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Госдепартамент США (1790) Грузия (3173) Саакашвили (3210) США (24813)

Госдеп призывает власти Грузии справедливо обращаться с Саакашвили

Госдеп призывает власти Грузии справедливо обращаться с Саакашвили

Вашингтон призывает продемонстрировать справедливое отношение к задержанному в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и внимательно следит за ситуацией.

Об этом заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы осведомлены о задержании Саакашвили, и мы пристально следим за развитием событий", - сказал Прайс.

"Мы призываем власти Грузии убедиться в том, что Саакашвили обеспечивают справедливое обращение в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека", - подчеркнул представитель Госдепа.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Топ комментарии
+3
А суд по мнению американцев это типа не справедливо - Михуел же выборы (тогда давно давно) проиграл, значит народ избрал другого менеджера государством и перестал доверять Михуелу - значит все демократически.

Справедливо присядет в тюрягу как нелегальный украинский мигрант (на крайний случай) который хотел совершить госпереворот в чужой стране.

Почему то эти высокопоставленные особи всегда считают что к ним законы не относятся, вот удивительно не правда ли, можно страну продать за пару тройку лямов, задницу кому то лизать за скидочку за три стакана нафты, через границу скакать туда сюда, лапшу на уши про поездки на великах и посадки (марихуаны) на приусадебном участке вешать, странно не правда ли?
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04.10.2021 23:16
+2
От і все. Північна пушна тваринка прийшла укуреному грузину.
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04.10.2021 22:45
+2
"Карлсон, который живет на нарах" Астрид Линдгрен
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04.10.2021 22:50
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От і все. Північна пушна тваринка прийшла укуреному грузину.
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04.10.2021 22:45 Ответить
Справедливое отношение- вовремя кокс подгонять. А иначе Михуил таки объявит голодовку.
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04.10.2021 22:49 Ответить
Дайте ему сахара. Он же третий день без наркоты. Его же корячит. Говорят, что наркоманы сахар ложками едят .
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05.10.2021 07:11 Ответить
Сахар нельзя. Он же "голодает". Только кокс...
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05.10.2021 07:40 Ответить
Теперь точно сбитый лётчик. Там не нужен оказался---не взорвал, не заметили, подзабыли. Сюда вернутся с понурой головой? Но тогда должность не вернут. Нюх видно потерял. Дважды в одну реку не войдёшь.
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04.10.2021 22:49 Ответить
"Карлсон, который живет на нарах" Астрид Линдгрен
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04.10.2021 22:50 Ответить
Загугли, кто у Астрид был живым прототипом Карлсона. Забавная история.
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04.10.2021 23:04 Ответить
"По мне, так лучше до конца жизни говорить «хайль Гитлер», чем быть под русскими. Ничего страшнее себе и представить нельзя"

Астрид Линтгрен (из дневника 1940)
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04.10.2021 23:28 Ответить
Осінь прийшла, саджати почали. Один пішов.
Не діждуся, коли Коломойський купить білет до США.
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04.10.2021 22:51 Ответить
похеру на мишу

некоторые украинские фигуранты расследования пандора гейт

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04.10.2021 22:52 Ответить
Ну и рожи.
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05.10.2021 14:55 Ответить
Не бить по почкам? )
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04.10.2021 22:54 Ответить
так себе поддержка
но бить Михо в грузинской тюрьме скорее всего не будут..
вообщем сидеть 6 лет

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04.10.2021 22:55 Ответить
Дмитро Гордон зізнався в любові Саакашвілі і зажадав його звільнення. Сильне звичайно у них ЛГБТ братство
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04.10.2021 22:55 Ответить
США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского. Теперь с Зеленского США спросят ещё и за Михрютку.
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04.10.2021 22:55 Ответить
А суд по мнению американцев это типа не справедливо - Михуел же выборы (тогда давно давно) проиграл, значит народ избрал другого менеджера государством и перестал доверять Михуелу - значит все демократически.

Справедливо присядет в тюрягу как нелегальный украинский мигрант (на крайний случай) который хотел совершить госпереворот в чужой стране.

Почему то эти высокопоставленные особи всегда считают что к ним законы не относятся, вот удивительно не правда ли, можно страну продать за пару тройку лямов, задницу кому то лизать за скидочку за три стакана нафты, через границу скакать туда сюда, лапшу на уши про поездки на великах и посадки (марихуаны) на приусадебном участке вешать, странно не правда ли?
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04.10.2021 23:16 Ответить
Мишка-шатун на цепи - в Грузии спокойно
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04.10.2021 23:23 Ответить
Зебилы, мне другое неясно. Был ваш Миша руководителем реформ в Украине 1,5 года. Какую реформу он замутил? ))) За что бабки получал? Или какая разница и тут?
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04.10.2021 23:54 Ответить
Справедливо насадите михуила на бутылку!
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05.10.2021 00:15 Ответить
А держдеп не в курсі, що персонаж - кримінальний злочинець вже не однієї країни ?
В моду взяв кордони незаконно перетинати.

Але в Штатах зараз прохідний двір на південному кордоні з січня, то їм на це наплювати.

=Права людини= ...
Зараз це звучить, як знущання.
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05.10.2021 00:18 Ответить
Ох дебилы -дебилы! Зачем вам этот уморышь? там пару "дней" назад все про Живаго кричали ...ух, та мы его это! Просто знали что железка подорожает, хотели отжать ничего лишнего, просто бизнес!

Беня наносит ответный удар! Уже хотел отжать Полтавский ГОК, но яйца пока маленькие (и не отожмет пока не забанкротит...но кто ж ему даст)!

Но граждане Горишних Плавней упорно продолжают продвигать бененых холопов! Кременчуг в курсе
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05.10.2021 00:20 Ответить
... надо пробить связи Михо с офшорами! И не пересекались ли пути с другим офшорником-лилипутом
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05.10.2021 05:03 Ответить
Это означает - посадить на диету и не подпускать девочек - следователей.
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05.10.2021 08:33 Ответить
вот и штаты - слили Михо.....
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05.10.2021 10:04 Ответить
 
 