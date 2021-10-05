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Новини Боротьба з коронавірусом
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дослідження (601) COVID-19 (19763) Pfizer (202)

Через пів року ефективність вакцини Pfizer проти COVID-19 падає вдвічі, - дослідження

Через пів року ефективність вакцини Pfizer проти COVID-19 падає вдвічі, - дослідження

Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc/BioNTech знижується до 47% із 88% через шість місяців після введення другої дози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Такого висновку дійшли дослідники з Pfizer і Kaiser Permanente (американська мережа охорони здоров'я - ред.). Вони вивчили електронні медичні карти приблизно 3,4 млн осіб, які були членами Kaiser Permanente Southern California в період з грудня 2020 року - коли вакцина вперше стала доступною - по серпень 2021 року.

Аналіз показав, що ефективність вакцини в запобіганні госпіталізацій і смертей залишалася високою - 90% - протягом як мінімум шести місяців, навіть проти дуже заразного варіанту "Дельта".

Ефективність вакцини проти варіанту "Дельта" склала 93% після першого місяця, знизившись до 53% через чотири місяці. Проти інших варіантів коронавірусу ефективність знизилася до 67% з 97%.

Дані дозволяють припустити, що зниження пов'язане зі зменшенням ефективності, а не з більш заразними варіантами, передає Українська правда з посиланням на медичний журнал Lancet.

Також читайте: Вакцина Pfizer викликає "стійкий" імунітет у дітей 5-11 років, - BioNTech

Нагадаємо, 4 жовтня Європейський агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer / BioNTech через шість місяців після другої дози.

Крім того, наприкінці вересня Pfizer / BioNTech передали до контролюючих органів дані про застосування вакцини проти COVID-19 для дітей. Виробники ліків заявили, що їх випробування показали, що вакцина безпечна і ефективна для дітей від 5 до 11 років.

У США вакцина Pfizer на дві дози в даний час доступна для людей від 12 років і старше.

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Топ коментарі
+15
Колемось і не хворіємо, а ви як заразитесь коронавірусом будь-ласка лікуйтесь вдома народними методами: подорожником або пийте зелений чай, можна ще гірчичники поставити. Ні в якому разі не звертайтесь в лікарню, хто знає чим вони там лікують насправді.
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05.10.2021 08:42
+10
колитесь наздоровье.
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05.10.2021 08:27
+10
Новая болезнь: бессимптомные больные. Раньше они назывались «здоровые».
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05.10.2021 09:14
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колитесь наздоровье.
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05.10.2021 08:27 Відповісти
Колемось і не хворіємо, а ви як заразитесь коронавірусом будь-ласка лікуйтесь вдома народними методами: подорожником або пийте зелений чай, можна ще гірчичники поставити. Ні в якому разі не звертайтесь в лікарню, хто знає чим вони там лікують насправді.
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05.10.2021 08:42 Відповісти
Точно как у коцабе, не могут вакцинированные не пожелать какойто гадости

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05.10.2021 08:54 Відповісти
Як можна бути таким га#доном як ти, ну ти вже вакцинувався, тобі вже нічого не загрожує, сиди тихенько і радій це твій вибір і твоє право, в мене вся родинна хворіла в тому році, так я тобі скажу, можеш звертатись до лікаря, можеш не звертатись, в лікарню кажуть не приходити, до тебе теж не йдуть, за два тижні що я хворів, лікар подзвонив один раз, щоб сказати, що вона змушена вже закривати лікарняний...
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05.10.2021 09:06 Відповісти
На зарплате человек, имейте совесть
Как никак государственная программа пропаганды прививочек
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05.10.2021 09:10 Відповісти
Я просто зіронізував над людьми які не вірять лікарям, що треба прививатись, щоб захиститись від коронавірусу і при цьому коли у них інші хвороби, вони йдуть до тих самих лікарів і виконують всі їхні рекомендації. Якийсь парадокс получається. У нас вся родина носила маски в громадських місцях, дотримувались соц. дистанції і ніхто з нас не захворів за 1,5 роки. Зараз ми майже всі вакцинувались від коронавірусу.
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05.10.2021 09:19 Відповісти
"не вірять лікарям"
кто такие врачи, чтобы им ВЕРИТЬ?
1) это не ученые (факт)
2) это в большинстве случаев просто роботы в белых халатах, которые способны только бездумно выполнять протоколы, выданные свыше
и в первую очередь эти протоколы придуманы так, чтобы фармбизнес имел сверхприбыль

