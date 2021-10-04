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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Затримання Саакашвілі загрожує черговою кризою для Грузії, - The Washington Post

Затримання Саакашвілі загрожує черговою кризою для Грузії, - The Washington Post

Відтоді, як Грузія здобула незалежність від Радянського Союзу в 1991 році, країна намагається отримати повноправне членство в європейських та трансатлантичних організаціях. Чергові вибори в Грузії пройшли у критичний момент: демократичні інституції перебувають під серйозним тиском. На країну насувається чергова криза. У п'ятницю місцева влада оголосила, що заарештували експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Саакашвілі прийшов до влади під час "Революції троянд" 2003 року, яка намагалася знищити корумпований режим-попередник. Саакашвілі та група реформаторів почали модернізацію країни.

Однак Саакашвілі також виявився дуже поляризованою фігурою і проявляв недостатньо толерантності до критики чи опозиції.

Прогрес Грузії зупинився після російського вторгнення у 2008 році, яке, у свою чергу, було спровоковано конфліктом у районі Південної Осетії. Через тринадцять років Росія все ще контролює частину території Грузії.

Але війна не знищила демократії в країні. Після закінчення терміну Саакашвілі покинув посаду президента, забезпечивши мирний перехід влади. До цього партія "Грузинська мрія", створена Бідзіною Іванішвілі, вже "захопила" парламент та уряд.

Режим Іванішвілі незабаром перетворився на режим "анти-Саакашвілі", і нові лідери почали помсту колишнім реформаторам. Саакашвілі покинув країну і переїхав до України, де йому було надано громадянство в обмін на обіцянку допомогти здійснити реформи. Але це не спрацювало, а відносини Саакашвілі з урядом у Києві погіршилися.

Також читайте: Прихильники Саакашвілі вийшли з протестом під будівлю в'язниці в Руставі, вимагаючи звільнити експрезидента Грузії

Тим часом політичні розбіжності у Грузії неухильно поглиблюються. Така політична поляризація поставила під загрозу не лише рух країни до демократії, а й продовження економічних реформ. Відносини з Росією стали ще більш напруженими.

Навесні 2021 року голова Європейської Ради Шарль Мішель розпочав посередницьку роботу, спрямовану на подолання найбільш руйнівних аспектів подій, що відбулися після виборів 2020 року. За підтримки США була досягнута домовленість, яка дала надію на новий початок, але успіх виявився невловимим.

"Грузинська мрія", яка досі є керівною партією, відмовилася від частин домовленостей, а "Єдиний національний рух", партія, яку свого часу заснував Саакашвілі, також продемонструвала обмежений ентузіазм до угоди.

Також читайте: Саакашвілі написав із в'язниці листа до грузинських громадян: "Дні антинародного режиму полічені"

Суботні вибори супроводжувалися звичними звинуваченнями у порушеннях. У кращому випадку, зусилля по відновленню демократичного шляху країни почнуться по-новому. У гіршому випадку може початися нова фаза руйнівної поляризації.

Доля Саакашвілі, ймовірно, вплине на те, що станеться далі. Грузинський суд засудив його за звинуваченням у зловживанні владою. Частково, звинувачення, висунуті проти Саакашвілі, виглядають політично мотивованими, навіть якщо за ними може критися істотна підстава.

Тепер уряд Грузії повинен показати, що може підтримувати верховенство права. Саакашвілі може отримати можливість захищатися на справедливому судовому розгляді під пильним міжнародним спостереженням.

ЄС, діючи в тісній координації зі Сполученими Штатами, повинен не тільки продовжувати свої посередницькі зусилля, а й бути чітким у повідомленнях, які він надсилає до Тбілісі.

У Грузії ще багато роботи, якщо вона хоче реалізувати весь потенціал свого руху до демократії та членства в європейських і трансатлантичних організаціях.

Брюссель та Вашингтон повинні чітко пояснити, що такі цілі можуть бути досягнуті лише за дотримання демократичних принципів та верховенства права, а також за умов відходу від політики помсти та поляризації правосуддя.

Вибір залишається за Тбілісі. Тим часом майбутнє країни висить на волосині, резюмує видання.

