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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі перебуває в Грузії з 29 вересня, - прокуратура

Саакашвілі перебуває в Грузії з 29 вересня, - прокуратура

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі перебуває на території Грузії з 29 вересня, випливає з повідомлення прокуратури цієї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прокуратура у понеділок пред'явила обвинувачення в рамках розслідування про незаконний перетин Саакашвілі держкордону громадянам Зурабу та Шалве Цоцорія, які доставили Саакашвілі на своїй автомашині з Поті до одного з селищ у регіоні Самегрело.

"Затримані 29 вересня 2021 року після незаконного перетину Саакашвілі державного кордону на своєму автомобілі забезпечили його транспортування до призначеного місця, до одного з селищ регіону Самегрело, звідки Саакашвілі вирушив до Тбілісі та влаштувався у квартирі Елгуджи Цомая для тимчасового проживання", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Також читайте: Затримання Саакашвілі загрожує черговою кризою для Грузії, - The Washington Post

ЗМІ раніше повідомляли, що батько та син Цоцорія - працівники порту Поті.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Топ коментарі
+6
Так а що в офісі простих рішень, він відпустку взяв? Сорян, але 600 000 гривень у місяць на зарплатню наркоману- це чималі для України гроші.
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04.10.2021 17:49
+2
контрабасом )))

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04.10.2021 17:53
+1
да пусть находится себе на здоровье...достали с ним уже
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04.10.2021 17:21
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04.10.2021 17:20 Відповісти
да пусть находится себе на здоровье...достали с ним уже
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04.10.2021 17:21 Відповісти
Та з нього і "шпіЙОн" як з лайна сокира- в рідну країну не зміг таємно пробратися, лузер.
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04.10.2021 17:28 Відповісти
та ні проникнути то він зміг, але тупо сам себе і попалив, може у нього така задумка, корчити з себе потерпілого від політичного переслідування, я думаю всі тільки посміються з його дурості і буде він сидіти довго й нудно, а нам і без нього весело, своїх д..бів вистачає.
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04.10.2021 18:53 Відповісти
"Задумки" наркоманів мене не цікавлять.
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04.10.2021 19:35 Відповісти
Це ж треба було втікати з Грузії, бігати по світу та ховатись 8 років, щоб потім так ганебно в рефрижераторі з овочами пробиратись, щоб сісти в тюрму. То робив би це як подобає національному лідеру, відкрито, щоб на кордоні зустрічали силовики, журналісти, однопартійці, прихильники. Отримуєш піар і шоу. А так тільки виставив себе на посміховисько.
До речі, я вже починаю вірити в те що пишуть, що це робота Єрмака і путінської агентури. Все може бути. Ми ж знаємо хто в кремлівського окурка найзліший ворог: № 1 - Саакашвілі, № 2 - Порошенко. Спочатку клоуни заманили його в Україну, прикормили посадами, приспали пильність, а потім реалізували план. Чи не про цей план "Б" Бубочка третій рік торочить?
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04.10.2021 17:44 Відповісти
Навряд, теперешній владі в Грузії нафіг потрібен зараз цей гемор з Міхо.
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04.10.2021 17:47 Відповісти
премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не стал раскрывать детали пересечения Саакашвили грузинской границы, но отметил, что оперативные службы заманили его, убедив в полном развале работы грузинских спецслужб.
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04.10.2021 17:49 Відповісти
Заманили то заманили, але самі прихильники Міхо офуїли від його приїзду, він що, ні з ким в Грузії не спілкувався?
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04.10.2021 17:51 Відповісти
Він хотів зробити сюрприз. Партійці Саакашвілі розраховували на перемогу. І от вони зібравшись на проспекті Руставелі в Тбілісі, щоб відсвяткувати свою перемогу на виборах..., а тут сам Міхо в'їжджає на білому коні. Уявляєте, як би вони офуїли.
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04.10.2021 18:09 Відповісти
ще більше офігів срикашвіля, бо вони успішно програли, і тепер йому сидіти і сидіти і нові вироки отримувати.
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04.10.2021 18:55 Відповісти
Как закручено!
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04.10.2021 18:16 Відповісти
Хтось може внятно пояснити, яким шляхом Міхо попав в Грузію?
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04.10.2021 17:45 Відповісти
контрабасом )))

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04.10.2021 17:53 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/3/7309258/
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04.10.2021 17:55 Відповісти
Про це вже писано-переписано: Паром Одеса (Чорноморськ)- Поті. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины". https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html?fbclid=IwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ
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04.10.2021 18:00 Відповісти
Дякую.
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04.10.2021 18:20 Відповісти
Так а що в офісі простих рішень, він відпустку взяв? Сорян, але 600 000 гривень у місяць на зарплатню наркоману- це чималі для України гроші.
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04.10.2021 17:49 Відповісти
не знаю точно почему - но мне пофиг !
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04.10.2021 17:50 Відповісти
+++
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04.10.2021 17:53 Відповісти
Стали известны подробности прибытия Карлсона в Грузию.
Михаил Саакашвили пересек границу Грузии, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера . Символично
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04.10.2021 17:54 Відповісти
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04.10.2021 18:08 Відповісти
А что так позорно приехал,в контейнере с фруктами? да потому что ЧМО!
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04.10.2021 21:26 Відповісти
 
 