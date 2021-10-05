Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу щонайменше на 15 років, - Шмигаль

Після припинення чинного контракту на транзит газу з Росії українська сторона наполягатиме на збереженні транзиту щонайменше на 15 років. Цьому можуть посприяти санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для lb.ua.

За його словами, варіант із зупинкою транзиту після запуску "Північного потоку-2" не розглядається, оскільки він частково перебуває під санкціями.

"Ми все ще сподіваємося, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію "Потоку". Звичайно, ми наполягатимемо на збереженні щонайменше на 15 років рівня транзиту, який існує сьогодні", - додав Шмигаль.

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