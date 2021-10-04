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Бійці Кадирова побили двох російських уболівальників. Росіяни бояться дати відсіч чеченцям

Бійці Кадирова побили двох російських уболівальників. Росіяни бояться дати відсіч чеченцям

Двох уболівальників московського футбольного клубу "Спартак" у перерві матчу з ФК "Ахмат" побили бійці Кадирова.

Про це виданню Sports.ru повідомив представник полку імені Ахмата Кадирова, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники полку імені Ахмата Кадирова побили двох уболівальників "Спартака" в перерві матчу РПЛ з "Ахматом" на стадіоні в Грозному.

"Відбулася сутичка невелика. Ніхто їх не бив, їх просто відвезли зі стадіону. Пошуткували над Аллахом? Так, зараз з ними бесіду проведуть і повернуть на стадіон. Їм же повертатися ще в Москву треба. Нічого їм не буде", - сказав представник полку.

Читайте також: "Демократія по-російськи": Кадиров набрав 99,63% голосів, побиття на дільницях і КПРФ як "альтернатива" партії Путіна

Автор: 

вболівальники (75) побиття (934) Кадиров Рамзан (527) росія (65146)


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Топ коментарі
+34
Кадыровцы - истинные хозяева *********.
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04.10.2021 09:14
+21
А плакал панове. Читал и плакал!
Да, московиты и их прихвостни, как там у вас с выплатой дани чеченцам? Не задерживаете?
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04.10.2021 09:16
+16
Правильно. Макак нужно воспитывать. На бутылке.
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04.10.2021 09:15
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Кадыровцы - истинные хозяева *********.
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04.10.2021 09:14 Відповісти
Чечня круто...
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04.10.2021 09:26 Відповісти
чечены-это гниды большие. они как все мусульмане только толпой сильны...если бы два чечена сидели на стадионе Спартака,то сидели бы молча и не вякали. но дома при толпе своих с оружием в руках все герои.
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04.10.2021 09:41 Відповісти
я 27 лет от рождения жил среди мусульман. и в армии служил в полку,где на 1250 человек,820 были муслимы. так что я совершенно не боялся и не боюсь ни муслимов,ни чеченов. а если ты все тридцать лет был чмом,то извини,такая у тебя судьба.
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04.10.2021 10:02 Відповісти
А кто тебе предлагает бояться? У меня десятки тысяч бойцов прошло и я знаю сотни случаев. Любой командир тебе скажет что чеченцы не чмыри. Так о чем разговор?
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04.10.2021 10:10 Відповісти
слышь,вояка...я сказал только то что сказал. и то что я сказал,основано на личном опыте жизненном. и заметь,армия,какая бы она не была,советская,роССийская,украинская...-это организация где хоть и есть дедовщина,но нет беспредела. и ещё-армия это не улица!

если ты не понимаешь разницы,то о чём вообще говорим?
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04.10.2021 10:16 Відповісти
Ты знаешь почему офицеры не ходили в пивную? Потому что там все герои и басни про геройскую службу рассказывают ВСЕ. А а реале 99% служивших дрыщи и я 30лет нянчил вас героев. А разговор начался с твоего трёпа.
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04.10.2021 10:22 Відповісти
у меня никогда в жизни не было желания быть офицером. в армии я закончил учебку и в линейке был ЗКВ управления ГШБ. полк наш стоял на стыке трёх границ-Афган,Китай,Казахстан. так вот,аХвицер..в нашем полку у меня была репутация,и офицеры и моего батальона и других подразделений,со мной за руку здоровались,если тебе это о чём то говорит. это были боевые офицеры!
а тебе,аХвицер,доверили чмошников маЦковских нянчить...ибо каждому по способностям!

