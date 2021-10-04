Саакашвили находится в Грузии с 29 сентября, - прокуратура
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится на территории Грузии с 29 сентября, следует из сообщения прокуратуры этой страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Прокуратура в понедельник предъявила обвинение в рамках расследования о незаконном пересечении Саакашвили госграницы гражданам Зурабу и Шалве Цоцория, которые доставили Саакашвили на своей автомашине из Поти в одно из селений в регионе Самегрело.
"Задержанные 29 сентября 2021 года после незаконного пересечения Саакашвили государственной границы на своем автомобиле обеспечили его транспортировку в назначенное место, в одно из селений региона Самегрело, откуда Саакашвили отправился в Тбилиси и обосновался в квартире Элгуджи Цомая для временного проживания", - говорится в сообщении прокуратуры.
СМИ ранее сообщали, что отец и сын Цоцория - работники порта Поти.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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До речі, я вже починаю вірити в те що пишуть, що це робота Єрмака і путінської агентури. Все може бути. Ми ж знаємо хто в кремлівського окурка найзліший ворог: № 1 - Саакашвілі, № 2 - Порошенко. Спочатку клоуни заманили його в Україну, прикормили посадами, приспали пильність, а потім реалізували план. Чи не про цей план "Б" Бубочка третій рік торочить?
Михаил Саакашвили пересек границу Грузии, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера . Символично