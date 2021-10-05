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мошенничество (1195) подделка (430) Нацполиция (16189) сертификат (225)

Поддельными COVID-сертификатами воспользовались 1 750 человек, - полиция

Поддельными COVID-сертификатами воспользовались 1 750 человек, - полиция

Поддельными COVID-сертификатами на сегодняшний день воспользовались 1 750 человек. Открыто 486 уголовных производств, проведено 140 обысков.

Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Грынчак сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, 94% ресурсов, которые предлагают продажу сертификатов, являются фейковыми или это работа мошенников. Открыто 486 уголовных производств, проведено 140 обысков.

Правоохранители объявили 85 подозрений и заблокировали 83 ресурса. 1 750 граждан воспользовались услугами мошенников.

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"Будет продолжаться проверка тех граждан и мы сделаем все, чтобы привлечь к уголовной ответственности этих лиц", - заявил Гринчак.

Поддельный COVID-сертификат стоит от 2 до 15 тысяч гривен.

ПЦР-тест оценивается от 200 до 700 гривен.

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Людей, которые нарушают закон, могут привлечь к ответственности, начиная от штрафных санкций и до 8 лет лишения свободы, зависит от квалификации дела, сообщил Грынчак.
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Топ комментарии
+2
Шиз, когда тебе будут предлагать ШВЛ, будь честным, откажись от нее, дай шанс другим...
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05.10.2021 11:27
+1
Запросто. А ты от цианистого калия не отказывайся, когда тебе предложат.
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05.10.2021 12:08
+1
Сколько их поддельных не знает никто и никогда не узнает, ведь те которые выдавались с выливом шмурдяка в канализацию числятся и будут числиться как настоящие и никак это не проверить.
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05.10.2021 12:28
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Шиз, когда тебе будут предлагать ШВЛ, будь честным, откажись от нее, дай шанс другим...
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05.10.2021 11:27 Ответить
Запросто. А ты от цианистого калия не отказывайся, когда тебе предложат.
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05.10.2021 12:08 Ответить
Коли тобі відмовлятимуть у плановому лікуванні або операції, не засмучуйся: ти дав шанс іншим.
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05.10.2021 13:19 Ответить
Тоже антивакцинаторщик? И почему я не удивлен)
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05.10.2021 13:40 Ответить
Ні, щепись на здоров'я, я не проти.
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05.10.2021 14:00 Ответить
))) И именно поэтому решили поддержать идиота рассказывающего про чипизацию и мировое правительство?) Будьте тоже честны, при плановом лечении или операции, вас могут начиповать от души и будут вами управлять через 5G)))
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05.10.2021 14:13 Ответить
Зазвичай ваші ще пласку Землю згадують. Ну, нічого, забув, буває.
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05.10.2021 14:15 Ответить
Что такое? На лету переобулись?)) Как знакомо)))
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05.10.2021 14:24 Ответить
Де??
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05.10.2021 23:29 Ответить
Сколько их поддельных не знает никто и никогда не узнает, ведь те которые выдавались с выливом шмурдяка в канализацию числятся и будут числиться как настоящие и никак это не проверить.
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05.10.2021 12:28 Ответить
 
 