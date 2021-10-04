"Безвиз является заслуженным для Украины", - представитель Еврокомиссии Матернова

В ЕС сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова.

"Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", - отметила она.

Однако, по словам Матерновой, в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

"Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии по "механизму приостановления безвиза", включающем непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендаций", - сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС

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