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Топ коментарі
+7
теперь это слава богу проблема только Грузии
я надеюсь этого шапитошника больше не будет в Украине
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04.10.2021 17:11
+6
Ніхто так не підставить, як бувші прихильники.
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04.10.2021 17:16
+4
Над Міхо вже кілька років висить вирок грузинського суду, чому він його не оскаржував в ЄСПЛ, а поперся туди?
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04.10.2021 17:15
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100% РФ санкции введет
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04.10.2021 17:07 Відповісти
надо бы птичку на волю отпустить, пусть лучше там крыши удобряет, чем будет скучать в темной камере
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04.10.2021 17:10 Відповісти
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04.10.2021 17:21 Відповісти
теперь это слава богу проблема только Грузии
я надеюсь этого шапитошника больше не будет в Украине
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04.10.2021 17:11 Відповісти
Что да, то да. Уж слишком часто Карлсон менял свои лозунги.

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04.10.2021 17:16 Відповісти
при всей его громкой "революционности" он всегда из большинства. нос по ветру
он даже из Грузии успел сбежать до того как на него дела завели
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04.10.2021 17:23 Відповісти
Дам уже два уголовных срока. А в еще двух разбирательствах Михо может защищаться. Напомню что нынешний президент Грузии -- бывшая близкая соратница Саака, министр иностранных дел.
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04.10.2021 17:13 Відповісти
Ніхто так не підставить, як бувші прихильники.
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04.10.2021 17:16 Відповісти
Ага. И нынешние соратники

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04.10.2021 17:20 Відповісти
Навіть цікаво, яку допомогу грузинам могла надати Україна?
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04.10.2021 17:27 Відповісти
Скоріше, це просто дипломатичний такий натяк -- навіть не мрійте, що ми його віддамо.
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04.10.2021 17:57 Відповісти
таку ж і як по вагнерівцям, а чо. або так тонко підісрали кловану, знову ж з натяком на вагнерівців.
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04.10.2021 19:02 Відповісти
Над Міхо вже кілька років висить вирок грузинського суду, чому він його не оскаржував в ЄСПЛ, а поперся туди?
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04.10.2021 17:15 Відповісти
Цікаве питання.
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04.10.2021 17:19 Відповісти
для початку треба пройти всі інстанції в Грузії, може сподівався, що як в Україні, прийде його партія довлади і або декриміналізують статті, або як тЮльку випустять постановою парламенту.
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04.10.2021 19:04 Відповісти
сбылась мечта рюкзакова и пеци наконец-то...сдыхались карлсона
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04.10.2021 17:15 Відповісти
Да неужели?

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04.10.2021 17:18 Відповісти
И что он сказал неправильно?
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04.10.2021 17:32 Відповісти


Коломойский: «Саакашвили брал у меня деньги на выборы и отдыхал на моей яхте в Хорватии со своей любовницей»

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает губернатора Одесской области предателем и обещает «побить его, как собаку».

