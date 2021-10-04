Я не планирую собирать подписи за импичмент президента, - Разумков

В ВР ходят кулуарные слухи о том, что Разумков намерен начать сбор подписей за импичмент Зеленскому.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не планирую собирать подписи за импичмент президента. А процедуры все четко прописаны в регламенте", - отметил Разумков, комментируя слухи, которые ходят в ВР о том, что он якобы намерен инициировать запуск процедуры импичмента Зеленскому.

При этом он отказался комментировать офшорный скандал вокруг главы государства.

"Мне некорректно это комментировать, думаю коллеги сами это сделают", - предположил спикер.

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"Сегодня пост писал Даниил Александрович Гетманцев... Думаю, что это как раз результат нашей деофшоризации, что мы сегодня в топах по этому вопросу. А касательно тех или иных компаний, мне не корректно будет...", - добавил он.