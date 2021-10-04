"Безвіз є заслуженим для України", - представник Єврокомісії Матернова

В ЄС зараз не розглядають можливості скасування безвізового режиму для українців, незважаючи на критику з боку Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявила глава групи підтримки України в Єврокомісії, заступник генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катаріна Матернова.

"Відповім прямо: безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що Україна вибрала європейське майбутнє. А значить, візова лібералізація є хорошим прикладом і стимулом для інших країн з аналогічним прагненням", - зазначила вона.

Однак, за словами Матернової, в теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів.

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"Ми будемо і надалі моніторити антикорупційні критерії щодо "механізму призупинення безвізу", що включає безперервне виконання індикаторів лібералізації і рекомендацій", - сказала вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що кілька країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина заявила, що Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС.