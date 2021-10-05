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Новости Борьба с коронавирусом
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вакцина (3777) исследование (560) COVID-19 (18606) Pfizer (180)

Через полгода эффективность вакцины Pfizer против COVID-19 падает вдвое, - исследование

Через полгода эффективность вакцины Pfizer против COVID-19 падает вдвое, - исследование

Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer Inc / BioNTech снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после введения второй дозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

К такому выводу пришли исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente (американская сеть здравоохранения. - Ред.). Они изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек, которые были членами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря 2020 года - когда вакцина впервые стала доступной - по август 2021 года.

Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализаций и смертей оставалась высокой - 90% - в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного варианта "Дельта".

Эффективность вакцины против варианта "Дельта" составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

Данные позволяют предположить, что снижение связано с уменьшением эффективности, а не с более заразными вариантами, передает "Украинская правда" со ссылкой на медицинский журнал Lancet.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регулятор ЕС рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом

Напомним, 4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech через шесть месяцев после второй дозы.

Кроме того, в конце сентября Pfizer / BioNTech передали в контролирующие органы данные о применении вакцины против COVID-19 для детей. Производители лекарств заявили, что их испытания показали, что вакцина безопасна и эффективна для детей от 5 до 11 лет.

В США вакцина Pfizer на две дозы в настоящее время доступна для людей от 12 лет и старше.
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Топ комментарии
+15
Колемось і не хворіємо, а ви як заразитесь коронавірусом будь-ласка лікуйтесь вдома народними методами: подорожником або пийте зелений чай, можна ще гірчичники поставити. Ні в якому разі не звертайтесь в лікарню, хто знає чим вони там лікують насправді.
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05.10.2021 08:42
+10
колитесь наздоровье.
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05.10.2021 08:27
+10
Новая болезнь: бессимптомные больные. Раньше они назывались «здоровые».
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05.10.2021 09:14
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колитесь наздоровье.
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05.10.2021 08:27 Ответить
Колемось і не хворіємо, а ви як заразитесь коронавірусом будь-ласка лікуйтесь вдома народними методами: подорожником або пийте зелений чай, можна ще гірчичники поставити. Ні в якому разі не звертайтесь в лікарню, хто знає чим вони там лікують насправді.
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05.10.2021 08:42 Ответить
Точно как у коцабе, не могут вакцинированные не пожелать какойто гадости

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05.10.2021 08:54 Ответить
Як можна бути таким га#доном як ти, ну ти вже вакцинувався, тобі вже нічого не загрожує, сиди тихенько і радій це твій вибір і твоє право, в мене вся родинна хворіла в тому році, так я тобі скажу, можеш звертатись до лікаря, можеш не звертатись, в лікарню кажуть не приходити, до тебе теж не йдуть, за два тижні що я хворів, лікар подзвонив один раз, щоб сказати, що вона змушена вже закривати лікарняний...
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05.10.2021 09:06 Ответить
На зарплате человек, имейте совесть
Как никак государственная программа пропаганды прививочек
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05.10.2021 09:10 Ответить
Я просто зіронізував над людьми які не вірять лікарям, що треба прививатись, щоб захиститись від коронавірусу і при цьому коли у них інші хвороби, вони йдуть до тих самих лікарів і виконують всі їхні рекомендації. Якийсь парадокс получається. У нас вся родина носила маски в громадських місцях, дотримувались соц. дистанції і ніхто з нас не захворів за 1,5 роки. Зараз ми майже всі вакцинувались від коронавірусу.
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05.10.2021 09:19 Ответить
"не вірять лікарям"
кто такие врачи, чтобы им ВЕРИТЬ?
1) это не ученые (факт)
2) это в большинстве случаев просто роботы в белых халатах, которые способны только бездумно выполнять протоколы, выданные свыше
и в первую очередь эти протоколы придуманы так, чтобы фармбизнес имел сверхприбыль

