УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8170 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 186 8
карантин (18171) Київ (19116) Рубан Олег (113) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони карантину, - Рубан

Київ має ризики потрапляння до

Київ має ризики потрапляння до помаранчевої зони. Однак сьогодні вживаються всі заходи стосовно вакцинації, щоб запобігти посиленню карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, порушення питання про перехід до "помаранчевої" зони залежатиме від рівня вакцинації в місті ьта інших індикаторів.

"Що стосується "помаранчевої" зони, це прогнозована ситуація і, дійсно, Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони, але сьогодні таких індикаторів ще немає. Усі заходи приймаються щодо посилення вакцинації усіх категорій населення вісімнадцять плюс по усім сферам бізнесу", - зазначив Рубан.

Також читайте: Порушників нормативів вакцинації проти COVID-19 з понеділка штрафуватимуть у Києві, - Рубан

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маску надо носить.
показати весь коментар
04.10.2021 15:08 Відповісти
В кармане
показати весь коментар
04.10.2021 15:15 Відповісти
В каком?
показати весь коментар
04.10.2021 15:20 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-rosii-z-za-nepravilno-odyagnutih-masok-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-z-vilnoi-borotbi-videdo.htm И вот что происходит, когда "в кармане"...
показати весь коментар
04.10.2021 15:32 Відповісти
Интересуемся коцапскими новастями? Я так и знал
показати весь коментар
04.10.2021 15:34 Відповісти
И тут ты попал пальцем в просак "Обозреватель" - Украинский сайт:

показати весь коментар
04.10.2021 15:36 Відповісти
Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Источник: А чего не сказать по другому,-Киев имеет шанс попасть в зеленую зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Зачем это нагнетание?
показати весь коментар
04.10.2021 15:17 Відповісти
Так, вже пора, ато поїдуть внуки бандьорів питати у Косоворотки за "вагнерівців", за овшори і за узурпацію влади. І тому потрібно вводити карантин на 3 роки і не пущать нікого до його берлоги.
показати весь коментар
04.10.2021 15:46 Відповісти
 
 