если ты этого не понимаешь или не принимаешь, то ты - просто наивный дурачок, поклоняющийся зомбоящику
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05.10.2021 09:26 Відповісти
Ми говоримо про захист від коронавірусу - небезпечної хвороби від якої помирають 2-3% заражених, виздоровівші від коронавірусу також отримують ускладнення для всього організму, а вакцина є більш-менш ефективним інструментом попередження і захиству від захворювання і від важкого протікання хвороби. Це вже дані ВОООЗ (Всесвітньої організації охорони здоровя) і учених з різних медуніверситетів, дослідних центрів і лабораторій світу. Так фармкомпанії на цьому заробляють, але це не привід відмовлятись від вакцинації, тим більше, що в Україні вона безкоштовна. Нагадую що за вчора в Україні померло більше як 300 людей від коронавірусу, думаю майже всі вони не були невакциновані, тепер в раю розказують як вони не дали на собі заробити фармокологічній мафії.
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05.10.2021 09:50 Відповісти
"від коронавірусу"
якого саме коронавірусу? їх існує кілька 10 видів, з яких приблизно десять є збудниками хвороб у людини
сарс-ков-2? надайте посилання на НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, в якому вченими отримано пурифікат цього вірусу, що довело б його існування

багато розуму не треба, щоб поширити фуфлотести, які видають випадкові хибнопозитивні результати, які сприймаються як "новий випадок нового коронавірусу"
в той час як, у "ковіду" немає жодного специфічного симптому, і хворі люди можуть мати симптоми, які викликані іншими респіраторними вірусами, яких відомо кілька сотень видів і мільйони штамів
в підсумку це не більше, ніж шахрайство з накрученою брехливою статистикою

"небезпечної хвороби від якої помирають 2-3% заражених"
небезпечної? хто це визначив? у "ковіда" жодного критерію небезпечної хвороби: в реальності середній вік померлих НАЧЕБТО від нього (див. вище, як ставлять ці хибні діагнози) - 80 років, з них 95% мали ще до ковіду серйозні хронічні проблеми
серед людей же, молодших 70 років, із вітаміном Д в нормі видужують 99,9%

небезпечним є насправді "лікування ковіду" - експериментальні вбивчі протоколи: понаддози отруйних "противірусних", седативні, міорелаксантні препарати, через які людина не може самостійно дихати, неправильне використання ШВЛ, через що "легені згоряють за кілька днів" (але це можна списати на вірус)

"виздоровівші від коронавірусу також отримують ускладнення для всього організму"
це тобі в зомбоящику повідомили? це через те, що люди мають ускладнення, ковід в них може протікати з ускладненням, а це є логічним
і "поствірусний синдром" відомий давним-давно, можеш в гуглі почитати про нього

"а вакцина є більш-менш ефективним інструментом попередження і захиству від захворювання і від важкого протікання хвороби. Це вже дані ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоровя) і учених з різних медуніверситетів, дослідних центрів і лабораторій світу"
ти б спочатку перевірив ці "дані", що є ще одним шахрайством
жодна вакцина від ковіду не пройшла 3 фазу клінічних досліджень повністю, усі ці "дані" є попередніми, частіше усього видані виробниками, які в першу чергу зацікавлені просувати свій продукт, так і ВООЗ - є не більше, ніж "шарашкіною конторою", яка останні десятиліття лише лобіює інтереси фармгігантів

"в Україні вона безкоштовна"
те, що купується за гроші платників податків (ще й з відкатами та по завищеним цінам), не є безкоштовним

"Нагадую що за вчора в Україні померло більше як 300 людей від коронавірусу"
як встановлено, що вони померли саме від коронавірусу? знову фуфлотести?

"думаю майже всі вони не були невакциновані"
це не ти думаєш, за тебе зомбоящик думає

за оф. даними з Англії більшість померлих "від ковіду" є саме вакцинованими, при чому при високому рівні охоплення вакцинами там зараз помирає "від ковіду" щодоби в 10 раз більше людей, ніж рік тому в той самий період року
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05.10.2021 10:16 Відповісти
Два раза за полтора года с семьёй переболел. Ничем не лечились. И шо?
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05.10.2021 09:36 Відповісти
родичі і знайомі так і робили, і нормально себе почувають.
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05.10.2021 11:00 Відповісти
Не ребята, колитесь сами, а мне и одной справки про две прививки хватит.
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05.10.2021 08:42 Відповісти
Антивакцинаторов не госпитализировать - у них обычный грипп
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05.10.2021 08:57 Відповісти
как скажешь
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05.10.2021 09:26 Відповісти
Нужно минимум 4 дозы в год!
Если всё делать правильно: через месяц после второй дозы нужно сделать тест на атнтитела. Если их нет - нужно снова вакцинироваться, но другой вакциной.
Если есть, повторяем через 3 месяца после вакцинации. Если нет - вакцинируемся!
И так, до сканчания веков.
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05.10.2021 08:59 Відповісти
Ну і навіщо така "вакцина"?!
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05.10.2021 09:02 Відповісти
к концу 2022-го должны доисследоваться до ежемесячной вакцинации. раз в пол года как-то маловато.
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05.10.2021 09:04 Відповісти
да-да... там под статейкой и абсолютно точные данные от исследователей есть.









