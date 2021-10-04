Сейчас обсуждается возможное начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине, - МИД

Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия, одной из возможных опций является начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина и Европейский Союз поддерживают регулярный диалог в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС. Напомню, что в рамках этой политики в декабре 2014 года на территории нашего государства развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM). Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций - начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине", - сказал Николенко.

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По словам спикера МИД Украины, такая миссия могла бы охватить сферы, пока непокрытые EUAM.

"Прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются. Убеждены, что начало военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС", - подчеркнул Николенко.