Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

Арестованный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили заявляет, что не намерен прекращать голодовку ни при каких условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я объявил голодовку, и я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", - написал Саакашвили в письме, которое зачитал журналистам перед тюрьмой в Рустави встретившийся с ним в понедельник гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

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"Я не хотел расстраивать мою семью и близких, но отказался заранее от предложения врачей о каком-либо медицинском вмешательстве в случае потери сознания", - добавил Саакашвили.