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голодовка (828) Грузия (3175) задержание (6650) Саакашвили (3210)

Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

Арестованный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили заявляет, что не намерен прекращать голодовку ни при каких условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я объявил голодовку, и я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", - написал Саакашвили в письме, которое зачитал журналистам перед тюрьмой в Рустави встретившийся с ним в понедельник гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

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"Я не хотел расстраивать мою семью и близких, но отказался заранее от предложения врачей о каком-либо медицинском вмешательстве в случае потери сознания", - добавил Саакашвили.
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Топ комментарии
+10
Знаю ещё одного голодающего семена семенченко который голодал 40 дней и похудел всего на пару кило ))) Всё эти голодовки популизм и фейк. У меня друзья практикуют голодание. Я знаю на сколько худеет даже спортивный подтянутый человек за 14-21 день голодания. А у этих голодающих как была ряха так и осталась, так же будет и у Саакашвили.
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04.10.2021 19:04
+9
Михуил, от голодовки пухнут.
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04.10.2021 19:07
+7
А какую голодовку Михо предпочитает? Сухую полусухую полусладкую или креплёную?
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04.10.2021 19:04
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Відважний Батоно в'їхав до Грузії в трейлері який возить зелень з України.Він там їхав в якійсь вентиляційній кабіні як афганський біженець)
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04.10.2021 19:01 Ответить
продолжайте наблюдение
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04.10.2021 19:02 Ответить
интересно кто после голодовки сильнее потолстеет похудеет Михуил или Гришкин?
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04.10.2021 19:06 Ответить
жму руку!)
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04.10.2021 19:03 Ответить
З приводу нападу циган на військових в смт Торчин. Коментарі від голови сільради і вибачення від нападників. Але напад - то кримінальна справа і вибаченнями все не обійдеться.
https://twitter.com/highlander_free/status/1445029175803457536

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04.10.2021 19:04 Ответить
Нужно было на бутылку их посадить
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04.10.2021 19:07 Ответить
Не тот путь. В отношении их политика Алоизовича была верной.
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04.10.2021 19:22 Ответить
Шикельгрубер був правий у всьому!
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04.10.2021 19:51 Ответить
Ну, это вы батенька, лишку за ужином хватили.
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04.10.2021 20:10 Ответить
жесткая маман у них однако...
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04.10.2021 19:29 Ответить
А какую голодовку Михо предпочитает? Сухую полусухую полусладкую или креплёную?
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04.10.2021 19:04 Ответить
Знаю ещё одного голодающего семена семенченко который голодал 40 дней и похудел всего на пару кило ))) Всё эти голодовки популизм и фейк. У меня друзья практикуют голодание. Я знаю на сколько худеет даже спортивный подтянутый человек за 14-21 день голодания. А у этих голодающих как была ряха так и осталась, так же будет и у Саакашвили.
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04.10.2021 19:04 Ответить
За неделю голодания можно скинуть 5 кг от правильного веса. А жирному семену как и грызуну все 10 кг.
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04.10.2021 19:07 Ответить
А Карсону поголодать стоит. А то он раздавит бедную Ясько как каток лягушку!
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04.10.2021 19:07 Ответить
Михуил, от голодовки пухнут.
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04.10.2021 19:07 Ответить
грузинская тюрьма, это тебе не Лукьяновское СИЗО г. Киева.. наркотиков не будет!
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04.10.2021 19:08 Ответить
Це для поліпшення льотних характеристик??? Моторчик на штанцях вже не витягує під'йом на дах???
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04.10.2021 19:08 Ответить
Нехай цей баламут там і залишається. Де він з"являється, там і виникають проблеми.
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04.10.2021 19:09 Ответить
Михо честный и мужественный человек . такой же как и Президент Зеленский
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04.10.2021 19:09 Ответить
Хм... А його сім'я- то Сандра Руфус із сином, чи Лізка Ясько?
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04.10.2021 19:11 Ответить
Если будет голодать как Сенцов, то до майских дотянет.
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04.10.2021 19:11 Ответить
в ролі Карлсона він теж був не дуже
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04.10.2021 19:12 Ответить
Пох...абсолютно пох..
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04.10.2021 19:15 Ответить
Схоже, доведеться батоно Сулугуні купувати трєнікі на два розміри більше.
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04.10.2021 19:18 Ответить
Так вот зачем он в фуре с продуктами ныкался, он пока ехал наедался там впрок.))
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04.10.2021 19:21 Ответить
Михуил , не надо ! Похудеешь - потеряешь фигуру ,а какой без фигуры политик? Будь не преклонным ...только мясо и овощи + полусладкое! Родина тебя не забудет! Слава международному реформатору!
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04.10.2021 19:22 Ответить
"Голодает", как Савченко. Мразь от мрази недалеко падает.
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04.10.2021 19:22 Ответить
Принудительное кормление еще никто не отменял.
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04.10.2021 19:24 Ответить
ПИШИ:
- Три шашлыка. Выкинул в пропасть. Суп харчо, вылил в пропасть. Три бутылки хванчкары, разбил.
- Четыре бутылки!
- Хорошо, пиши четыре.
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04.10.2021 19:24 Ответить
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04.10.2021 19:39 Ответить
Председатель аналитической организации «Geocase» Виктор Кипиани: «Я думаю, он, как индивидуальный политический деятель, настолько вышел из моды, что как отдельно взятая личность и политик он вряд ли может претендовать на высокие результаты. Но как человек, как фактор он может негативно повлиять на определенный процесс. Есть такое положение «полезного идиота», - вот в этом плане, в этом функционале он мог бы сыграть и может сыграть, конечно, при любом раскладе определенную роль. Кто стоит за ним, конечно, это процесс следствия, это задача соответствующих служб». https://www.ekhokavkaza.com/a/31490634.html
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04.10.2021 19:27 Ответить
6 років мріє протриматися?
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04.10.2021 19:38 Ответить
кацапы и полезные кремлю идиоты ликуют.
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04.10.2021 20:08 Ответить
Так-так, прАдАлжай. Ти такий тріпач, що я не знаю, ким треба бути, щоб сприймати все, що ти мелеш. Як з температури.
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04.10.2021 20:29 Ответить
Ярош - президент Украины!
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04.10.2021 20:40 Ответить
Жопу не отрости на ,,голодовке,, как гадя савченко,клоунский пуесос. Надеюсь,что о тебе,гниде,мы услышим лет через двадцать
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04.10.2021 20:59 Ответить
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04.10.2021 21:56 Ответить
ага, как бы не "похудел случайно" )))))))))
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04.10.2021 22:01 Ответить
приглашаем жнеца для освобождения, голодовка будет закончена сразу.
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05.10.2021 00:30 Ответить
Как замечено выше, в коментах ликует именно кацапня и *********. Совпадение? Ой, не думаю...
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05.10.2021 03:23 Ответить
 
 