если ты этого не понимаешь или не принимаешь, то ты - просто наивный дурачок, поклоняющийся зомбоящику
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05.10.2021 09:26 Ответить
Ми говоримо про захист від коронавірусу - небезпечної хвороби від якої помирають 2-3% заражених, виздоровівші від коронавірусу також отримують ускладнення для всього організму, а вакцина є більш-менш ефективним інструментом попередження і захиству від захворювання і від важкого протікання хвороби. Це вже дані ВОООЗ (Всесвітньої організації охорони здоровя) і учених з різних медуніверситетів, дослідних центрів і лабораторій світу. Так фармкомпанії на цьому заробляють, але це не привід відмовлятись від вакцинації, тим більше, що в Україні вона безкоштовна. Нагадую що за вчора в Україні померло більше як 300 людей від коронавірусу, думаю майже всі вони не були невакциновані, тепер в раю розказують як вони не дали на собі заробити фармокологічній мафії.
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05.10.2021 09:50 Ответить
"від коронавірусу"
якого саме коронавірусу? їх існує кілька 10 видів, з яких приблизно десять є збудниками хвороб у людини
сарс-ков-2? надайте посилання на НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, в якому вченими отримано пурифікат цього вірусу, що довело б його існування

багато розуму не треба, щоб поширити фуфлотести, які видають випадкові хибнопозитивні результати, які сприймаються як "новий випадок нового коронавірусу"
в той час як, у "ковіду" немає жодного специфічного симптому, і хворі люди можуть мати симптоми, які викликані іншими респіраторними вірусами, яких відомо кілька сотень видів і мільйони штамів
в підсумку це не більше, ніж шахрайство з накрученою брехливою статистикою

"небезпечної хвороби від якої помирають 2-3% заражених"
небезпечної? хто це визначив? у "ковіда" жодного критерію небезпечної хвороби: в реальності середній вік померлих НАЧЕБТО від нього (див. вище, як ставлять ці хибні діагнози) - 80 років, з них 95% мали ще до ковіду серйозні хронічні проблеми
серед людей же, молодших 70 років, із вітаміном Д в нормі видужують 99,9%

небезпечним є насправді "лікування ковіду" - експериментальні вбивчі протоколи: понаддози отруйних "противірусних", седативні, міорелаксантні препарати, через які людина не може самостійно дихати, неправильне використання ШВЛ, через що "легені згоряють за кілька днів" (але це можна списати на вірус)

"виздоровівші від коронавірусу також отримують ускладнення для всього організму"
це тобі в зомбоящику повідомили? це через те, що люди мають ускладнення, ковід в них може протікати з ускладненням, а це є логічним
і "поствірусний синдром" відомий давним-давно, можеш в гуглі почитати про нього

"а вакцина є більш-менш ефективним інструментом попередження і захиству від захворювання і від важкого протікання хвороби. Це вже дані ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоровя) і учених з різних медуніверситетів, дослідних центрів і лабораторій світу"
ти б спочатку перевірив ці "дані", що є ще одним шахрайством
жодна вакцина від ковіду не пройшла 3 фазу клінічних досліджень повністю, усі ці "дані" є попередніми, частіше усього видані виробниками, які в першу чергу зацікавлені просувати свій продукт, так і ВООЗ - є не більше, ніж "шарашкіною конторою", яка останні десятиліття лише лобіює інтереси фармгігантів

"в Україні вона безкоштовна"
те, що купується за гроші платників податків (ще й з відкатами та по завищеним цінам), не є безкоштовним

"Нагадую що за вчора в Україні померло більше як 300 людей від коронавірусу"
як встановлено, що вони померли саме від коронавірусу? знову фуфлотести?

"думаю майже всі вони не були невакциновані"
це не ти думаєш, за тебе зомбоящик думає

за оф. даними з Англії більшість померлих "від ковіду" є саме вакцинованими, при чому при високому рівні охоплення вакцинами там зараз помирає "від ковіду" щодоби в 10 раз більше людей, ніж рік тому в той самий період року
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05.10.2021 10:16 Ответить
Два раза за полтора года с семьёй переболел. Ничем не лечились. И шо?
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05.10.2021 09:36 Ответить
родичі і знайомі так і робили, і нормально себе почувають.
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05.10.2021 11:00 Ответить
Не ребята, колитесь сами, а мне и одной справки про две прививки хватит.
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05.10.2021 08:42 Ответить
Антивакцинаторов не госпитализировать - у них обычный грипп
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05.10.2021 08:57 Ответить
как скажешь
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05.10.2021 09:26 Ответить
Нужно минимум 4 дозы в год!
Если всё делать правильно: через месяц после второй дозы нужно сделать тест на атнтитела. Если их нет - нужно снова вакцинироваться, но другой вакциной.
Если есть, повторяем через 3 месяца после вакцинации. Если нет - вакцинируемся!
И так, до сканчания веков.
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05.10.2021 08:59 Ответить
Ну і навіщо така "вакцина"?!
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05.10.2021 09:02 Ответить
к концу 2022-го должны доисследоваться до ежемесячной вакцинации. раз в пол года как-то маловато.
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05.10.2021 09:04 Ответить
да-да... там под статейкой и абсолютно точные данные от исследователей есть.









