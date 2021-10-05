Підробленими COVID-сертифікатами скористалися 1750 осіб, - поліція

Підробленими COVID-сертифікатами на сьогодні скористалися 1750 осіб. Відкрито 486 кримінальних проваджень, проведено 140 обшуків.

Про це заявив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, 94% ресурсів, які пропонують продаж сертифікатів, є фейковими або це робота шахраїв. Відкрито 486 кримінальних проваджень, проведено 140 обшуків.

Правоохоронці оголосили 85 підозр і заблокували 83 ресурси. 1750 громадян скористалися послугами шахраїв.

"Триватиме перевірка тих громадян і ми зробимо все, щоб притягнути до кримінальної відповідальності цих осіб", - заявив Гринчак.

Підроблений COVID-сертифікат коштує від 2 до 15 тисяч гривень.

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ПЛР-тест - від 200 до 700 гривень.

Людей, які порушують закон, можуть притягнути до відповідальності, починаючи від штрафних санкцій і до 8 років позбавлення волі, залежить від кваліфікації справи, повідомив Гринчак.