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МЗС (4020) Саакашвілі Міхеіл (2153) консул (134) Ніколенко Олег (365)

Український консул відвідала Саакашвілі: стан задовільний, скарг не висловлював, - МЗС

Український консул відвідала Саакашвілі: стан задовільний, скарг не висловлював, - МЗС

Український консул відвідала експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарній установі міста Руставі в Грузії, його стан задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарній установі міста Руставі в Грузії. Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - сказав Ніколенко.

Спікер запевнив, що МЗС і посольство України в Тбілісі далі надаватимуть Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє з його адвокатами, додав Ніколенко.

Читайте також: Саакашвілі продовжує голодування і, напевно, відмовиться від екстрадиції, - адвокат Чівіашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі в країну, - прокурор Вепхвадзе
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Мужественное лицо Михо говорит что у него всё хорошо
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04.10.2021 17:01 Відповісти
Особливо коли в того "лиця" з рота стирчить краватка.
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04.10.2021 17:05 Відповісти
ПРИМИТЕ НАГРАДУ!
Вы её честно заслужили непосильным "трудом"!
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04.10.2021 17:07 Відповісти
плюсует этому уроду некто
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04.10.2021 17:42 Відповісти
Аби тільки після голодування в двері камери зміг пролізти- як Гадя.
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04.10.2021 17:03 Відповісти
АНОНС!
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В главной роли, Михуил Сракубыемузашили, человек без паспорта, совести и чести!
Автор сценария Ленка.
Режиссер постановщик из ТОВ "Подворотня 59"!
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04.10.2021 17:06 Відповісти
Нехай ще Молюська злітає подивиться чи у Міхо в камері джакузі є?
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04.10.2021 17:08 Відповісти
теперь. по ходу. навальный обзавидуется, надо було циму дурню заместо москвы в тбилиси править
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04.10.2021 17:25 Відповісти
 
 