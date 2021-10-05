Через полгода эффективность вакцины Pfizer против COVID-19 падает вдвое, - исследование
Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer Inc / BioNTech снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после введения второй дозы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
К такому выводу пришли исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente (американская сеть здравоохранения. - Ред.). Они изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек, которые были членами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря 2020 года - когда вакцина впервые стала доступной - по август 2021 года.
Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализаций и смертей оставалась высокой - 90% - в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного варианта "Дельта".
Эффективность вакцины против варианта "Дельта" составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.
Данные позволяют предположить, что снижение связано с уменьшением эффективности, а не с более заразными вариантами, передает "Украинская правда" со ссылкой на медицинский журнал Lancet.
Напомним, 4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech через шесть месяцев после второй дозы.
Кроме того, в конце сентября Pfizer / BioNTech передали в контролирующие органы данные о применении вакцины против COVID-19 для детей. Производители лекарств заявили, что их испытания показали, что вакцина безопасна и эффективна для детей от 5 до 11 лет.
В США вакцина Pfizer на две дозы в настоящее время доступна для людей от 12 лет и старше.
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Как никак государственная программа пропаганды прививочек
кто такие врачи, чтобы им ВЕРИТЬ?
1) это не ученые (факт)
2) это в большинстве случаев просто роботы в белых халатах, которые способны только бездумно выполнять протоколы, выданные свыше
и в первую очередь эти протоколы придуманы так, чтобы фармбизнес имел сверхприбыль
если ты этого не понимаешь или не принимаешь, то ты - просто наивный дурачок, поклоняющийся зомбоящику
якого саме коронавірусу? їх існує кілька 10 видів, з яких приблизно десять є збудниками хвороб у людини
сарс-ков-2? надайте посилання на НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, в якому вченими отримано пурифікат цього вірусу, що довело б його існування
багато розуму не треба, щоб поширити фуфлотести, які видають випадкові хибнопозитивні результати, які сприймаються як "новий випадок нового коронавірусу"
в той час як, у "ковіду" немає жодного специфічного симптому, і хворі люди можуть мати симптоми, які викликані іншими респіраторними вірусами, яких відомо кілька сотень видів і мільйони штамів
в підсумку це не більше, ніж шахрайство з накрученою брехливою статистикою
"небезпечної хвороби від якої помирають 2-3% заражених"
небезпечної? хто це визначив? у "ковіда" жодного критерію небезпечної хвороби: в реальності середній вік померлих НАЧЕБТО від нього (див. вище, як ставлять ці хибні діагнози) - 80 років, з них 95% мали ще до ковіду серйозні хронічні проблеми
серед людей же, молодших 70 років, із вітаміном Д в нормі видужують 99,9%
небезпечним є насправді "лікування ковіду" - експериментальні вбивчі протоколи: понаддози отруйних "противірусних", седативні, міорелаксантні препарати, через які людина не може самостійно дихати, неправильне використання ШВЛ, через що "легені згоряють за кілька днів" (але це можна списати на вірус)
"виздоровівші від коронавірусу також отримують ускладнення для всього організму"
це тобі в зомбоящику повідомили? це через те, що люди мають ускладнення, ковід в них може протікати з ускладненням, а це є логічним
і "поствірусний синдром" відомий давним-давно, можеш в гуглі почитати про нього
"а вакцина є більш-менш ефективним інструментом попередження і захиству від захворювання і від важкого протікання хвороби. Це вже дані ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоровя) і учених з різних медуніверситетів, дослідних центрів і лабораторій світу"
ти б спочатку перевірив ці "дані", що є ще одним шахрайством
жодна вакцина від ковіду не пройшла 3 фазу клінічних досліджень повністю, усі ці "дані" є попередніми, частіше усього видані виробниками, які в першу чергу зацікавлені просувати свій продукт, так і ВООЗ - є не більше, ніж "шарашкіною конторою", яка останні десятиліття лише лобіює інтереси фармгігантів
"в Україні вона безкоштовна"
те, що купується за гроші платників податків (ще й з відкатами та по завищеним цінам), не є безкоштовним
"Нагадую що за вчора в Україні померло більше як 300 людей від коронавірусу"
як встановлено, що вони померли саме від коронавірусу? знову фуфлотести?
"думаю майже всі вони не були невакциновані"
це не ти думаєш, за тебе зомбоящик думає
за оф. даними з Англії більшість померлих "від ковіду" є саме вакцинованими, при чому при високому рівні охоплення вакцинами там зараз помирає "від ковіду" щодоби в 10 раз більше людей, ніж рік тому в той самий період року
Если всё делать правильно: через месяц после второй дозы нужно сделать тест на атнтитела. Если их нет - нужно снова вакцинироваться, но другой вакциной.
Если есть, повторяем через 3 месяца после вакцинации. Если нет - вакцинируемся!
И так, до сканчания веков.
производитель? ну производитель костылей тоже провел исследования о том, что ампутировать ноги полезно для здоровья
ссылка на первоисточник - https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-says-astrazeneca-pfizer-covid-19-vaccines-87-effective-after-first-shot-2021-05-05/
в нем ссылки на само исследование НЕТ
и что такое 86,6%? без вакцины выживаемость для людей моложе 80 лет - 99,8%, а с вакциной - 99,9%? ну прикольно, только вот ни одна вакцина от ковида до сих пор не прошла полностью 3ю фазу КИ, в то числе на безопасность ( для пожилых, подростков, хроников, людей с иммунодефицитом)
и снова ни одной ссылки на СОБСТВЕННО само исследование
чтобы люди без тебя делали?
до речі, а аналіз крові робив після другої? краще і не роби, а то отримаєш інсульт від шоку від результатів
это лайфхак, чтобы доля вакцинированного населения не падала вдруг, как 3 октября в Израиле 2 миллиона вакцинированных стали вдруг невакцинированными (потому что уже 3я доза обязательна для зеленого паспорта)
І для любителів стимуляції імунітету: крім вироблення антитіл організму їх треба утилізувати, якщо вони не були використані.