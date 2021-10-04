Саакашвілі обіцяє продовжувати голодування до свого звільнення
Заарештований у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не має наміру припиняти голодування ні за яких умов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я оголосив голодування, і я його не припиню ні в якому разі, поки я і затримані через мене люди не будуть звільнені", - написав Саакашвілі в листі, який зачитав журналістам перед в'язницею в Руставі гендиректор опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Ніка Гварамія, що зустрівся з ним у понеділок.
"Я не хотів засмучувати мою сім'ю і близьких, але відмовився заздалегідь від пропозиції лікарів про будь-яке медичне втручання в разі непритомності", - додав Саакашвілі.
Топ коментарі
+10 Alex Alex 25c39bcb
показати весь коментар04.10.2021 19:04
+9 Zelya Vsyo
показати весь коментар04.10.2021 19:07
+7 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар04.10.2021 19:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
потолстеетпохудеет Михуил или Гришкин?
https://twitter.com/highlander_free/status/1445029175803457536
- Три шашлыка. Выкинул в пропасть. Суп харчо, вылил в пропасть. Три бутылки хванчкары, разбил.
- Четыре бутылки!
- Хорошо, пиши четыре.