Дівчина Саакашвілі, "слуга народу" Ясько: Треба їхати в Грузію. ВIДЕО

Нардепка "СН" Єлизавета Ясько збирається до Грузії, де затримали її коханого, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це Ясько розповіла журналісту Яну Доброносову, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звичайно, треба їхати в Грузію, але я думаю, що зараз питання стоїть трохи по-іншому. Потрібно, щоб грузинський народ захистив своє волевиявлення, це по-перше, а по-друге, потрібно, щоб підключилося міжнародне співтовариство", - сказала вона, додавши, що зараз у зв'язку з цим є багато роботи в Україні.

Ясько додала, що "через деякий час" поїде до Грузії, "але це буде не сьогодні".

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Саакашвілі і Ясько повідомили про свої стосунки 1 жовтня. Вони опублікували відео, записане ще до затримання політика в Грузії, в якому говорять, що кохають одне одного.

Саакашвілі був одружений з підданою Нідерландів Сандрі Рулофс, яка отримала громадянство Грузії. У них двоє синів - Едуард та Ніколоз. Офіційно про їхнє розлучення не повідомлялося.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.