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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Задержание Саакашвили грозит очередным кризисом для Грузии, - The Washington Post

Задержание Саакашвили грозит очередным кризисом для Грузии, - The Washington Post

С тех пор, как Грузия обрела независимость от Советского Союза в 1991 году, страна пытается получить полноправное членство в европейских и трансатлантических организациях. Очередные выборы в Грузии прошли в критический момент: демократические институты находятся под серьезным давлением. На страну надвигается очередной кризис. В пятницу местные власти объявили, что арестовали экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Саакашвили пришел к власти во время "Революции роз" 2003 года, которая пыталась уничтожить коррумпированный режим-предшественник. Саакашвили и группа реформаторов начали модернизацию страны.

Однако Саакашвили также оказался очень поляризованной фигурой и проявлял недостаточно толерантности к критике или оппозиции.

Прогресс Грузии остановился после российского вторжения в 2008 году, которое, в свою очередь, было спровоцировано конфликтом в районе Южной Осетии. Через тринадцать лет Россия все еще контролирует часть территории Грузии.

Но война не уничтожила демократию в стране. После окончания срока Саакашвили покинул пост президента, обеспечив мирный переход власти. К этому партия "Грузинская мечта", созданная Бидзиной Иванишвили, уже "захватила" парламент и правительство.

Режим Иванишвили вскоре превратился в режим "анти-Саакашвили", и новые лидеры начали месть против бывших реформаторов. Саакашвили покинул страну и переехал в Украину, где ему было предоставлено гражданство в обмен на обещание помочь осуществить реформы. Но это не сработало, а отношения Саакашвили с правительством в Киеве ухудшились.

Между тем политические разногласия в Грузии неуклонно углубляются. Такая политическая поляризация поставила под угрозу не только движение страны к демократии, но и продолжение экономических реформ. Отношения с Россией стали еще более напряженными.

Весной 2021 года президент Европейского совета Шарль Мишель начал посредническую работу, направленную на преодоление наиболее разрушительных аспектов событий, произошедших после выборов 2020 года. При поддержке США была достигнута договоренность, которая дала надежду на новое начало, но успех оказался неуловимым.

"Грузинская мечта", которая до сих пор является руководящей партией, отказалась от частей договоренностей, а "Единое национальное движение", партия, которую в свое время основал Саакашвили, также продемонстрировала ограниченный энтузиазм к соглашению.

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Субботние выборы сопровождались привычными обвинениями в нарушениях. В лучшем случае, усилия по восстановлению демократического пути страны начнутся по-новому. В худшем случае может начаться новая фаза разрушительной поляризации.

Судьба Саакашвили, вероятно, повлияет на то, что произойдет дальше. Грузинский суд приговорил его по обвинению в злоупотреблении властью. Частично, обвинения, выдвинутые против Саакашвили, выглядят политически мотивированными, даже если за ними может скрываться существенное основание.

Теперь правительство Грузии должно показать, что может поддерживать верховенство права. Саакашвили может получить возможность защищаться на справедливом судебном разбирательстве под пристальным международным наблюдением.

ЕС, действуя в тесной координации с Соединенными Штатами, должен не только продолжать свои посреднические усилия, но и быть четким в сообщениях, которые он направляет в Тбилиси.

У Грузии еще много работы, если она хочет реализовать весь потенциал своего движения к демократии и членству в европейских и трансатлантических организациях.

Брюссель и Вашингтон должны четко объяснить, что такие цели могут быть достигнуты только при соблюдении демократических принципов и верховенства права, а также при отходе от политики мести и поляризации правосудия.

Выбор остается за Тбилиси. Между тем будущее страны висит на волоске, резюмирует издание.

