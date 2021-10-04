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Зараз обговорюється можливий початок військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні, - МЗС

Зараз обговорюється можливий початок військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні, - МЗС

Українська та європейська сторони зараз обговорюють різні модальності подальшої взаємодії, однією з можливих опцій є початок військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна та Європейський Союз підтримують регулярний діалог у контексті Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Нагадаю, що в рамках цієї політики в грудні 2014 року на території нашої держави розгорнулася Консультативна місія ЄС із реформування громадського сектора безпеки України (EUAM). Українська та європейська сторони наразі обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна з можливих опцій - початок військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні", - сказав Ніколенко.

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За словами речника МЗС України, така місія могла б охопити сфери, поки що не покриті EUAM.

"Насамперед ідеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають. Переконані, що початок військово-навчальної місії відповідає стратегічним інтересам і України, і ЄС", - наголосив Ніколенко.

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04.10.2021 14:27 Відповісти
А шо у європи є армія
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04.10.2021 15:00 Відповісти
Прибалты, словаки и румыны будут учить воевать...
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04.10.2021 15:09 Відповісти
 
 