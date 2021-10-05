Нобелівську премію з фізики присудили за моделювання складних систем

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Джорджіо Парізі, Клаус Хассельман і Сюкуро Манабе за "новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє Нобелівський комітет.

Манабе і Хассельман отримають одну частину премії - "за фізичне моделювання клімату Землі, за кількісний аналіз варіацій і надійне прогнозування глобального потепління".

Парізі отримає другу частину премії - "за відкриття взаємодії безладу і флуктуацій у фізичних системах від атомів до планетарних масштабів".

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В офіційному пресрелізі розповідається докладніше про дослідження вчених.

Нобелівську премію з фізики 2020 року одержали Роджер Пенроуз "за відкриття того, що утворення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності", а також Рейнхард Генцель і Андреа Гез "за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики".

4 жовтня відкрився Нобелівський тиждень. Лауреатами Нобелівської премії з медицини та фізіології в 2021 році стали дослідники зі США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Премію присудили за "відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів".