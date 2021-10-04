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Держдепартамент США (1583) Грузія (1831) Саакашвілі Міхеіл (2153) США (20980)

Держдеп закликає владу Грузії справедливо поводитися з Саакашвілі

Держдеп закликає владу Грузії справедливо поводитися з Саакашвілі

Вашингтон закликає продемонструвати справедливе ставлення до затриманого в Грузії експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі і уважно стежить за ситуацією.

Про це заявив у понеділок представник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми інформовані про затримання Саакашвілі, і ми пильно стежимо за розвитком подій", - сказав Прайс.

"Ми закликаємо владу Грузії переконатися в тому, що Саакашвілі забезпечують справедливе поводження відповідно до грузинського законодавства, а також з міжнародними зобов'язаннями Грузії в області прав людини", - підкреслив представник Держдепу.

Читайте також: Затримання Саакашвілі: посол Грузії побував у МЗС України. Про екстрадицію не говорили

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Топ коментарі
+3
А суд по мнению американцев это типа не справедливо - Михуел же выборы (тогда давно давно) проиграл, значит народ избрал другого менеджера государством и перестал доверять Михуелу - значит все демократически.

Справедливо присядет в тюрягу как нелегальный украинский мигрант (на крайний случай) который хотел совершить госпереворот в чужой стране.

Почему то эти высокопоставленные особи всегда считают что к ним законы не относятся, вот удивительно не правда ли, можно страну продать за пару тройку лямов, задницу кому то лизать за скидочку за три стакана нафты, через границу скакать туда сюда, лапшу на уши про поездки на великах и посадки (марихуаны) на приусадебном участке вешать, странно не правда ли?
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04.10.2021 23:16
+2
От і все. Північна пушна тваринка прийшла укуреному грузину.
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04.10.2021 22:45
+2
"Карлсон, который живет на нарах" Астрид Линдгрен
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04.10.2021 22:50
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От і все. Північна пушна тваринка прийшла укуреному грузину.
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04.10.2021 22:45 Відповісти
Справедливое отношение- вовремя кокс подгонять. А иначе Михуил таки объявит голодовку.
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04.10.2021 22:49 Відповісти
Дайте ему сахара. Он же третий день без наркоты. Его же корячит. Говорят, что наркоманы сахар ложками едят .
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05.10.2021 07:11 Відповісти
Сахар нельзя. Он же "голодает". Только кокс...
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05.10.2021 07:40 Відповісти
Теперь точно сбитый лётчик. Там не нужен оказался---не взорвал, не заметили, подзабыли. Сюда вернутся с понурой головой? Но тогда должность не вернут. Нюх видно потерял. Дважды в одну реку не войдёшь.
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04.10.2021 22:49 Відповісти
"Карлсон, который живет на нарах" Астрид Линдгрен
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04.10.2021 22:50 Відповісти
Загугли, кто у Астрид был живым прототипом Карлсона. Забавная история.
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04.10.2021 23:04 Відповісти
"По мне, так лучше до конца жизни говорить «хайль Гитлер», чем быть под русскими. Ничего страшнее себе и представить нельзя"

Астрид Линтгрен (из дневника 1940)
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04.10.2021 23:28 Відповісти
Осінь прийшла, саджати почали. Один пішов.
Не діждуся, коли Коломойський купить білет до США.
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04.10.2021 22:51 Відповісти
похеру на мишу

некоторые украинские фигуранты расследования пандора гейт

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04.10.2021 22:52 Відповісти
Ну и рожи.
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05.10.2021 14:55 Відповісти
Не бить по почкам? )
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04.10.2021 22:54 Відповісти
так себе поддержка
но бить Михо в грузинской тюрьме скорее всего не будут..
вообщем сидеть 6 лет

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04.10.2021 22:55 Відповісти
Дмитро Гордон зізнався в любові Саакашвілі і зажадав його звільнення. Сильне звичайно у них ЛГБТ братство
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04.10.2021 22:55 Відповісти
США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского. Теперь с Зеленского США спросят ещё и за Михрютку.
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04.10.2021 22:55 Відповісти
А суд по мнению американцев это типа не справедливо - Михуел же выборы (тогда давно давно) проиграл, значит народ избрал другого менеджера государством и перестал доверять Михуелу - значит все демократически.

Справедливо присядет в тюрягу как нелегальный украинский мигрант (на крайний случай) который хотел совершить госпереворот в чужой стране.

Почему то эти высокопоставленные особи всегда считают что к ним законы не относятся, вот удивительно не правда ли, можно страну продать за пару тройку лямов, задницу кому то лизать за скидочку за три стакана нафты, через границу скакать туда сюда, лапшу на уши про поездки на великах и посадки (марихуаны) на приусадебном участке вешать, странно не правда ли?
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04.10.2021 23:16 Відповісти
Мишка-шатун на цепи - в Грузии спокойно
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04.10.2021 23:23 Відповісти
Зебилы, мне другое неясно. Был ваш Миша руководителем реформ в Украине 1,5 года. Какую реформу он замутил? ))) За что бабки получал? Или какая разница и тут?
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04.10.2021 23:54 Відповісти
Справедливо насадите михуила на бутылку!
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05.10.2021 00:15 Відповісти
А держдеп не в курсі, що персонаж - кримінальний злочинець вже не однієї країни ?
В моду взяв кордони незаконно перетинати.

Але в Штатах зараз прохідний двір на південному кордоні з січня, то їм на це наплювати.

=Права людини= ...
Зараз це звучить, як знущання.
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05.10.2021 00:18 Відповісти
Ох дебилы -дебилы! Зачем вам этот уморышь? там пару "дней" назад все про Живаго кричали ...ух, та мы его это! Просто знали что железка подорожает, хотели отжать ничего лишнего, просто бизнес!

Беня наносит ответный удар! Уже хотел отжать Полтавский ГОК, но яйца пока маленькие (и не отожмет пока не забанкротит...но кто ж ему даст)!

Но граждане Горишних Плавней упорно продолжают продвигать бененых холопов! Кременчуг в курсе
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05.10.2021 00:20 Відповісти
... надо пробить связи Михо с офшорами! И не пересекались ли пути с другим офшорником-лилипутом
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05.10.2021 05:03 Відповісти
Это означает - посадить на диету и не подпускать девочек - следователей.
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05.10.2021 08:33 Відповісти
вот и штаты - слили Михо.....
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05.10.2021 10:04 Відповісти
 
 