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Топ комментарии
+7
теперь это слава богу проблема только Грузии
я надеюсь этого шапитошника больше не будет в Украине
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04.10.2021 17:11
+6
Ніхто так не підставить, як бувші прихильники.
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04.10.2021 17:16
+4
Над Міхо вже кілька років висить вирок грузинського суду, чому він його не оскаржував в ЄСПЛ, а поперся туди?
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04.10.2021 17:15
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100% РФ санкции введет
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04.10.2021 17:07 Ответить
надо бы птичку на волю отпустить, пусть лучше там крыши удобряет, чем будет скучать в темной камере
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04.10.2021 17:10 Ответить
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04.10.2021 17:21 Ответить
теперь это слава богу проблема только Грузии
я надеюсь этого шапитошника больше не будет в Украине
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04.10.2021 17:11 Ответить
Что да, то да. Уж слишком часто Карлсон менял свои лозунги.

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04.10.2021 17:16 Ответить
при всей его громкой "революционности" он всегда из большинства. нос по ветру
он даже из Грузии успел сбежать до того как на него дела завели
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04.10.2021 17:23 Ответить
Дам уже два уголовных срока. А в еще двух разбирательствах Михо может защищаться. Напомню что нынешний президент Грузии -- бывшая близкая соратница Саака, министр иностранных дел.
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04.10.2021 17:13 Ответить
Ніхто так не підставить, як бувші прихильники.
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04.10.2021 17:16 Ответить
Ага. И нынешние соратники

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04.10.2021 17:20 Ответить
Навіть цікаво, яку допомогу грузинам могла надати Україна?
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04.10.2021 17:27 Ответить
Скоріше, це просто дипломатичний такий натяк -- навіть не мрійте, що ми його віддамо.
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04.10.2021 17:57 Ответить
таку ж і як по вагнерівцям, а чо. або так тонко підісрали кловану, знову ж з натяком на вагнерівців.
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04.10.2021 19:02 Ответить
Над Міхо вже кілька років висить вирок грузинського суду, чому він його не оскаржував в ЄСПЛ, а поперся туди?
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04.10.2021 17:15 Ответить
Цікаве питання.
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04.10.2021 17:19 Ответить
для початку треба пройти всі інстанції в Грузії, може сподівався, що як в Україні, прийде його партія довлади і або декриміналізують статті, або як тЮльку випустять постановою парламенту.
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04.10.2021 19:04 Ответить
сбылась мечта рюкзакова и пеци наконец-то...сдыхались карлсона
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04.10.2021 17:15 Ответить
Да неужели?

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04.10.2021 17:18 Ответить
И что он сказал неправильно?
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04.10.2021 17:32 Ответить


Коломойский: «Саакашвили брал у меня деньги на выборы и отдыхал на моей яхте в Хорватии со своей любовницей»

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает губернатора Одесской области предателем и обещает «побить его, как собаку».

