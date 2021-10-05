УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4283 відвідувача онлайн
Новини
2 639 30
санкції (11301) США (21024) Північний потік (2446) транзит газу (978) Денис Шмигаль (4398)

Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу щонайменше на 15 років, - Шмигаль

Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу щонайменше на 15 років, - Шмигаль

Після припинення чинного контракту на транзит газу з Росії українська сторона наполягатиме на збереженні транзиту щонайменше на 15 років. Цьому можуть посприяти санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для lb.ua.

За його словами, варіант із зупинкою транзиту після запуску "Північного потоку-2" не розглядається, оскільки він частково перебуває під санкціями.

"Ми все ще сподіваємося, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію "Потоку". Звичайно, ми наполягатимемо на збереженні щонайменше на 15 років рівня транзиту, який існує сьогодні", - додав Шмигаль.

Також читайте: Німеччина вимагає від "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС, - Reuters

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
А наполягати на власному вибутку та на будівництві терміналу скрапленого газу мозку не вистачає?
показати весь коментар
05.10.2021 13:17
+8
А не стыдно тебе, Шмыгаль, клянчить деньги у агрессора?
показати весь коментар
05.10.2021 13:14
+5
Какой-то позор,попрошайничество!
показати весь коментар
05.10.2021 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1445295747038130178 2 ч



Ахах! Цены на газ на Эвропе снизятся после запуска СП2!
Первая ветка СП2 заполнена, цена поднялась до 1250 доллярив. Бизнес,чтож
показати весь коментар
05.10.2021 13:12 Відповісти
Україні не потрібен транзит російського газу, не можна допомагати путіну заробляти гроші! Україні потрібно перевести всі котельні та підприємства на біопаливо і забути про імпорт газу а почати експорт власного газу в ЄС!
показати весь коментар
05.10.2021 13:20 Відповісти
Ніхто не буде виробляти біогаз, бо це ж треба сміття сортувати, а не завалювати ним земельні ресурси, заробляючи на цьому мабуть більше, ніж на біогазі. Український чинуша готовий знищувати дорогоцінну Богом дану українцям землю заради наживи й не думає про наслідки для майбутніх поколінь.
показати весь коментар
05.10.2021 13:55 Відповісти
Україна і без біогазу може отопити себе сама. Досить ще відходів від переробки деревени та агровідходів які можна спалювати і отримувати енергію.
показати весь коментар
05.10.2021 13:59 Відповісти
...и лушпиння?
показати весь коментар
05.10.2021 14:38 Відповісти
Подымут до $2000 а потом дадут скидку в $100 для тех кто будет старанней лизать и ето назовут победой
показати весь коментар
05.10.2021 13:29 Відповісти
А не стыдно тебе, Шмыгаль, клянчить деньги у агрессора?
показати весь коментар
05.10.2021 13:14 Відповісти
Маланцы перед нами комедию ломают, ведь то что происходит это их заслуга!!!!! Скоро медальки от ***** получать будут!!!!
показати весь коментар
05.10.2021 13:15 Відповісти
А этот вместо развития газодобычи все надеется на транзит который уже упал вдвое. Ну оставят Украине допустим 15-20 млрд в год и что дальше.
показати весь коментар
05.10.2021 13:16 Відповісти
А наполягати на власному вибутку та на будівництві терміналу скрапленого газу мозку не вистачає?
показати весь коментар
05.10.2021 13:17 Відповісти
даже овощь собирался строить терминал, но младое поколение только на самокатах катается...
показати весь коментар
05.10.2021 13:31 Відповісти
"молодое поколєніє" вештається по шльондрах, мастурбує, відсмоктує у "гарних хлопців", сидить на доріжках.. - на інше немає ані сил, ані розуму, ані освіти
показати весь коментар
05.10.2021 15:10 Відповісти
Отчитывайтесь достижениями а не хотелками!
показати весь коментар
05.10.2021 13:20 Відповісти
- Девушка, я вас изнасилую и ограблю.
- Не делайте этого!
- Нет нет нет, я уже настроился, просто думаю, сначала изнасиловать а потом ограбить или наоборот.
- А я НАСТАИВАЮ что бы вы сохранили мою честь и кошелёк. НАСТАИВАЮ!
показати весь коментар
05.10.2021 13:21 Відповісти
Можно ещё настаивать на женьшене или на клюкве.
показати весь коментар
05.10.2021 13:22 Відповісти
Какой-то позор,попрошайничество!
показати весь коментар
05.10.2021 13:23 Відповісти
Везде кричат Вайна, злые кацапы и в тоже время хотят и дальше поддерживать товарооборот и транзит.

Приспособленцы таких называют.
показати весь коментар
05.10.2021 13:24 Відповісти
Прям как дети. ***** столько лет тащил трубу через пол мира и потратил на подкуп президентов и политиков стран ЕС миллиарды долларов чтобы транзит газа через Украину еще сохранить на десятки лет?
показати весь коментар
05.10.2021 13:27 Відповісти
Борьба за вонючий российский газ продолжается
показати весь коментар
05.10.2021 13:37 Відповісти
Уголь закупайте бараны, пока еще время есть, а они все про газ кацапский...
показати весь коментар
05.10.2021 13:39 Відповісти
Та поріжте нахрін ту ГТС на металобрухт і не буде проблем!
показати весь коментар
05.10.2021 13:42 Відповісти
Так путЄн-***** нападе...
показати весь коментар
05.10.2021 14:05 Відповісти
Настаівать нє возброняєЦЦА, а Шо толку...
показати весь коментар
05.10.2021 14:05 Відповісти
Бизнес на крови
показати весь коментар
05.10.2021 14:07 Відповісти
Нам предлагают сдаться. Обещают тёплую одежду (в Сибири), горячий чай (на подвалах), дадут покушать (перед расстрелом). Как то так........
показати весь коментар
05.10.2021 14:25 Відповісти
Вряд ли гарантии будут. Или их пропишут так: при наличии желающих получать газ через Украину, Газпром обязуется поставлять газ по этому направлению, а не другому. Сложно представить, что ЕС будет заставлять ту же Венгрию покупать российский газ только через Украину, а не как иначе. А заставлять россиян платить за транзит воздуха... ну они сразу пойдут по судам с договором "обеспечь транзит или плати", приводя прецедент как против них обернули договор "покупай газ или плати". Сейчас основная проблема для Украины остановки транзита даже не в том, что она теряет эти деньги, потому что Газпром первое время может и платить за воздух по контракту "качай или плати". Проблема в том, что при прекращении транзита Украина не сможет обеспечить поставки газа для себя.
показати весь коментар
05.10.2021 14:46 Відповісти
Если цена для получающих через Украину будет выше, то желающих получать газ через Украину не будет. Никто не заставлять не будет, просто при поставках газа по другим направлениям сделают ниже, как минимум на стоимость транзита.
показати весь коментар
05.10.2021 15:15 Відповісти
Який бізнес?У нас війна з РФ!Є окуповані ворогом території.Волоси дибки стоять від заяв цього уряду..
показати весь коментар
05.10.2021 14:55 Відповісти
...ага.. "мы приложим все усилия, чтобы постараться .. bla-bla-bla-lalala.." Шмыгальё
показати весь коментар
05.10.2021 15:03 Відповісти
Завдяки потоку з Норвегії до Польщі Україна втратить 4,7 млрд кубів транзиту. Протидія тому потоку буде? Санкції США проти Норвегії введуть?
показати весь коментар
05.10.2021 18:22 Відповісти
 
 