Через пів року ефективність вакцини Pfizer проти COVID-19 падає вдвічі, - дослідження

Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc/BioNTech знижується до 47% із 88% через шість місяців після введення другої дози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Такого висновку дійшли дослідники з Pfizer і Kaiser Permanente (американська мережа охорони здоров'я - ред.). Вони вивчили електронні медичні карти приблизно 3,4 млн осіб, які були членами Kaiser Permanente Southern California в період з грудня 2020 року - коли вакцина вперше стала доступною - по серпень 2021 року.

Аналіз показав, що ефективність вакцини в запобіганні госпіталізацій і смертей залишалася високою - 90% - протягом як мінімум шести місяців, навіть проти дуже заразного варіанту "Дельта".

Ефективність вакцини проти варіанту "Дельта" склала 93% після першого місяця, знизившись до 53% через чотири місяці. Проти інших варіантів коронавірусу ефективність знизилася до 67% з 97%.

Дані дозволяють припустити, що зниження пов'язане зі зменшенням ефективності, а не з більш заразними варіантами, передає Українська правда з посиланням на медичний журнал Lancet.

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Нагадаємо, 4 жовтня Європейський агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer / BioNTech через шість місяців після другої дози.

Крім того, наприкінці вересня Pfizer / BioNTech передали до контролюючих органів дані про застосування вакцини проти COVID-19 для дітей. Виробники ліків заявили, що їх випробування показали, що вакцина безпечна і ефективна для дітей від 5 до 11 років.

У США вакцина Pfizer на дві дози в даний час доступна для людей від 12 років і старше.