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05.10.2021 09:13 Ответить



производитель? ну производитель костылей тоже провел исследования о том, что ампутировать ноги полезно для здоровья


ссылка на первоисточник - https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-says-astrazeneca-pfizer-covid-19-vaccines-87-effective-after-first-shot-2021-05-05/
в нем ссылки на само исследование НЕТ
и что такое 86,6%? без вакцины выживаемость для людей моложе 80 лет - 99,8%, а с вакциной - 99,9%? ну прикольно, только вот ни одна вакцина от ковида до сих пор не прошла полностью 3ю фазу КИ, в то числе на безопасность ( для пожилых, подростков, хроников, людей с иммунодефицитом)


и снова ни одной ссылки на СОБСТВЕННО само исследование
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05.10.2021 09:33 Ответить
Новая болезнь: бессимптомные больные. Раньше они назывались «здоровые».
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05.10.2021 09:14 Ответить
Если тебя укусил вакцинированный,можно не делать прививку.
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05.10.2021 09:18 Ответить
спасибо, что разрешаешь
чтобы люди без тебя делали?
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05.10.2021 09:28 Ответить
Что я тебе разрешаю? Я против,чтоб ты кусал людей,если что
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05.10.2021 09:50 Ответить
А сейчас у некоторых таких "здоровых" гепатит С нашли...
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05.10.2021 12:58 Ответить
Вакцинувався другою дозою Пфайзера. Чіп працює нормально. Можу писати і відправляти коментарі без @()=+456!&₴ ґаджетів.
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05.10.2021 09:33 Ответить
аналогичная фича - цензор установлен как сайт, который грузится по умолчанию. Зеленские вызывают отвращение, как и все олигархи, их отпрыски. Отдельтным пунктом значатся окупанты-россияне - ни капли сочувствия к ним, их проблемам и даже если они все внезапно погибнут лишь выражу восхищение их поступком
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05.10.2021 10:00 Ответить
готуйся тепер до бустеру, після нього не все так добре
до речі, а аналіз крові робив після другої? краще і не роби, а то отримаєш інсульт від шоку від результатів
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05.10.2021 10:19 Ответить
Вот счастье то какое производителям вакцины.
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05.10.2021 09:34 Ответить
Может чтобы не падала ходить без масок и постоянно стимулировать себя неким количеством инфекции?
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05.10.2021 09:35 Ответить
че серьезно? а я то дурак незнал, они ж пишут в сертифекате на пол года действие вакцины
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05.10.2021 09:48 Ответить
Уже продлили...уже теперь год...
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05.10.2021 09:57 Ответить
только в Украине
это лайфхак, чтобы доля вакцинированного населения не падала вдруг, как 3 октября в Израиле 2 миллиона вакцинированных стали вдруг невакцинированными (потому что уже 3я доза обязательна для зеленого паспорта)
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05.10.2021 10:20 Ответить
Цікаво, вчені дитячі казки памятають? Є така казка "Про пастуха, який любив кричати - Вовки, вовки!" Мені здається більшість задтна адаптувати дану казку до вакцинації.

І для любителів стимуляції імунітету: крім вироблення антитіл організму їх треба утилізувати, якщо вони не були використані.
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05.10.2021 10:07 Ответить
А як вони це вимірювали ? З тих що привилися 8 місяців тому все ж таки захворіло 10%, а з тих що привилися 6 місяців тому все ж таки захворіло 5% ? Ну а може вони були б захворіли і через 3 місяці, хто це перевіряв ? Всі ці 10% і 5% це ж різні люди, а не одні й ті ж самі. А в решти 90% чи 95% привитих ефективність теж знизилася чи просто ніхто не перевіряв ? Марення якесь.
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05.10.2021 10:22 Ответить
 
 