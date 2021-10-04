Держдеп закликає владу Грузії справедливо поводитися з Саакашвілі

Вашингтон закликає продемонструвати справедливе ставлення до затриманого в Грузії експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі і уважно стежить за ситуацією.

Про це заявив у понеділок представник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми інформовані про затримання Саакашвілі, і ми пильно стежимо за розвитком подій", - сказав Прайс.

"Ми закликаємо владу Грузії переконатися в тому, що Саакашвілі забезпечують справедливе поводження відповідно до грузинського законодавства, а також з міжнародними зобов'язаннями Грузії в області прав людини", - підкреслив представник Держдепу.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.