Зарубежные послы обвинили спецслужбы Грузии в прослушивании телефонов

Аккредитованные в Грузии послы после встречи в понедельник с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани в совместном заявлении выразили обеспокоенность прослушиванием грузинскими спецслужбами телефонных разговоров иностранных дипломатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На встрече была высказана крайняя обеспокоенность с фактами телефонного прослушивания Службой госбезопасности Грузии, которые грубо противоречат Венской конвенции от 1961 года о дипломатических отношениях и наносят урон нормальной дипломатической деятельности", - говорится в заявлении, размещенной на странице посла Евросоюза Карла Харцеля в соцсетях.

Ранее в грузинских СМИ сообщалось о прослушивании СГБ телефонных разговоров известных в Грузии лиц, представителей церкви, журналистов, а также дипломатов.

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