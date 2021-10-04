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Зеленский (19024) импичмент (494) Разумков Дмитрий (1520)

Я не планирую собирать подписи за импичмент президента, - Разумков

Я не планирую собирать подписи за импичмент президента, - Разумков

В ВР ходят кулуарные слухи о том, что Разумков намерен начать сбор подписей за импичмент Зеленскому.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не планирую собирать подписи за импичмент президента. А процедуры все четко прописаны в регламенте", - отметил Разумков, комментируя слухи, которые ходят в ВР о том, что он якобы намерен инициировать запуск процедуры импичмента Зеленскому.

При этом он отказался комментировать офшорный скандал вокруг главы государства. 

"Мне некорректно это комментировать, думаю коллеги сами это сделают", - предположил спикер. 

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"Сегодня пост писал Даниил Александрович Гетманцев... Думаю, что это как раз результат нашей деофшоризации, что мы сегодня в топах по этому вопросу. А касательно тех или иных компаний, мне не корректно будет...", - добавил он.

Автор: 
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Топ комментарии
+5
А напрасно. Уже пора ! Майдан не обязательно начинать раньше чем сбор подписей.
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04.10.2021 12:56
+4
Арахамия тоже говорил что не будет собирать подписи за отставку Разумкова, а через 3 дня после этого собрал
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04.10.2021 13:01
+4
зачем мне это понимать, если я ещё до выборов знал что зеленский и его комнада редкие лгуны и мошенники
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04.10.2021 13:06
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А напрасно. Уже пора ! Майдан не обязательно начинать раньше чем сбор подписей.
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04.10.2021 12:56 Ответить
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04.10.2021 13:11 Ответить
Разумков - продуманная нэрпа и прекрасно знает, что этот "закон об импичменте" прописан таким образом, что реализовать его просто не реально. Плюс, сходняк в Трускавце четко показал, что вассалы боссом, в целом довольны. Не, ну а че: программу большого воровства запустил, вворов в тюрьмы не садит, своих отмазывает, да и с Ермаком о чем угодно договориться можно если что ...
Так что голосов за импичмент не будет.
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04.10.2021 14:31 Ответить
...він сам себе закопає своїми делішками й офшорами... А команда ОПУщених прискорить...
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04.10.2021 12:58 Ответить
Ось я зараз у цю хвилину ********* полоще Кулебу , знаючи точно що він раб Єрмака... Й НІ СЛОВА ПРО ЄРМАКА як й завжди! А девін зараз? На сходняку у Трускавці він був?
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04.10.2021 13:00 Ответить
КИЕВ. 2 октября. УНН. На съезд "Большой фракции" в Трускавец уже прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр финансов Сергей Марченко. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.
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04.10.2021 13:09 Ответить
я про Козира запитувала?
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04.10.2021 13:22 Ответить
Да куда уж без него, просто, учитывая неприятие его обществом ( за исключением тех оставшихся 31%) в последнее время он старается не отсвечивать на фото, возможно приближенным медиахвойдам пояснили, что лучше его не фотографировать
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04.10.2021 15:30 Ответить
Не дозрел.
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04.10.2021 12:59 Ответить
Сегодня еще рано, а завтра может быть поздно...
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04.10.2021 13:36 Ответить
Арахамия тоже говорил что не будет собирать подписи за отставку Разумкова, а через 3 дня после этого собрал
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04.10.2021 13:01 Ответить
А вы не поняли, что все зеленые врут как дышат? Их же слушать невозможно. Или же слушать нужно наоборот, там где говорят одно, значит будет точно на 180 градусов наоборот.
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04.10.2021 13:04 Ответить
зачем мне это понимать, если я ещё до выборов знал что зеленский и его комнада редкие лгуны и мошенники
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04.10.2021 13:06 Ответить
Пора бы уже собирать подписи за импичмент, но не Разумкову, идеологу зеленых. При Зеленых тварях ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ началась дискриминация пенсионеров по возрастному профилю. Пенсии повышают не всем , а точечно, отдельным возрастам, а остальным дуля. А налог платят на пенсию все. Вот что творят эти ПРОХОДИМЦЫ. Геть, тварюки из власти, если вы геноцидите народ, геноцидите пенсионеров, геноцидите всех, даже армию, долги по зарплате миллиардные. Геть, сатанячьи морды!
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04.10.2021 13:02 Ответить
А який в цьому сенс? Закон виписаний так, що імпічмент нездійсненний.
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04.10.2021 13:03 Ответить
А надо.
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04.10.2021 13:04 Ответить
Йозеф Кнехт


@jozefkneht1



Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку. Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада. Це злочин, який не має терміну давності. Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
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04.10.2021 13:04 Ответить
Самый большой рейтинг у Президента Зеленского! Так держать! Голыми руками не возьмёшь!
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04.10.2021 13:05 Ответить
Не дивуйся, ЗЕбіл, коли зелених почнуть потрохи відстрілювати...і не постановочно, як Шефіра!!!
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04.10.2021 13:30 Ответить
закон про импичмент, который Зеленый укурок преподносит как "достижение", принят в таком варианте, что действуя по этому "закону" импичмент президенту вынести практически невозможно ибо нужно 3 раза подряд собрать практически все голоса Верховной рады "за" импичмент, а имея зеленый моносброд это просто нереально сделать... Поэтому народу оставляют проверенный способ народного импичмента, отработанный на донейком бандюковиче - подстачниками в Московию или суд и срок за госизмену - за слив "вагнеровцев" и за оффшоры ...
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04.10.2021 13:09 Ответить
А мог бы и пособирать,хоть какая то польза была от тебя,а то поработал прислугой,выкинули,молча уходишь,как лох последний.
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04.10.2021 13:09 Ответить
Импичмент - ЗАБУДЬТЕ ЭТО СЛОВО!
По нынешним законам, проще вообще ОТМЕНИТЬ должность Президента, чем выдвинуть ему "импичмент".
Вот такой Закон об "импичменте" принял Зеленский и его "Слуги".
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04.10.2021 13:14 Ответить
Зеленскому может грозить импичмент за офшорные дела.
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04.10.2021 13:24 Ответить
Как какой то клоун может переводить в офшоры 40 млн дол, от куда у него такое бабло.
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04.10.2021 13:25 Ответить
У жены взял в тумбочке.
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04.10.2021 13:37 Ответить
а жОнка вовки шмаркли где взяла? натаксовала на объездной вместе с клованом
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04.10.2021 13:55 Ответить
''Я тебе породив , я тебе і порішу!" (Тарас Бульба Разумков)
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04.10.2021 13:46 Ответить
А напрасно! Тут или ты,или тебя!
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04.10.2021 15:52 Ответить
УЙДИ ТРЯПКА !!!
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05.10.2021 07:42 Ответить
 
 