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шахрайство (1043) підробка (426) Нацполіція (14874) сертифікат (423)

Підробленими COVID-сертифікатами скористалися 1750 осіб, - поліція

Підробленими COVID-сертифікатами скористалися 1750 осіб, - поліція

Підробленими COVID-сертифікатами на сьогодні скористалися 1750 осіб. Відкрито 486 кримінальних проваджень, проведено 140 обшуків.

Про це заявив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, 94% ресурсів, які пропонують продаж сертифікатів, є фейковими або це робота шахраїв. Відкрито 486 кримінальних проваджень, проведено 140 обшуків.

Правоохоронці оголосили 85 підозр і заблокували 83 ресурси. 1750 громадян скористалися послугами шахраїв.

"Триватиме перевірка тих громадян і ми зробимо все, щоб притягнути до кримінальної відповідальності цих осіб", - заявив Гринчак.

Підроблений COVID-сертифікат коштує від 2 до 15 тисяч гривень.

Також читайте: Суд виніс перший вирок за підробку COVID-сертифікатів: лікарю присудили штраф 34 тис. грн і відсторонення від роботи на один рік

ПЛР-тест - від 200 до 700 гривень.

Людей, які порушують закон, можуть притягнути до відповідальності, починаючи від штрафних санкцій і до 8 років позбавлення волі, залежить від кваліфікації справи, повідомив Гринчак.

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Топ коментарі
+2
Шиз, когда тебе будут предлагать ШВЛ, будь честным, откажись от нее, дай шанс другим...
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05.10.2021 11:27
+1
Запросто. А ты от цианистого калия не отказывайся, когда тебе предложат.
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05.10.2021 12:08
+1
Сколько их поддельных не знает никто и никогда не узнает, ведь те которые выдавались с выливом шмурдяка в канализацию числятся и будут числиться как настоящие и никак это не проверить.
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05.10.2021 12:28
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Шиз, когда тебе будут предлагать ШВЛ, будь честным, откажись от нее, дай шанс другим...
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05.10.2021 11:27 Відповісти
Запросто. А ты от цианистого калия не отказывайся, когда тебе предложат.
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05.10.2021 12:08 Відповісти
Коли тобі відмовлятимуть у плановому лікуванні або операції, не засмучуйся: ти дав шанс іншим.
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05.10.2021 13:19 Відповісти
Тоже антивакцинаторщик? И почему я не удивлен)
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05.10.2021 13:40 Відповісти
Ні, щепись на здоров'я, я не проти.
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05.10.2021 14:00 Відповісти
))) И именно поэтому решили поддержать идиота рассказывающего про чипизацию и мировое правительство?) Будьте тоже честны, при плановом лечении или операции, вас могут начиповать от души и будут вами управлять через 5G)))
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05.10.2021 14:13 Відповісти
Зазвичай ваші ще пласку Землю згадують. Ну, нічого, забув, буває.
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05.10.2021 14:15 Відповісти
Что такое? На лету переобулись?)) Как знакомо)))
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05.10.2021 14:24 Відповісти
Де??
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05.10.2021 23:29 Відповісти
Сколько их поддельных не знает никто и никогда не узнает, ведь те которые выдавались с выливом шмурдяка в канализацию числятся и будут числиться как настоящие и никак это не проверить.
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05.10.2021 12:28 Відповісти
 
 