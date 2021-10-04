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19 091 106

Дівчина Саакашвілі, "слуга народу" Ясько: Треба їхати в Грузію. ВIДЕО

Нардепка "СН" Єлизавета Ясько збирається до Грузії, де затримали її коханого, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це Ясько розповіла журналісту Яну Доброносову, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звичайно, треба їхати в Грузію, але я думаю, що зараз питання стоїть трохи по-іншому. Потрібно, щоб грузинський народ захистив своє волевиявлення, це по-перше, а по-друге, потрібно, щоб підключилося міжнародне співтовариство", - сказала вона, додавши, що зараз у зв'язку з цим є багато роботи в Україні.

Ясько додала, що "через деякий час" поїде до Грузії, "але це буде не сьогодні".

Читайте також: Саакашвілі перебуває в Грузії з 29 вересня, - прокуратура

Саакашвілі і Ясько повідомили про свої стосунки 1 жовтня. Вони опублікували відео, записане ще до затримання політика в Грузії, в якому говорять, що кохають одне одного.

Саакашвілі був одружений з підданою Нідерландів Сандрі Рулофс, яка отримала громадянство Грузії. У них двоє синів - Едуард та Ніколоз. Офіційно про їхнє розлучення не повідомлялося.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1846) Саакашвілі Міхеіл (2155) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+52
Езжай. Остальных прихвати
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04.10.2021 18:03
+26
Кинув ясько вагітну і змився, ото реформатор
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04.10.2021 18:10
+25
Хламидию захвати, овца херова

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04.10.2021 18:50
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Имеем-Михо=непроходимый бабник. А бабы мне поведали о том, что бабники особым умом не отличаются, скорее , наоборот. А сколько за этого проходимца здесь глотки рвали...
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04.10.2021 21:52 Відповісти
Не едь. Михо спекся
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04.10.2021 23:51 Відповісти
Бедная Лиза. Дала"чурчхеле" на пол шиши а тот ,поматросил и скрылся за облаками...
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05.10.2021 08:32 Відповісти
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05.10.2021 08:43 Відповісти
"Поматросіл і бросіл", "на козаку немає знаку"... Немає печальки і навіщо їхати в Грузію, пора шукати нову кандидатуру, скільки тут кримінальних абхазців мається.
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05.10.2021 08:52 Відповісти
Бачила колись по ТБ його дружину, вразила її інтелігентність і скромність. Видно, що розумна жінка, шкода її ...
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06.10.2021 10:35 Відповісти
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