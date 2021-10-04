1 186 8
Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони карантину, - Рубан
Київ має ризики потрапляння до помаранчевої зони. Однак сьогодні вживаються всі заходи стосовно вакцинації, щоб запобігти посиленню карантину.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.
За його словами, порушення питання про перехід до "помаранчевої" зони залежатиме від рівня вакцинації в місті ьта інших індикаторів.
"Що стосується "помаранчевої" зони, це прогнозована ситуація і, дійсно, Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони, але сьогодні таких індикаторів ще немає. Усі заходи приймаються щодо посилення вакцинації усіх категорій населення вісімнадцять плюс по усім сферам бізнесу", - зазначив Рубан.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Петрович ed2c8e0a
показати весь коментар04.10.2021 15:08 Відповісти Мені подобається 0
Eugen Mk
показати весь коментар04.10.2021 15:15 Відповісти Мені подобається 0
faust7808
показати весь коментар04.10.2021 15:20 Відповісти Мені подобається 0
Valery Greff
показати весь коментар04.10.2021 15:32 Відповісти Мені подобається 0
Eugen Mk
показати весь коментар04.10.2021 15:34 Відповісти Мені подобається 0
Valery Greff
показати весь коментар04.10.2021 15:36 Відповісти Мені подобається 0
Где-то там cc76281d
показати весь коментар04.10.2021 15:17 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар04.10.2021 15:46 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...