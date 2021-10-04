Госдеп призывает власти Грузии справедливо обращаться с Саакашвили
Вашингтон призывает продемонстрировать справедливое отношение к задержанному в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и внимательно следит за ситуацией.
Об этом заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы осведомлены о задержании Саакашвили, и мы пристально следим за развитием событий", - сказал Прайс.
"Мы призываем власти Грузии убедиться в том, что Саакашвили обеспечивают справедливое обращение в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека", - подчеркнул представитель Госдепа.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Астрид Линтгрен (из дневника 1940)
Не діждуся, коли Коломойський купить білет до США.
некоторые украинские фигуранты расследования пандора гейт
но бить Михо в грузинской тюрьме скорее всего не будут..
вообщем сидеть 6 лет
Справедливо присядет в тюрягу как нелегальный украинский мигрант (на крайний случай) который хотел совершить госпереворот в чужой стране.
Почему то эти высокопоставленные особи всегда считают что к ним законы не относятся, вот удивительно не правда ли, можно страну продать за пару тройку лямов, задницу кому то лизать за скидочку за три стакана нафты, через границу скакать туда сюда, лапшу на уши про поездки на великах и посадки (марихуаны) на приусадебном участке вешать, странно не правда ли?
В моду взяв кордони незаконно перетинати.
Але в Штатах зараз прохідний двір на південному кордоні з січня, то їм на це наплювати.
=Права людини= ...
Зараз це звучить, як знущання.
Беня наносит ответный удар! Уже хотел отжать Полтавский ГОК, но яйца пока маленькие (и не отожмет пока не забанкротит...но кто ж ему даст)!
Но граждане Горишних Плавней упорно продолжают продвигать бененых холопов! Кременчуг в курсе