2021 21:30 Відповісти
Ну очень ,очень хочется писять . Можно за углом поссать без всяких разборах в Венецианских комиссиях?
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03.10.2021 22:43 Відповісти
Европа фсё?
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04.10.2021 09:41 Відповісти
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