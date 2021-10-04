Зарубіжні посли звинуватили спецслужби Грузії в прослуховуванні телефонів

Акредитовані в Грузії посли після зустрічі в понеділок з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі і міністром закордонних справ Давидом Залкаліані у спільній заяві висловили стурбованість прослуховуванням грузинськими спецслужбами телефонних розмов іноземних дипломатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На зустрічі було висловлене ​​крайнє занепокоєння фактами телефонного прослуховування Службою держбезпеки Грузії, які грубо суперечать Віденській конвенції від 1961 року про дипломатичні зносини та завдають шкоди нормальній дипломатичній діяльності", - сказано в заяві, розміщеній на сторінці посла Євросоюзу Карла Харцеля в соцмережах.

Раніше в грузинських ЗМІ повідомлялося про прослуховування СГБ телефонних розмов відомих у Грузії осіб, представників церкви, журналістів, а також дипломатів.

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