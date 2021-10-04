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Девушка Саакашвили, "слуга народа" Ясько: Надо ехать в Грузию. ВИДЕО

Нардеп "СН" Елизавета Ясько собирается в Грузию, где задержали ее возлюбленного, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом Ясько рассказала журналисту Яну Доброносову, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, надо ехать в Грузию, но я думаю, что сейчас вопрос стоит немного по-другому. Нужно, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление, это во-первых, а во-вторых, нужно, чтобы подключилось международное сообщество", - сказал она, добавив, что сейчас в связи с этим есть много работы в Украине.

Ясько добавила, что "через некоторое время" поедет в Грузию, "но это будет не сегодня".

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Саакашвили и Ясько сообщили о своих отношениях 1 октября. Они опубликовали видео, записанное еще до задержания политика в Грузии, в котором говорят, что любят друг друга.

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщалось.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

Грузия (4501) Саакашвили Михеил (3307) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+52
Езжай. Остальных прихвати
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04.10.2021 18:03
+26
Кинув ясько вагітну і змився, ото реформатор
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04.10.2021 18:10
+25
Хламидию захвати, овца херова

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04.10.2021 18:50
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Имеем-Михо=непроходимый бабник. А бабы мне поведали о том, что бабники особым умом не отличаются, скорее , наоборот. А сколько за этого проходимца здесь глотки рвали...
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04.10.2021 21:52 Ответить
Не едь. Михо спекся
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04.10.2021 23:51 Ответить
Бедная Лиза. Дала"чурчхеле" на пол шиши а тот ,поматросил и скрылся за облаками...
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05.10.2021 08:32 Ответить
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05.10.2021 08:43 Ответить
"Поматросіл і бросіл", "на козаку немає знаку"... Немає печальки і навіщо їхати в Грузію, пора шукати нову кандидатуру, скільки тут кримінальних абхазців мається.
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05.10.2021 08:52 Ответить
Бачила колись по ТБ його дружину, вразила її інтелігентність і скромність. Видно, що розумна жінка, шкода її ...
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06.10.2021 10:35 Ответить
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