Об этом он сказал в интервью
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04.10.2021 17:54 Відповісти
їм посрати на сцикушвілю, коли треба було, його позбавили громадянства і викинули паршиву собаку, а кловун повернув, але воно більше не гавкало, ні на пороха ні на рюкзакова, тим більш той міністром був. По пороху своє відпрацював коли, як шавка паршива щось гавкало, а проти рюкзакова сцикотно.
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04.10.2021 19:08 Відповісти
ну скажите где в мире нет скандалов? где есть скандалисты - там и скандалы. саакашвили не защитник правды - он защитник своих интересов за свои необдуманные делишки на посту главы страны. Срока давности преступлениям с использованием служебного положения - нет нигде кроме постсовка и тоталитарных стран.
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04.10.2021 17:16 Відповісти
Поки це чергове "Бла-бла-бла". Яке може закінчитися для США черговим Афганістаном, але вже в православній державі.
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04.10.2021 17:18 Відповісти
Это ж до какой степени нужно быть ипанутым...что даже к этой новости приплести религию...??
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04.10.2021 17:19 Відповісти
Та хто тебе знає, наскільки ти...
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04.10.2021 17:21 Відповісти
Ну певне логіка там є, але Невіруючий забуває, що Грузія це єдина країна, що сама попросилась до складу РІ свого часу, тобто там нема ніякої національнї свідомості.
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04.10.2021 17:23 Відповісти
Нема чого забувати. Це по-перше. А по-друге- це США туди лізуть з повчаннями, кому і як саме жити, а не я.
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04.10.2021 17:40 Відповісти
і що щось погане вчать?
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04.10.2021 19:09 Відповісти
В Афгані вже навчили- хіба ні?
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04.10.2021 19:34 Відповісти
я запитав чи щось погане вчать, а не чи навчили? у нас теж вчителі дітей вчать, але ж не всі вчаться.
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04.10.2021 21:42 Відповісти
Американці в Афгані за 30 років втратили в 6 разів менше людей, ніж СРСР за 10, але про це чомусь забувають.
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04.10.2021 17:21 Відповісти
Ничем не грозит, кроме газетной шумихи.
Официальный Вашингтон, ограничился требованием того, что бы расследование было прозрачным и проводилось в рамках закона.
Так что плевать США хотели на Саакашвили.
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04.10.2021 17:21 Відповісти
ой ти наївний чукотскій юноша))
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04.10.2021 18:52 Відповісти
Нехватка кокса скажется па любасу.... Аргентинская мука Патрушева спасет Михо...
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04.10.2021 17:27 Відповісти
США нічого такого не сказали, просто побажання щоб розслідування було юридично правильним, політика "це сукин син, але наш сукин син" в минулому.
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04.10.2021 17:28 Відповісти
Поки не факт.
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04.10.2021 17:41 Відповісти
Сегодня 4 октября на РАБссии праздник...Боря не Алкаш Ельцин победил Хунту Руслана Хасбулатова и замоччил в сортире танками Белій дом в центре Мацковии... сколько тогда в 1993 году подохло мацкалей на Майдане том,до сих неизвестно...кажуть что 300 и ранено 200....
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04.10.2021 17:32 Відповісти
Та "Вашінгтон пост" - лохи!
Видумали, що Міхо побудував демократію в Грузії, якісь "режим Іванішвілі", "помсту за реформи".
Треба читати пропарашних міхофобів на Цензорі - вони знають істину.
Щоправда, їх лексичний запас обмежений кількома словами, але то таке...
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04.10.2021 17:37 Відповісти
ну та, хто такий Саакашвіллі проти рішучого реформатора, батька 166ти реформ, знаного у всій галактиці , найпатрітичнішого гетьмана))))
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04.10.2021 18:51 Відповісти
от скажи, а він реформував поліцію, прокуратуру, суд? тобто вони стали чесні і непідкупні?
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04.10.2021 19:14 Відповісти
Після президентства Саакашвілі вісім років минуло.
За цей час судово-правоохоронну систему можна кілька десятків разів дереформувати.
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05.10.2021 15:33 Відповісти
можна, але не зупиняйся, доводь до кінця, докази дереформування, реформування після реформування, чи тільки тако, потриндіти?
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05.10.2021 16:29 Відповісти
Саакашвили ЗЕРРО...
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04.10.2021 17:39 Відповісти
https://youtu.be/bINBmowuzEg
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04.10.2021 17:40 Відповісти
Єто Раша Тудей- Украина?
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04.10.2021 17:42 Відповісти
А це пріветік з Вашингтону, ватнікам і малоросам до Сакартвелло, ну які радіють як москалі затриманню Саакашвілі.
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04.10.2021 18:06 Відповісти
Де з"являється цей баламут, там і виникають проблеми. Справжній бідося.
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04.10.2021 18:31 Відповісти
маскальня ввАсторгє
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04.10.2021 18:49 Відповісти
Отвлекают внимание от криминала Зеленского.
Офшоры?! Какие офшоры! Михуиииил!
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04.10.2021 21:41 Відповісти
Ребята. Никакого кризиса не будет. Лошара присядет на 6 отмерянных лет.
Никаких протестов и революций не будет. Придурка выманили и упаковали.
Грузины не подымутся, они зае&ались. Все свободны. Всем пока
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04.10.2021 23:29 Відповісти
 
 