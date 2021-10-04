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Новости Безвизовый режим с ЕС
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"Безвиз является заслуженным для Украины", - представитель Еврокомиссии Матернова

В ЕС сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова.

"Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", - отметила она.

Однако, по словам Матерновой, в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

"Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии по "механизму приостановления безвиза", включающем непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендаций", - сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС

Читайте: Отмена безвиза для Украины - это фейковая новость, - Штайнмайер

Автор: 

безвизовый режим (1552) Евросоюз (17119) Матернова Екатерина (57)


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Топ комментарии
+6
Это о чем? Мои дети летали в Будапешт или Прагу на Рождество. Цена билета 10 евро. Друзья в Копенгаген - 18 евро Мы машиной в Болгарию и Черногорию летом. Даже с учетом дороги отдых в Болгарии намного дешевле наших азово-черноморских курортов. И украинцев там куча.
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04.10.2021 11:09
+5
Тільки вчителі з з/п 4000 дол США.
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04.10.2021 11:08
+5
До безвізу зелена влада точно ніякого відношення немає.
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04.10.2021 11:12
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Только вот не этой зеленой пошестью. Они заслужили только оплеухи за коррупцию и предательство.
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04.10.2021 10:55 Ответить
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04.10.2021 10:58 Ответить
Безвіз на хліб не намажеш.
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04.10.2021 11:00 Ответить
и многие украинцы едут в Вену кофе попить на уик энд?)
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04.10.2021 11:03 Ответить
Тільки вчителі з з/п 4000 дол США.
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04.10.2021 11:08 Ответить
Это о чем? Мои дети летали в Будапешт или Прагу на Рождество. Цена билета 10 евро. Друзья в Копенгаген - 18 евро Мы машиной в Болгарию и Черногорию летом. Даже с учетом дороги отдых в Болгарии намного дешевле наших азово-черноморских курортов. И украинцев там куча.
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04.10.2021 11:09 Ответить
До ковидобесия были недорогие экскурсии на автобусах. Знакомые ездили - Рим, Венеция, ещё чота там - жёппа, конечно, подустала, но впечатлений набрались занедороха.
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04.10.2021 11:11 Ответить
*********, ты хотел,видимо, подколоть? )

намного, намного больше, чем лапотные кацапсины из убогих рассеянских сраней-рязаней.
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04.10.2021 12:39 Ответить
Євросоюз ніколи (!!!) не скасує безвіз для українців. Бо якщо скасують безвіз, то хто буде працювати? Хто буде піднімати їх економіки? Це вони раніше блокували процес надання безвізу за вказівкою путіна, а відкривали кордони для арабів та негрів. Тепер бачать хто з емігрантів працює, а хто сидить на соціалці.
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04.10.2021 11:11 Ответить
До безвізу зелена влада точно ніякого відношення немає.
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04.10.2021 11:12 Ответить
 
 