Об этом он сказал в интервью
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04.10.2021 17:54 Ответить
їм посрати на сцикушвілю, коли треба було, його позбавили громадянства і викинули паршиву собаку, а кловун повернув, але воно більше не гавкало, ні на пороха ні на рюкзакова, тим більш той міністром був. По пороху своє відпрацював коли, як шавка паршива щось гавкало, а проти рюкзакова сцикотно.
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04.10.2021 19:08 Ответить
ну скажите где в мире нет скандалов? где есть скандалисты - там и скандалы. саакашвили не защитник правды - он защитник своих интересов за свои необдуманные делишки на посту главы страны. Срока давности преступлениям с использованием служебного положения - нет нигде кроме постсовка и тоталитарных стран.
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04.10.2021 17:16 Ответить
Поки це чергове "Бла-бла-бла". Яке може закінчитися для США черговим Афганістаном, але вже в православній державі.
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04.10.2021 17:18 Ответить
Это ж до какой степени нужно быть ипанутым...что даже к этой новости приплести религию...??
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04.10.2021 17:19 Ответить
Та хто тебе знає, наскільки ти...
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04.10.2021 17:21 Ответить
Ну певне логіка там є, але Невіруючий забуває, що Грузія це єдина країна, що сама попросилась до складу РІ свого часу, тобто там нема ніякої національнї свідомості.
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04.10.2021 17:23 Ответить
Нема чого забувати. Це по-перше. А по-друге- це США туди лізуть з повчаннями, кому і як саме жити, а не я.
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04.10.2021 17:40 Ответить
і що щось погане вчать?
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04.10.2021 19:09 Ответить
В Афгані вже навчили- хіба ні?
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04.10.2021 19:34 Ответить
я запитав чи щось погане вчать, а не чи навчили? у нас теж вчителі дітей вчать, але ж не всі вчаться.
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04.10.2021 21:42 Ответить
Американці в Афгані за 30 років втратили в 6 разів менше людей, ніж СРСР за 10, але про це чомусь забувають.
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04.10.2021 17:21 Ответить
Ничем не грозит, кроме газетной шумихи.
Официальный Вашингтон, ограничился требованием того, что бы расследование было прозрачным и проводилось в рамках закона.
Так что плевать США хотели на Саакашвили.
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04.10.2021 17:21 Ответить
ой ти наївний чукотскій юноша))
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04.10.2021 18:52 Ответить
Нехватка кокса скажется па любасу.... Аргентинская мука Патрушева спасет Михо...
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04.10.2021 17:27 Ответить
США нічого такого не сказали, просто побажання щоб розслідування було юридично правильним, політика "це сукин син, але наш сукин син" в минулому.
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04.10.2021 17:28 Ответить
Поки не факт.
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04.10.2021 17:41 Ответить
Сегодня 4 октября на РАБссии праздник...Боря не Алкаш Ельцин победил Хунту Руслана Хасбулатова и замоччил в сортире танками Белій дом в центре Мацковии... сколько тогда в 1993 году подохло мацкалей на Майдане том,до сих неизвестно...кажуть что 300 и ранено 200....
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04.10.2021 17:32 Ответить
Та "Вашінгтон пост" - лохи!
Видумали, що Міхо побудував демократію в Грузії, якісь "режим Іванішвілі", "помсту за реформи".
Треба читати пропарашних міхофобів на Цензорі - вони знають істину.
Щоправда, їх лексичний запас обмежений кількома словами, але то таке...
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04.10.2021 17:37 Ответить
ну та, хто такий Саакашвіллі проти рішучого реформатора, батька 166ти реформ, знаного у всій галактиці , найпатрітичнішого гетьмана))))
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04.10.2021 18:51 Ответить
от скажи, а він реформував поліцію, прокуратуру, суд? тобто вони стали чесні і непідкупні?
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04.10.2021 19:14 Ответить
Після президентства Саакашвілі вісім років минуло.
За цей час судово-правоохоронну систему можна кілька десятків разів дереформувати.
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05.10.2021 15:33 Ответить
можна, але не зупиняйся, доводь до кінця, докази дереформування, реформування після реформування, чи тільки тако, потриндіти?
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05.10.2021 16:29 Ответить
Саакашвили ЗЕРРО...
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04.10.2021 17:39 Ответить
https://youtu.be/bINBmowuzEg
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04.10.2021 17:40 Ответить
Єто Раша Тудей- Украина?
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04.10.2021 17:42 Ответить
А це пріветік з Вашингтону, ватнікам і малоросам до Сакартвелло, ну які радіють як москалі затриманню Саакашвілі.
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04.10.2021 18:06 Ответить
Де з"являється цей баламут, там і виникають проблеми. Справжній бідося.
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04.10.2021 18:31 Ответить
маскальня ввАсторгє
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04.10.2021 18:49 Ответить
Отвлекают внимание от криминала Зеленского.
Офшоры?! Какие офшоры! Михуиииил!
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04.10.2021 21:41 Ответить
Ребята. Никакого кризиса не будет. Лошара присядет на 6 отмерянных лет.
Никаких протестов и революций не будет. Придурка выманили и упаковали.
Грузины не подымутся, они зае&ались. Все свободны. Всем пока
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04.10.2021 23:29 Ответить
 
 