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Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование сложных систем

Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование сложных систем

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за "новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Нобелевский комитет.

Манабе и Хассельман получат одну часть премии – "за физическое моделирование климата Земли, количественной оценки изменчивости и надежного прогнозирования глобального потепления".

Паризи получит вторую часть премии – "за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов".

В официальном пресс-релизе рассказывается подробнее об исследованиях ученых.

Нобелевскую премию по физике 2020 года получили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раскрыли одну из тайн природы: Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США Джулиусу и Патапутяну

4 октября открылась Нобелевская неделя. Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 году стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Премию присудили за "открытия рецепторов температуры и тактильных рецепторов".
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Хай видадуть премію кятайцям з коссабами за розробку вірусяки, що поставив на вуха весь світ. Вірніше, антипремію. Але про те мовчать, сцуки.
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05.10.2021 13:43 Ответить
Ошибка! надо было Безуглой!
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05.10.2021 13:45 Ответить
А как же Кива?
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05.10.2021 16:03 Ответить
 
 