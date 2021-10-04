Український консул відвідала Саакашвілі: стан задовільний, скарг не висловлював, - МЗС
Український консул відвідала експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарній установі міста Руставі в Грузії, його стан задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарній установі міста Руставі в Грузії. Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - сказав Ніколенко.
Спікер запевнив, що МЗС і посольство України в Тбілісі далі надаватимуть Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє з його адвокатами, додав Ніколенко.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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