Бійці Кадирова побили двох російських уболівальників. Росіяни бояться дати відсіч чеченцям

Двох уболівальників московського футбольного клубу "Спартак" у перерві матчу з ФК "Ахмат" побили бійці Кадирова.

Про це виданню Sports.ru повідомив представник полку імені Ахмата Кадирова, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники полку імені Ахмата Кадирова побили двох уболівальників "Спартака" в перерві матчу РПЛ з "Ахматом" на стадіоні в Грозному.

"Відбулася сутичка невелика. Ніхто їх не бив, їх просто відвезли зі стадіону. Пошуткували над Аллахом? Так, зараз з ними бесіду проведуть і повернуть на стадіон. Їм же повертатися ще в Москву треба. Нічого їм не буде", - сказав представник полку.

Читайте також: "Демократія по-російськи": Кадиров набрав 99,63% голосів, побиття на дільницях і КПРФ як "альтернатива" партії Путіна