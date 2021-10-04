Саакашвілі перебуває в Грузії з 29 вересня, - прокуратура
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі перебуває на території Грузії з 29 вересня, випливає з повідомлення прокуратури цієї країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прокуратура у понеділок пред'явила обвинувачення в рамках розслідування про незаконний перетин Саакашвілі держкордону громадянам Зурабу та Шалве Цоцорія, які доставили Саакашвілі на своїй автомашині з Поті до одного з селищ у регіоні Самегрело.
"Затримані 29 вересня 2021 року після незаконного перетину Саакашвілі державного кордону на своєму автомобілі забезпечили його транспортування до призначеного місця, до одного з селищ регіону Самегрело, звідки Саакашвілі вирушив до Тбілісі та влаштувався у квартирі Елгуджи Цомая для тимчасового проживання", - йдеться в повідомленні прокуратури.
ЗМІ раніше повідомляли, що батько та син Цоцорія - працівники порту Поті.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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До речі, я вже починаю вірити в те що пишуть, що це робота Єрмака і путінської агентури. Все може бути. Ми ж знаємо хто в кремлівського окурка найзліший ворог: № 1 - Саакашвілі, № 2 - Порошенко. Спочатку клоуни заманили його в Україну, прикормили посадами, приспали пильність, а потім реалізували план. Чи не про цей план "Б" Бубочка третій рік торочить?
Михаил Саакашвили пересек границу Грузии, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера . Символично