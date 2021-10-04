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Новини Безвізовий режим з ЄС
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"Безвіз є заслуженим для України", - представник Єврокомісії Матернова

В ЄС зараз не розглядають можливості скасування безвізового режиму для українців, незважаючи на критику з боку Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявила глава групи підтримки України в Єврокомісії, заступник генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катаріна Матернова.

"Відповім прямо: безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що Україна вибрала європейське майбутнє. А значить, візова лібералізація є хорошим прикладом і стимулом для інших країн з аналогічним прагненням", - зазначила вона.

Однак, за словами Матернової, в теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування безвізу для України - це фейкова новина, - Штайнмаєр

"Ми будемо і надалі моніторити антикорупційні критерії щодо "механізму призупинення безвізу", що включає безперервне виконання індикаторів лібералізації і рекомендацій", - сказала вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що кілька країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина заявила, що Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС.

Автор: 

безвізовий режим (1336) Євросоюз (13399) Матернова Катаріна (73)


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Топ коментарі
+6
Это о чем? Мои дети летали в Будапешт или Прагу на Рождество. Цена билета 10 евро. Друзья в Копенгаген - 18 евро Мы машиной в Болгарию и Черногорию летом. Даже с учетом дороги отдых в Болгарии намного дешевле наших азово-черноморских курортов. И украинцев там куча.
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04.10.2021 11:09
+5
Тільки вчителі з з/п 4000 дол США.
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04.10.2021 11:08
+5
До безвізу зелена влада точно ніякого відношення немає.
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04.10.2021 11:12
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Только вот не этой зеленой пошестью. Они заслужили только оплеухи за коррупцию и предательство.
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04.10.2021 10:55 Відповісти
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04.10.2021 10:58 Відповісти
Безвіз на хліб не намажеш.
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04.10.2021 11:00 Відповісти
и многие украинцы едут в Вену кофе попить на уик энд?)
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04.10.2021 11:03 Відповісти
Тільки вчителі з з/п 4000 дол США.
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04.10.2021 11:08 Відповісти
Это о чем? Мои дети летали в Будапешт или Прагу на Рождество. Цена билета 10 евро. Друзья в Копенгаген - 18 евро Мы машиной в Болгарию и Черногорию летом. Даже с учетом дороги отдых в Болгарии намного дешевле наших азово-черноморских курортов. И украинцев там куча.
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04.10.2021 11:09 Відповісти
До ковидобесия были недорогие экскурсии на автобусах. Знакомые ездили - Рим, Венеция, ещё чота там - жёппа, конечно, подустала, но впечатлений набрались занедороха.
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04.10.2021 11:11 Відповісти
*********, ты хотел,видимо, подколоть? )

намного, намного больше, чем лапотные кацапсины из убогих рассеянских сраней-рязаней.
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04.10.2021 12:39 Відповісти
Євросоюз ніколи (!!!) не скасує безвіз для українців. Бо якщо скасують безвіз, то хто буде працювати? Хто буде піднімати їх економіки? Це вони раніше блокували процес надання безвізу за вказівкою путіна, а відкривали кордони для арабів та негрів. Тепер бачать хто з емігрантів працює, а хто сидить на соціалці.
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04.10.2021 11:11 Відповісти
До безвізу зелена влада точно ніякого відношення немає.
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04.10.2021 11:12 Відповісти
 
 