Затримання Саакашвілі загрожує черговою кризою для Грузії, - The Washington Post

Відтоді, як Грузія здобула незалежність від Радянського Союзу в 1991 році, країна намагається отримати повноправне членство в європейських та трансатлантичних організаціях. Чергові вибори в Грузії пройшли у критичний момент: демократичні інституції перебувають під серйозним тиском. На країну насувається чергова криза. У п'ятницю місцева влада оголосила, що заарештували експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Саакашвілі прийшов до влади під час "Революції троянд" 2003 року, яка намагалася знищити корумпований режим-попередник. Саакашвілі та група реформаторів почали модернізацію країни.

Однак Саакашвілі також виявився дуже поляризованою фігурою і проявляв недостатньо толерантності до критики чи опозиції.

Прогрес Грузії зупинився після російського вторгнення у 2008 році, яке, у свою чергу, було спровоковано конфліктом у районі Південної Осетії. Через тринадцять років Росія все ще контролює частину території Грузії.

Але війна не знищила демократії в країні. Після закінчення терміну Саакашвілі покинув посаду президента, забезпечивши мирний перехід влади. До цього партія "Грузинська мрія", створена Бідзіною Іванішвілі, вже "захопила" парламент та уряд.

Режим Іванішвілі незабаром перетворився на режим "анти-Саакашвілі", і нові лідери почали помсту колишнім реформаторам. Саакашвілі покинув країну і переїхав до України, де йому було надано громадянство в обмін на обіцянку допомогти здійснити реформи. Але це не спрацювало, а відносини Саакашвілі з урядом у Києві погіршилися.

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Тим часом політичні розбіжності у Грузії неухильно поглиблюються. Така політична поляризація поставила під загрозу не лише рух країни до демократії, а й продовження економічних реформ. Відносини з Росією стали ще більш напруженими.

Навесні 2021 року голова Європейської Ради Шарль Мішель розпочав посередницьку роботу, спрямовану на подолання найбільш руйнівних аспектів подій, що відбулися після виборів 2020 року. За підтримки США була досягнута домовленість, яка дала надію на новий початок, але успіх виявився невловимим.

"Грузинська мрія", яка досі є керівною партією, відмовилася від частин домовленостей, а "Єдиний національний рух", партія, яку свого часу заснував Саакашвілі, також продемонструвала обмежений ентузіазм до угоди.

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Суботні вибори супроводжувалися звичними звинуваченнями у порушеннях. У кращому випадку, зусилля по відновленню демократичного шляху країни почнуться по-новому. У гіршому випадку може початися нова фаза руйнівної поляризації.

Доля Саакашвілі, ймовірно, вплине на те, що станеться далі. Грузинський суд засудив його за звинуваченням у зловживанні владою. Частково, звинувачення, висунуті проти Саакашвілі, виглядають політично мотивованими, навіть якщо за ними може критися істотна підстава.

Тепер уряд Грузії повинен показати, що може підтримувати верховенство права. Саакашвілі може отримати можливість захищатися на справедливому судовому розгляді під пильним міжнародним спостереженням.

ЄС, діючи в тісній координації зі Сполученими Штатами, повинен не тільки продовжувати свої посередницькі зусилля, а й бути чітким у повідомленнях, які він надсилає до Тбілісі.

У Грузії ще багато роботи, якщо вона хоче реалізувати весь потенціал свого руху до демократії та членства в європейських і трансатлантичних організаціях.

Брюссель та Вашингтон повинні чітко пояснити, що такі цілі можуть бути досягнуті лише за дотримання демократичних принципів та верховенства права, а також за умов відходу від політики помсти та поляризації правосуддя.

Вибір залишається за Тбілісі. Тим часом майбутнє країни висить на волосині, резюмує видання.