и заметь,я не с трёпа начал,а с констатации!
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04.10.2021 10:31 Відповісти
Звиздеть это у тебя а крови? Если ты герой так и хрен с тобой. А что ты знаешь обо мне? Ты просто трепло дешёвое. Сделай сотую часть что я достиг и тогда уже будешь гордиться.
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04.10.2021 10:37 Відповісти
В учебці перед Афганом, бандерівці завжди бились з чеченцями, але коли доходило до бойових, то йшли в бій разом, з москалями ніхто не бажав, крім кубанців і поморів
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04.10.2021 10:42 Відповісти
І да, як можна порівняти узбеків і чеченців, узбеки включали "не понімаю" і все.
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04.10.2021 10:43 Відповісти
Ну пусть удмурдов. Просто по сравнению с другими
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04.10.2021 10:50 Відповісти
Так то ж Бандеровцы. Солженицын описывал что их в ГУЛАГе боялись все. Если бы их у нас было поболе наш флаг над кремлём реял и президентом не дрыщ был бы
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04.10.2021 10:48 Відповісти
Просто вы оба путаете чеченцев и кадыровцев, это всё равно, что Дыровских впопучленцев назвать украинцами.
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04.10.2021 10:31 Відповісти
ой не надо.
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04.10.2021 14:34 Відповісти
я в армии не служил, но батя еще сссровскую захватил, с ним один чечен служил, только хорошее про него слышал,а вот унтерменшей сковородомодых из ср.азии до конца жизни не любил.гнилые.
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05.10.2021 10:21 Відповісти
а росіяни стервятники нападають тіки на менших толпою - Україну, Грузію, країнам Балтії все погрожують, а от хто великий - Китай, Америка, вони навіть не пукнуть напасти
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04.10.2021 09:53 Відповісти
Щось вони вас і в Москві нагинають.
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04.10.2021 12:10 Відповісти
Правильно. Макак нужно воспитывать. На бутылке.
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04.10.2021 09:15 Відповісти
А плакал панове. Читал и плакал!
Да, московиты и их прихвостни, как там у вас с выплатой дани чеченцам? Не задерживаете?
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04.10.2021 09:16 Відповісти
Небольшая ремарка, платят они не чеченцам, а кадырову, который является тираном-убийцей, что держит в страхе чеченский народ, а также его ближайшим прихвостням.
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04.10.2021 09:34 Відповісти
Добавлю,Кадыров-не чеченец.Он азербайджанец.Из тех,кто пришли в Чечню после истребления чеченцев советской властью и заселились на очищенную от людей территорию.Это все в Чечне знают.
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04.10.2021 09:39 Відповісти
Ну так и кацапы у нас проделали то же самое, уничтожили миллионы украинцев голодом, высылкой, войной. Эшелонами навезли сюда своих соотечественников, потомки которых и сейчас вопят про "одиннарод" и выбирают во власть кацапских ставленников.
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04.10.2021 09:43 Відповісти
Это им ещё повезло,ч то якобы на Чечне не употребляют алкоголь. Посадить на бутылку не получится ))))
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04.10.2021 09:17 Відповісти
Пьют. Даже в тех странах где смертная казнь все равно пьют. Так что бутылка не проблема
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04.10.2021 09:20 Відповісти
Ну так у этой же алкашни спартаковской отберут и посадят. Ведь "ничего не будет"-это и есть набутыливание кацапни в понимании кадыровцев.
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04.10.2021 09:21 Відповісти
Ахмата Кадырова взорвали на стадионе,а теперь и трава не расти....,а Рамзан Ахматович воспитал крутых чуваков....истинных хозяев Мацковии...достойный наследник Хана Батыя....
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04.10.2021 09:19 Відповісти
Всего лишь избили, а в 90-х головы отрезали. Не те уже чеченцы нынче.
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04.10.2021 09:20 Відповісти
бараны против свиней....
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04.10.2021 09:20 Відповісти
Как воины чеченцы заслуживают уважение. Мне довелось жить в тех краях и как соседи они не чета нашим.
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04.10.2021 09:22 Відповісти
они уже показали себя как воины в аэропорту Донецка - успешно покрошены в капусту нашими ребятами...
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04.10.2021 09:25 Відповісти
То кадыровские коллаборанты. А дудаевцы, воевавшие за свободу Ичкерии, сражались достойно и отчаянно.
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04.10.2021 09:28 Відповісти
таки да. согласен
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04.10.2021 10:00 Відповісти
Вооруженная охрана на двух вооруженных пивасом придурков？Это воины？
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04.10.2021 09:35 Відповісти
Вся чеченская армия напала,? Дурака не включай.
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04.10.2021 09:57 Відповісти
Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили двух болельщиков "Спартака" на стадионе в Грозном. Источник: почему Московия не защищает своих граждан в своих колониях?
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04.10.2021 09:20 Відповісти
Потому что это еще вопрос, кто чья колония.
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04.10.2021 09:23 Відповісти
Я понимаю что война Чечни и Московии была есть и будет, кремлёвские допустили большую ошибку что разрешили чеченцам гулять по всей Московии и её колониям, в случае обострения конфликта чеченцы станут ходячими бомбами, ведь многие знают что у этих 20 - 30 летних чеченцев Московия за две войны убила их родителей и то что Московия восстановила Грозный не сравнимо с гибелью отца, матери и др родственников.
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04.10.2021 09:35 Відповісти
У одного будет сломан нос,у другого челюсть. "Беседа" проведена. На москвабад смогут вернуться.
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04.10.2021 09:23 Відповісти
Когда ты думал, что победил в войне с Чечнёй

вики:

