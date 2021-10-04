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Грузія (1831) прослуховування (206) дипломати (559)

Зарубіжні посли звинуватили спецслужби Грузії в прослуховуванні телефонів

Зарубіжні посли звинуватили спецслужби Грузії в прослуховуванні телефонів

Акредитовані в Грузії посли після зустрічі в понеділок з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі і міністром закордонних справ Давидом Залкаліані у спільній заяві висловили стурбованість прослуховуванням грузинськими спецслужбами телефонних розмов іноземних дипломатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На зустрічі було висловлене ​​крайнє занепокоєння фактами телефонного прослуховування Службою держбезпеки Грузії, які грубо суперечать Віденській конвенції від 1961 року про дипломатичні зносини та завдають шкоди нормальній дипломатичній діяльності", - сказано в заяві, розміщеній на сторінці посла Євросоюзу Карла Харцеля в соцмережах.

Раніше в грузинських ЗМІ повідомлялося про прослуховування СГБ телефонних розмов відомих у Грузії осіб, представників церкви, журналістів, а також дипломатів.

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Топ коментарі
+1
Негодяи. А от если бы полонием травонули. То отделались просто обеспокоенностью...
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04.10.2021 19:46
+1
Грузіни заяви що вели саакашвілі з украіни а що з нашими спецслужбами. Шастає у нас хто попал
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04.10.2021 19:48
+1
мацковские уши...тупые послы.
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04.10.2021 19:50
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Негодяи. А от если бы полонием травонули. То отделались просто обеспокоенностью...
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04.10.2021 19:46 Відповісти
Грузіни заяви що вели саакашвілі з украіни а що з нашими спецслужбами. Шастає у нас хто попал
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04.10.2021 19:48 Відповісти
Наши спецслужбы его и сдали... берут пример с преза
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04.10.2021 19:50 Відповісти
мацковские уши...тупые послы.
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04.10.2021 19:50 Відповісти
Післуховувати (і не тільки) дозволяється тільки козломордим, оплачено газом.
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04.10.2021 20:28 Відповісти
А то дипломаты не знают, что их прослушивают. Мировая практика, только о ней не говорят вслух. Посмотрел список возмущенных послов - все любители России и ***** в особенности, т.е. очередная попытка обос...рать Грузию.
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04.10.2021 20:35 Відповісти
генацвали, оне такие, любят слушать хорошую музыку
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04.10.2021 20:38 Відповісти
Эта правакация агентав низнаю кого, чтобы атвлечь внимание от приступлений Саакшвилли!
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04.10.2021 20:59 Відповісти
Любов до прослушки це від Лубянки ...
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05.10.2021 01:13 Відповісти
 
 