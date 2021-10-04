Бійці Кадирова побили двох російських уболівальників. Росіяни бояться дати відсіч чеченцям
Двох уболівальників московського футбольного клубу "Спартак" у перерві матчу з ФК "Ахмат" побили бійці Кадирова.
Про це виданню Sports.ru повідомив представник полку імені Ахмата Кадирова, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітники полку імені Ахмата Кадирова побили двох уболівальників "Спартака" в перерві матчу РПЛ з "Ахматом" на стадіоні в Грозному.
"Відбулася сутичка невелика. Ніхто їх не бив, їх просто відвезли зі стадіону. Пошуткували над Аллахом? Так, зараз з ними бесіду проведуть і повернуть на стадіон. Їм же повертатися ще в Москву треба. Нічого їм не буде", - сказав представник полку.
Топ коментарі
+34 Vasya Kirpych #484960
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+21 Старый зольдат
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+16 aleks kyb
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если ты не понимаешь разницы,то о чём вообще говорим?
а тебе,аХвицер,доверили чмошников маЦковских нянчить...ибо каждому по способностям!
и заметь,я не с трёпа начал,а с констатации!
Да, московиты и их прихвостни, как там у вас с выплатой дани чеченцам? Не задерживаете?
вики:
Итог
Победа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 федеральных войск ;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Борьба с бандподпольем продолжалась ещё несколько лет
вспомним как было раньше . сильно почитаемый в Московии князь Александр Невский совместно с захватчиками монголо-татарами подавлял восстания в городах русских . рубил головы . сажал на кол . а современные москали его видимо за это очень любят
Треба було переламати кістки всім кацапам в радіусі 250 км.
то московский Спартачок!