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05.10.2021 09:13 Відповісти



производитель? ну производитель костылей тоже провел исследования о том, что ампутировать ноги полезно для здоровья


ссылка на первоисточник - https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-says-astrazeneca-pfizer-covid-19-vaccines-87-effective-after-first-shot-2021-05-05/
в нем ссылки на само исследование НЕТ
и что такое 86,6%? без вакцины выживаемость для людей моложе 80 лет - 99,8%, а с вакциной - 99,9%? ну прикольно, только вот ни одна вакцина от ковида до сих пор не прошла полностью 3ю фазу КИ, в то числе на безопасность ( для пожилых, подростков, хроников, людей с иммунодефицитом)


и снова ни одной ссылки на СОБСТВЕННО само исследование
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05.10.2021 09:33 Відповісти
Новая болезнь: бессимптомные больные. Раньше они назывались «здоровые».
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05.10.2021 09:14 Відповісти
Если тебя укусил вакцинированный,можно не делать прививку.
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05.10.2021 09:18 Відповісти
спасибо, что разрешаешь
чтобы люди без тебя делали?
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05.10.2021 09:28 Відповісти
Что я тебе разрешаю? Я против,чтоб ты кусал людей,если что
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05.10.2021 09:50 Відповісти
А сейчас у некоторых таких "здоровых" гепатит С нашли...
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05.10.2021 12:58 Відповісти
Вакцинувався другою дозою Пфайзера. Чіп працює нормально. Можу писати і відправляти коментарі без @()=+456!&₴ ґаджетів.
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05.10.2021 09:33 Відповісти
аналогичная фича - цензор установлен как сайт, который грузится по умолчанию. Зеленские вызывают отвращение, как и все олигархи, их отпрыски. Отдельтным пунктом значатся окупанты-россияне - ни капли сочувствия к ним, их проблемам и даже если они все внезапно погибнут лишь выражу восхищение их поступком
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05.10.2021 10:00 Відповісти
готуйся тепер до бустеру, після нього не все так добре
до речі, а аналіз крові робив після другої? краще і не роби, а то отримаєш інсульт від шоку від результатів
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05.10.2021 10:19 Відповісти
Вот счастье то какое производителям вакцины.
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05.10.2021 09:34 Відповісти
Может чтобы не падала ходить без масок и постоянно стимулировать себя неким количеством инфекции?
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05.10.2021 09:35 Відповісти
че серьезно? а я то дурак незнал, они ж пишут в сертифекате на пол года действие вакцины
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05.10.2021 09:48 Відповісти
Уже продлили...уже теперь год...
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05.10.2021 09:57 Відповісти
только в Украине
это лайфхак, чтобы доля вакцинированного населения не падала вдруг, как 3 октября в Израиле 2 миллиона вакцинированных стали вдруг невакцинированными (потому что уже 3я доза обязательна для зеленого паспорта)
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05.10.2021 10:20 Відповісти
Цікаво, вчені дитячі казки памятають? Є така казка "Про пастуха, який любив кричати - Вовки, вовки!" Мені здається більшість задтна адаптувати дану казку до вакцинації.

І для любителів стимуляції імунітету: крім вироблення антитіл організму їх треба утилізувати, якщо вони не були використані.
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05.10.2021 10:07 Відповісти
А як вони це вимірювали ? З тих що привилися 8 місяців тому все ж таки захворіло 10%, а з тих що привилися 6 місяців тому все ж таки захворіло 5% ? Ну а може вони були б захворіли і через 3 місяці, хто це перевіряв ? Всі ці 10% і 5% це ж різні люди, а не одні й ті ж самі. А в решти 90% чи 95% привитих ефективність теж знизилася чи просто ніхто не перевіряв ? Марення якесь.
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05.10.2021 10:22 Відповісти
 
 