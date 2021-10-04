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У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною, - Нацполіція. ФОТО

У Броварах (Київська область) конфлікт через таксі двох нетверезих чоловіків закінчився стріляниною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною, - Нацполіція 01

Правоохоронці з'ясували, що обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхав автомобіль - не змогли визначитися, хто перший поїде. Внаслідок конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрілив у повітря, а потім поранив опонента в груди.

Після цього злочинець сів у таксі і поїхав. Медики, які прибули на місце надали 32-річному потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився - його життю ніщо не загрожує.

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Поліція затримала того, хто стріляв. Ним виявився 47-річний житель Броварів. За місцем його проживання виявлено травматичну зброю.

У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною, - Нацполіція 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
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Топ коментарі
+10
а якби у них були вогнепали, вони б один одного вбили.. і таксиста би вбили. і медиків, які прибули. і ще з десяток дітей, які проходили неподалік. пів міста би перестріляли. тому пістолети дозволяти ні в якому разі не можна!! звичайно ж, окрім мусорів, депутатів, спортсменів (яким дають військові звання), військових. їм можна, хай стріляють.
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04.10.2021 18:13
+3
А де ті які кажуть ось як би і у другого була зброя...
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04.10.2021 18:18
+2
нет, просто хорошо знаю быдло. я же с вами общаюсь
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04.10.2021 18:28
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Теперь его на машине с решетками на окнах бесплатно прокатят. В один конец
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04.10.2021 18:11 Відповісти
Ведь это Дикий Запад
И здесь опасно !
Мы с кольтом двигаем прогресс...
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04.10.2021 18:48 Відповісти
Бровари=стрілянина
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04.10.2021 18:11 Відповісти
а якби у них були вогнепали, вони б один одного вбили.. і таксиста би вбили. і медиків, які прибули. і ще з десяток дітей, які проходили неподалік. пів міста би перестріляли. тому пістолети дозволяти ні в якому разі не можна!! звичайно ж, окрім мусорів, депутатів, спортсменів (яким дають військові звання), військових. їм можна, хай стріляють.
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04.10.2021 18:13 Відповісти
Техащина проти Броварщини отдихаєт !
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04.10.2021 18:49 Відповісти
ты идиот? во многих странах мира легализовано оружие и преступности там меньше. а тебе советую вызывать полицию,если будут забивать ногами или пытаться пристрелить. только на том свете уже будешь до приезда кого-либо.
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04.10.2021 19:53 Відповісти
им можно? серьезно? особенно депутатам,спортсменам. это как раз главные беспредельщики.
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04.10.2021 19:54 Відповісти
звичайно ж серйозно. а ви як думали?
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04.10.2021 21:15 Відповісти
эх, разрешили бы боевые.

хоплофобам:

- и вместо голимой злостной хулиганки с условным на выходе - реально мог быть срок по 115
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04.10.2021 18:14 Відповісти
нострадамусе, ти?
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04.10.2021 18:15 Відповісти
нет, просто хорошо знаю быдло. я же с вами общаюсь
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04.10.2021 18:28 Відповісти
Благодаря тому что Аваков построил современную полицию преступления быстро раскрыты
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04.10.2021 18:15 Відповісти
А де ті які кажуть ось як би і у другого була зброя...
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04.10.2021 18:18 Відповісти
ГТА Сан Андреас. Там ще третій був - таксист, міг би теж дістати зброю.
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04.10.2021 18:41 Відповісти
еще один журналист
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04.10.2021 18:19 Відповісти
Зато, доехал с ветерком
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04.10.2021 18:30 Відповісти
Кто первый встал, того и тапки)
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04.10.2021 18:32 Відповісти
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04.10.2021 18:46 Відповісти
Айайай.. у второго джентельмена не оказалось ствола. Дуэль не получилась. Незачёт. Ну куда нашему биомусору оружие ?
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04.10.2021 18:46 Відповісти
А если б было и нормальное то и конфликта не было.
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04.10.2021 19:01 Відповісти
в любой стране биомусора не меньше.
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04.10.2021 19:55 Відповісти
кива, конечно, ни разу не биомусор
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04.10.2021 21:14 Відповісти
вот что значит быть журналистом или казаком-везде у них дорога, а пересичным-зась
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04.10.2021 18:56 Відповісти
Как это сел и уехал?? угрожал таксопитеку? так мона и банк ограбить - сесть и уехать, а таксист: А я шо, а я ничо, вызвали и везу, а то шо ограбил он банк - так это не мое дело чо(делает "шансон" громче)
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04.10.2021 19:03 Відповісти
Легкое телесное - это пощечина. А здесь угроза жизни и здоровью. Да еще и травматом машет. Пятерик за такое надо давать.
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04.10.2021 19:07 Відповісти
если каждому такому стрелку давать строк, то кто же эти травматы покупать будет?
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04.10.2021 21:14 Відповісти
Короткоствол має бути в кожного Українця,рузьгємірцям,кацапам заборонити.
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04.10.2021 20:01 Відповісти
от если бы в глаз или в область сердца с последующей леталкой... тогда да! а так это все легкие...телесные. ну посрались мужики просто изза тачки...
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04.10.2021 23:18 Відповісти
 
 