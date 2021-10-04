Я не планирую собирать подписи за импичмент президента, - Разумков
В ВР ходят кулуарные слухи о том, что Разумков намерен начать сбор подписей за импичмент Зеленскому.
Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не планирую собирать подписи за импичмент президента. А процедуры все четко прописаны в регламенте", - отметил Разумков, комментируя слухи, которые ходят в ВР о том, что он якобы намерен инициировать запуск процедуры импичмента Зеленскому.
При этом он отказался комментировать офшорный скандал вокруг главы государства.
"Мне некорректно это комментировать, думаю коллеги сами это сделают", - предположил спикер.
"Сегодня пост писал Даниил Александрович Гетманцев... Думаю, что это как раз результат нашей деофшоризации, что мы сегодня в топах по этому вопросу. А касательно тех или иных компаний, мне не корректно будет...", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Так что голосов за импичмент не будет.
@jozefkneht1
Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку. Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада. Це злочин, який не має терміну давності. Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
По нынешним законам, проще вообще ОТМЕНИТЬ должность Президента, чем выдвинуть ему "импичмент".
Вот такой Закон об "импичменте" принял Зеленский и его "Слуги".
Тарас БульбаРазумков)