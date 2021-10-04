Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения
Арестованный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили заявляет, что не намерен прекращать голодовку ни при каких условиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я объявил голодовку, и я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", - написал Саакашвили в письме, которое зачитал журналистам перед тюрьмой в Рустави встретившийся с ним в понедельник гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.
"Я не хотел расстраивать мою семью и близких, но отказался заранее от предложения врачей о каком-либо медицинском вмешательстве в случае потери сознания", - добавил Саакашвили.
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потолстеетпохудеет Михуил или Гришкин?
https://twitter.com/highlander_free/status/1445029175803457536
- Три шашлыка. Выкинул в пропасть. Суп харчо, вылил в пропасть. Три бутылки хванчкары, разбил.
- Четыре бутылки!
- Хорошо, пиши четыре.