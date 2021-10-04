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Зеленський (22411) імпічмент (277) Разумков Дмитро (1526)

Я не планую збирати підписи за імпічмент президенту, - Разумков

Я не планую збирати підписи за імпічмент президенту, - Разумков

У ВР ходять кулуарні чутки про те, що Разумков має намір почати збір підписів за імпічмент Зеленському.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не планую збирати підписи за імпічмент президенту. А процедури всі чітко прописані в регламенті", - зазначив Разумков, коментуючи чутки, які ходять у ВР про те, що він нібито має намір ініціювати запуск процедури імпічменту Зеленському.

При цьому він відмовився коментувати офшорний скандал навколо глави держави.

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"Мені некоректно це коментувати, думаю колеги самі це зроблять", - припустив спікер.

"Сьогодні пост писав Данило Олександрович Гетманцев ... Думаю, що це якраз результат нашої деофшоризації, що ми сьогодні в топах з цього питання. А щодо тих чи інших компаній, мені не коректно буде ...", - додав він.

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Топ коментарі
+5
А напрасно. Уже пора ! Майдан не обязательно начинать раньше чем сбор подписей.
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04.10.2021 12:56
+4
Арахамия тоже говорил что не будет собирать подписи за отставку Разумкова, а через 3 дня после этого собрал
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04.10.2021 13:01
+4
зачем мне это понимать, если я ещё до выборов знал что зеленский и его комнада редкие лгуны и мошенники
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04.10.2021 13:06
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А напрасно. Уже пора ! Майдан не обязательно начинать раньше чем сбор подписей.
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04.10.2021 12:56 Відповісти
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04.10.2021 13:11 Відповісти
Разумков - продуманная нэрпа и прекрасно знает, что этот "закон об импичменте" прописан таким образом, что реализовать его просто не реально. Плюс, сходняк в Трускавце четко показал, что вассалы боссом, в целом довольны. Не, ну а че: программу большого воровства запустил, вворов в тюрьмы не садит, своих отмазывает, да и с Ермаком о чем угодно договориться можно если что ...
Так что голосов за импичмент не будет.
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04.10.2021 14:31 Відповісти
...він сам себе закопає своїми делішками й офшорами... А команда ОПУщених прискорить...
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04.10.2021 12:58 Відповісти
Ось я зараз у цю хвилину ********* полоще Кулебу , знаючи точно що він раб Єрмака... Й НІ СЛОВА ПРО ЄРМАКА як й завжди! А девін зараз? На сходняку у Трускавці він був?
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04.10.2021 13:00 Відповісти
КИЕВ. 2 октября. УНН. На съезд "Большой фракции" в Трускавец уже прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр финансов Сергей Марченко. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.
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04.10.2021 13:09 Відповісти
я про Козира запитувала?
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04.10.2021 13:22 Відповісти
Да куда уж без него, просто, учитывая неприятие его обществом ( за исключением тех оставшихся 31%) в последнее время он старается не отсвечивать на фото, возможно приближенным медиахвойдам пояснили, что лучше его не фотографировать
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04.10.2021 15:30 Відповісти
Не дозрел.
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04.10.2021 12:59 Відповісти
Сегодня еще рано, а завтра может быть поздно...
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04.10.2021 13:36 Відповісти
Арахамия тоже говорил что не будет собирать подписи за отставку Разумкова, а через 3 дня после этого собрал
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04.10.2021 13:01 Відповісти
А вы не поняли, что все зеленые врут как дышат? Их же слушать невозможно. Или же слушать нужно наоборот, там где говорят одно, значит будет точно на 180 градусов наоборот.
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04.10.2021 13:04 Відповісти
зачем мне это понимать, если я ещё до выборов знал что зеленский и его комнада редкие лгуны и мошенники
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04.10.2021 13:06 Відповісти
Пора бы уже собирать подписи за импичмент, но не Разумкову, идеологу зеленых. При Зеленых тварях ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ началась дискриминация пенсионеров по возрастному профилю. Пенсии повышают не всем , а точечно, отдельным возрастам, а остальным дуля. А налог платят на пенсию все. Вот что творят эти ПРОХОДИМЦЫ. Геть, тварюки из власти, если вы геноцидите народ, геноцидите пенсионеров, геноцидите всех, даже армию, долги по зарплате миллиардные. Геть, сатанячьи морды!
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04.10.2021 13:02 Відповісти
А який в цьому сенс? Закон виписаний так, що імпічмент нездійсненний.
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04.10.2021 13:03 Відповісти
А надо.
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04.10.2021 13:04 Відповісти
Йозеф Кнехт


@jozefkneht1



Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку. Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада. Це злочин, який не має терміну давності. Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
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04.10.2021 13:04 Відповісти
Самый большой рейтинг у Президента Зеленского! Так держать! Голыми руками не возьмёшь!
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04.10.2021 13:05 Відповісти
Не дивуйся, ЗЕбіл, коли зелених почнуть потрохи відстрілювати...і не постановочно, як Шефіра!!!
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04.10.2021 13:30 Відповісти
закон про импичмент, который Зеленый укурок преподносит как "достижение", принят в таком варианте, что действуя по этому "закону" импичмент президенту вынести практически невозможно ибо нужно 3 раза подряд собрать практически все голоса Верховной рады "за" импичмент, а имея зеленый моносброд это просто нереально сделать... Поэтому народу оставляют проверенный способ народного импичмента, отработанный на донейком бандюковиче - подстачниками в Московию или суд и срок за госизмену - за слив "вагнеровцев" и за оффшоры ...
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04.10.2021 13:09 Відповісти
А мог бы и пособирать,хоть какая то польза была от тебя,а то поработал прислугой,выкинули,молча уходишь,как лох последний.
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04.10.2021 13:09 Відповісти
Импичмент - ЗАБУДЬТЕ ЭТО СЛОВО!
По нынешним законам, проще вообще ОТМЕНИТЬ должность Президента, чем выдвинуть ему "импичмент".
Вот такой Закон об "импичменте" принял Зеленский и его "Слуги".
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04.10.2021 13:14 Відповісти
Зеленскому может грозить импичмент за офшорные дела.
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04.10.2021 13:24 Відповісти
Как какой то клоун может переводить в офшоры 40 млн дол, от куда у него такое бабло.
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04.10.2021 13:25 Відповісти
У жены взял в тумбочке.
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04.10.2021 13:37 Відповісти
а жОнка вовки шмаркли где взяла? натаксовала на объездной вместе с клованом
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04.10.2021 13:55 Відповісти
''Я тебе породив , я тебе і порішу!" (Тарас Бульба Разумков)
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04.10.2021 13:46 Відповісти
А напрасно! Тут или ты,или тебя!
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04.10.2021 15:52 Відповісти
УЙДИ ТРЯПКА !!!
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05.10.2021 07:42 Відповісти
 
 