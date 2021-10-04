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Грузия (3175) прослушка (343) дипломаты (629)

Зарубежные послы обвинили спецслужбы Грузии в прослушивании телефонов

Зарубежные послы обвинили спецслужбы Грузии в прослушивании телефонов

Аккредитованные в Грузии послы после встречи в понедельник с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани в совместном заявлении выразили обеспокоенность прослушиванием грузинскими спецслужбами телефонных разговоров иностранных дипломатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На встрече была высказана крайняя обеспокоенность с фактами телефонного прослушивания Службой госбезопасности Грузии, которые грубо противоречат Венской конвенции от 1961 года о дипломатических отношениях и наносят урон нормальной дипломатической деятельности", - говорится в заявлении, размещенной на странице посла Евросоюза Карла Харцеля в соцсетях.

Ранее в грузинских СМИ сообщалось о прослушивании СГБ телефонных разговоров известных в Грузии лиц, представителей церкви, журналистов, а также дипломатов.

Также читайте: Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

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Топ комментарии
+1
Негодяи. А от если бы полонием травонули. То отделались просто обеспокоенностью...
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04.10.2021 19:46
+1
Грузіни заяви що вели саакашвілі з украіни а що з нашими спецслужбами. Шастає у нас хто попал
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04.10.2021 19:48
+1
мацковские уши...тупые послы.
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04.10.2021 19:50
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Негодяи. А от если бы полонием травонули. То отделались просто обеспокоенностью...
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04.10.2021 19:46 Ответить
Грузіни заяви що вели саакашвілі з украіни а що з нашими спецслужбами. Шастає у нас хто попал
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04.10.2021 19:48 Ответить
Наши спецслужбы его и сдали... берут пример с преза
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04.10.2021 19:50 Ответить
мацковские уши...тупые послы.
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04.10.2021 19:50 Ответить
Післуховувати (і не тільки) дозволяється тільки козломордим, оплачено газом.
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04.10.2021 20:28 Ответить
А то дипломаты не знают, что их прослушивают. Мировая практика, только о ней не говорят вслух. Посмотрел список возмущенных послов - все любители России и ***** в особенности, т.е. очередная попытка обос...рать Грузию.
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04.10.2021 20:35 Ответить
генацвали, оне такие, любят слушать хорошую музыку
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04.10.2021 20:38 Ответить
Эта правакация агентав низнаю кого, чтобы атвлечь внимание от приступлений Саакшвилли!
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04.10.2021 20:59 Ответить
Любов до прослушки це від Лубянки ...
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05.10.2021 01:13 Ответить
 
 