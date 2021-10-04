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Новости Коронавирус и карантин
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Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

Киев имеет риски попадания в

Киев имеет риски попадания в оранжевую зону. Однако, сегодня принимаются все меры касаемо вакцинации, чтобы предотвратить усиление карантина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, поднятие вопроса о переходе в "оранжевую" зону будет зависеть от уровня вакцинации в городе и других индикаторов.

"Что касается оранжевой зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются касаемо усиления вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса", - отметил Рубан.

Также читайте: Нарушителей нормативов вакцинации от COVID-19 с понедельника будут штрафовать в Киеве, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25518) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Маску надо носить.
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04.10.2021 15:08 Ответить
В кармане
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04.10.2021 15:15 Ответить
В каком?
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04.10.2021 15:20 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-rosii-z-za-nepravilno-odyagnutih-masok-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-z-vilnoi-borotbi-videdo.htm И вот что происходит, когда "в кармане"...
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04.10.2021 15:32 Ответить
Интересуемся коцапскими новастями? Я так и знал
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04.10.2021 15:34 Ответить
И тут ты попал пальцем в просак "Обозреватель" - Украинский сайт:

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04.10.2021 15:36 Ответить
Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Источник: А чего не сказать по другому,-Киев имеет шанс попасть в зеленую зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Зачем это нагнетание?
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04.10.2021 15:17 Ответить
Так, вже пора, ато поїдуть внуки бандьорів питати у Косоворотки за "вагнерівців", за овшори і за узурпацію влади. І тому потрібно вводити карантин на 3 роки і не пущать нікого до його берлоги.
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04.10.2021 15:46 Ответить
 
 