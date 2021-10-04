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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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МИД (6803) Саакашвили (3210) консул (138) Николенко Олег (301)

Украинский консул посетила Саакашвили: состояние удовлетворительное, жалоб не высказывал, - МИД

Украинский консул посетила Саакашвили: состояние удовлетворительное, жалоб не высказывал, - МИД

Украинский консул посетила экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии, его состояние удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сказал Николенко.

Спикер заверил, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Консул также взаимодействует с его адвокатами, добавил Николенко.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Мужественное лицо Михо говорит что у него всё хорошо
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04.10.2021 17:01 Ответить
Особливо коли в того "лиця" з рота стирчить краватка.
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04.10.2021 17:05 Ответить
ПРИМИТЕ НАГРАДУ!
Вы её честно заслужили непосильным "трудом"!
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04.10.2021 17:07 Ответить
плюсует этому уроду некто
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04.10.2021 17:42 Ответить
Аби тільки після голодування в двері камери зміг пролізти- як Гадя.
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04.10.2021 17:03 Ответить
АНОНС!
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НОВЫЙ СЕРИАЛ! "КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК ИЛИ КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ"!
СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ!
В главной роли, Михуил Сракубыемузашили, человек без паспорта, совести и чести!
Автор сценария Ленка.
Режиссер постановщик из ТОВ "Подворотня 59"!
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04.10.2021 17:06 Ответить
Нехай ще Молюська злітає подивиться чи у Міхо в камері джакузі є?
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04.10.2021 17:08 Ответить
теперь. по ходу. навальный обзавидуется, надо було циму дурню заместо москвы в тбилиси править
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04.10.2021 17:25 Ответить
 
 