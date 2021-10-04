Девушка Саакашвили, "слуга народа" Ясько: Надо ехать в Грузию. ВИДЕО

Нардеп "СН" Елизавета Ясько собирается в Грузию, где задержали ее возлюбленного, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом Ясько рассказала журналисту Яну Доброносову, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, надо ехать в Грузию, но я думаю, что сейчас вопрос стоит немного по-другому. Нужно, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление, это во-первых, а во-вторых, нужно, чтобы подключилось международное сообщество", - сказал она, добавив, что сейчас в связи с этим есть много работы в Украине.

Ясько добавила, что "через некоторое время" поедет в Грузию, "но это будет не сегодня".

Читайте: Украинский консул посетила Саакашвили: состояние удовлетворительное, жалоб не высказывал, - МИД

Саакашвили и Ясько сообщили о своих отношениях 1 октября. Они опубликовали видео, записанное еще до задержания политика в Грузии, в котором говорят, что любят друг друга.

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщалось.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.