Я не планую збирати підписи за імпічмент президенту, - Разумков

У ВР ходять кулуарні чутки про те, що Разумков має намір почати збір підписів за імпічмент Зеленському.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не планую збирати підписи за імпічмент президенту. А процедури всі чітко прописані в регламенті", - зазначив Разумков, коментуючи чутки, які ходять у ВР про те, що він нібито має намір ініціювати запуск процедури імпічменту Зеленському.

При цьому він відмовився коментувати офшорний скандал навколо глави держави.

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"Мені некоректно це коментувати, думаю колеги самі це зроблять", - припустив спікер.

"Сьогодні пост писав Данило Олександрович Гетманцев ... Думаю, що це якраз результат нашої деофшоризації, що ми сьогодні в топах з цього питання. А щодо тих чи інших компаній, мені не коректно буде ...", - додав він.