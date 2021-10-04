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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили находится в Грузии с 29 сентября, - прокуратура

Саакашвили находится в Грузии с 29 сентября, - прокуратура

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится на территории Грузии с 29 сентября, следует из сообщения прокуратуры этой страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Прокуратура в понедельник предъявила обвинение в рамках расследования о незаконном пересечении Саакашвили госграницы гражданам Зурабу и Шалве Цоцория, которые доставили Саакашвили на своей автомашине из Поти в одно из селений в регионе Самегрело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экстрадиция Саакашвили в Украину, - юридическая чушь, - власти Грузии

"Задержанные 29 сентября 2021 года после незаконного пересечения Саакашвили государственной границы на своем автомобиле обеспечили его транспортировку в назначенное место, в одно из селений региона Самегрело, откуда Саакашвили отправился в Тбилиси и обосновался в квартире Элгуджи Цомая для временного проживания", - говорится в сообщении прокуратуры.

СМИ ранее сообщали, что отец и сын Цоцория - работники порта Поти.

Также читайте: Украинский консул посетила Саакашвили: состояние удовлетворительное, жалоб не высказывал, - МИД

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Топ комментарии
+6
Так а що в офісі простих рішень, він відпустку взяв? Сорян, але 600 000 гривень у місяць на зарплатню наркоману- це чималі для України гроші.
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04.10.2021 17:49
+2
контрабасом )))

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04.10.2021 17:53
+1
да пусть находится себе на здоровье...достали с ним уже
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04.10.2021 17:21
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04.10.2021 17:20 Ответить
да пусть находится себе на здоровье...достали с ним уже
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04.10.2021 17:21 Ответить
Та з нього і "шпіЙОн" як з лайна сокира- в рідну країну не зміг таємно пробратися, лузер.
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04.10.2021 17:28 Ответить
та ні проникнути то він зміг, але тупо сам себе і попалив, може у нього така задумка, корчити з себе потерпілого від політичного переслідування, я думаю всі тільки посміються з його дурості і буде він сидіти довго й нудно, а нам і без нього весело, своїх д..бів вистачає.
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04.10.2021 18:53 Ответить
"Задумки" наркоманів мене не цікавлять.
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04.10.2021 19:35 Ответить
Це ж треба було втікати з Грузії, бігати по світу та ховатись 8 років, щоб потім так ганебно в рефрижераторі з овочами пробиратись, щоб сісти в тюрму. То робив би це як подобає національному лідеру, відкрито, щоб на кордоні зустрічали силовики, журналісти, однопартійці, прихильники. Отримуєш піар і шоу. А так тільки виставив себе на посміховисько.
До речі, я вже починаю вірити в те що пишуть, що це робота Єрмака і путінської агентури. Все може бути. Ми ж знаємо хто в кремлівського окурка найзліший ворог: № 1 - Саакашвілі, № 2 - Порошенко. Спочатку клоуни заманили його в Україну, прикормили посадами, приспали пильність, а потім реалізували план. Чи не про цей план "Б" Бубочка третій рік торочить?
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04.10.2021 17:44 Ответить
Навряд, теперешній владі в Грузії нафіг потрібен зараз цей гемор з Міхо.
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04.10.2021 17:47 Ответить
премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не стал раскрывать детали пересечения Саакашвили грузинской границы, но отметил, что оперативные службы заманили его, убедив в полном развале работы грузинских спецслужб.
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04.10.2021 17:49 Ответить
Заманили то заманили, але самі прихильники Міхо офуїли від його приїзду, він що, ні з ким в Грузії не спілкувався?
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04.10.2021 17:51 Ответить
Він хотів зробити сюрприз. Партійці Саакашвілі розраховували на перемогу. І от вони зібравшись на проспекті Руставелі в Тбілісі, щоб відсвяткувати свою перемогу на виборах..., а тут сам Міхо в'їжджає на білому коні. Уявляєте, як би вони офуїли.
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04.10.2021 18:09 Ответить
ще більше офігів срикашвіля, бо вони успішно програли, і тепер йому сидіти і сидіти і нові вироки отримувати.
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04.10.2021 18:55 Ответить
Как закручено!
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04.10.2021 18:16 Ответить
Хтось може внятно пояснити, яким шляхом Міхо попав в Грузію?
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04.10.2021 17:45 Ответить
контрабасом )))

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04.10.2021 17:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/3/7309258/
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04.10.2021 17:55 Ответить
Про це вже писано-переписано: Паром Одеса (Чорноморськ)- Поті. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины". https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html?fbclid=IwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ
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04.10.2021 18:00 Ответить
Дякую.
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04.10.2021 18:20 Ответить
Так а що в офісі простих рішень, він відпустку взяв? Сорян, але 600 000 гривень у місяць на зарплатню наркоману- це чималі для України гроші.
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04.10.2021 17:49 Ответить
не знаю точно почему - но мне пофиг !
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04.10.2021 17:50 Ответить
+++
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04.10.2021 17:53 Ответить
Стали известны подробности прибытия Карлсона в Грузию.
Михаил Саакашвили пересек границу Грузии, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера . Символично
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04.10.2021 17:54 Ответить
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04.10.2021 18:08 Ответить
А что так позорно приехал,в контейнере с фруктами? да потому что ЧМО!
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04.10.2021 21:26 Ответить
 
 