Итог
Победа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 федеральных войск ;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Борьба с бандподпольем продолжалась ещё несколько лет
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04.10.2021 09:24 Відповісти
Это только опущенцы лугандона могут считать кацапов великой нацией. По факту это этнос терпил и лохов.
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04.10.2021 09:24 Відповісти
Россияне боятся дать отпор чеченцам Источник: \\ а чеченцы это что не россияне ? чечня - круто !
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04.10.2021 09:28 Відповісти
тоже мне новость . современные баскаки напомнили холопам кто у них хозяин
вспомним как было раньше . сильно почитаемый в Московии князь Александр Невский совместно с захватчиками монголо-татарами подавлял восстания в городах русских . рубил головы . сажал на кол . а современные москали его видимо за это очень любят
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04.10.2021 09:29 Відповісти
аналогия с современной Россией . есть современная Золотая Орда ( Чечня) современные баскаки собирают дань с рабов . а их великий князь ( Путин ) в этом активно помогает
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04.10.2021 09:32 Відповісти
В патернах истории никогда, ничего не меняется😀😀😀😀
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04.10.2021 09:40 Відповісти
ждем-с ответа, как соловей лета на мацква-река (во время дружескАГА ответного матча).
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04.10.2021 09:32 Відповісти
Миллион чеченцев и двести миллион кацапов.
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04.10.2021 09:33 Відповісти
Це були переодягнені "біндьоровці", заявить *********, а не кадирівці.
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04.10.2021 09:33 Відповісти
Слабо!!!
Треба було переламати кістки всім кацапам в радіусі 250 км.
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04.10.2021 09:38 Відповісти
кацапи навоювали собі в Чечні безкоштовне бутилювання і анал по прінуждєнію. Потому што, іх нє пабєдіть🤣
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04.10.2021 09:40 Відповісти
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04.10.2021 09:42 Відповісти
шо за мусорный бачок?
то московский Спартачок!
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04.10.2021 09:42 Відповісти
я не понимаю украинцев,восхваляющих чеченцев. или вы забыли как эти суки воевали и воюют против Украины убивая наших воинов в ОРДЛО?
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04.10.2021 09:44 Відповісти
Ну так-то чеченцы по обе стороны фронта. За Украину тоже воюют в батальйоне имени Исы Мунаева.
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04.10.2021 09:48 Відповісти
А сколько у нас скотов? Отребье есть конечно и у чеченцев, только у них их меньше. Они войну с парашей выйграли а мы???
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04.10.2021 09:50 Відповісти
Их купили.
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04.10.2021 10:09 Відповісти
Можно и так сказать. Если бы параша заплатила нам триллион и освободила наши земли - я бы не возражал
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04.10.2021 10:14 Відповісти
Теперь у этих двух есть только один путь для очистки Кармы 😀😀😀Нужно вступить в один из добробатов Украины😀😀😀😀😀
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04.10.2021 09:44 Відповісти
Зачем нам опущенные?
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04.10.2021 10:34 Відповісти
ай да русскіє...непереможний наріт
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04.10.2021 09:54 Відповісти
Настоящие чеченцы воевали за Украину... теперь их щимят за это..батальон им. Джохара Дудаева..
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04.10.2021 09:57 Відповісти
бачив як в Москві чеченці їздять по місту о величезними чеченськими прапорами із порушенням ПДР зовсім не зважаючи на московську поліцію, яка щімить лише лохів...Ведуть себе як переможці у війні з урусами. А ті старанно платять чеченцям відкупні як репарацію
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04.10.2021 09:57 Відповісти
Так кто там в чеченских войнах победил?
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04.10.2021 10:16 Відповісти
Вернут на стадион, но уже жэнщинами
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04.10.2021 10:33 Відповісти
Су...а) В этой новости прекрасно все. Начнем с названием команды, "АХМАТ"))))))) Блин, классно))) "Полк кадырова", у него тонкое чувства юмора) Мочить казлорылых в свое время и у них же создать, за ихней же счет, боевое подразделение имени себя))) Но это еще не все. Движение в Грозном. Да, именно в том Грозном где в свое время барадатые уложили кучу мокшан. Именно там, от куда колонами вывозили цинковые гробы ванек, которых там никогда не было. Место о котором сочиняли песни рюзьге "камбат батяня камбат" и прочие совкодрочеры. И вот, вяликая победительница терроризма в чечне "РАСЕЯ" в 2021 году просто получает там п...зды от местных осла...бов)))) За то что "Оскорбили Аллллаха!"))) Двое рюзьге "богатырей", болельщики "прославленного мацковскага спартака", просто были посажены на бутылки))) Вот просто за то, что проходило пару барадатых представителей "полка кадырова" и им не понравилось что то))) И главный вопрос, какой будет ответ "мацковских ультрас"? Правильно))) А скоры мы увидим видосик где вся команда "мацковскава спартака", вместе с тренерами, президентом клуба и двумя "аскарбившими аллллллаха" будут извинятся)))) Супер, понедельник начинается с позитивчика))))
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04.10.2021 10:37 Відповісти
«Чечня круто
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04.10.2021 11:16 Відповісти
 
 