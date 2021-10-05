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Зеленський (22448) офшор (496) Приватбанк (2419) Кравчук Євгенія (374)

"Слуга народу" Кравчук про офшорний скандал Зеленського: Жодних доказів немає

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук подивилася фільм-розслідування про офшорний скандал Pandora Papers.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Кравчук зізналася, що не побачила для себе нічого нового - все озвучувалося під час передвиборчої кампанії в 2019 році опонентами Зеленського.

"Але, як бачите, ніякого впливу на думку людей це не мало. Я поясню чому. Тому що кожна людина, яка читає новини про це або дивиться розслідування, чітко розуміє, що в 2012 році Володимир Зеленський не те, що не був політиком, це ще 9 років тому, коли він навіть і не вирішив ставати політиком. Це був час президентства Віктора Януковича. Як не дивно, тоді міністром економіки, який, напевно, мав би регулювати питання офшорів, був Петро Порошенко. Не знаю, чи подавав він такі ініціативи, але знаю, що таку ініціативу про деофшоризацію подали Володимир Зеленський і наша команда", - підкреслила заступниця голови фракції "СН".

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За словами Кравчук, щодо "Приватбанку" вона не побачила жодних доказів у розслідуванні.

"Це те ж саме, що звинуватити всіх працівників 1 + 1, що вони отримували зарплату з картки, яка була зареєстрована в "Приватбанк Кіпр" і що вони є інструментом відмивання коштів. Але таких доказів немає", - резюмувала "слуга народу".

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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Топ коментарі
+44
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05.10.2021 15:16
+38
та даааа))) только ж против Порошенко есть ))))
наивные )))
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05.10.2021 15:13
+37
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05.10.2021 15:17
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"в 2012 году Владимир Зеленский не то, что не был политиком, это еще 9 лет назад, когда он даже и не решил становиться политиком. Это было время президентства Виктора Януковича. Как ни странно, тогда министром экономики, который, наверное, должен был бы регулировать вопрос офшоров, был Петро Порошенко"

Разница между Порошенко и Зеленским в том, что Порошенко всегда находился при власти, а Зеленский вне власти строил свой бизнес. Это две большие разницы, учитывая "особенность государственной службы в Украины: рвутся к власти не для процветания Украины, а для собственного обогащения. "Украина не Россия", как назвал свою книгу Кучма, основоположник обнуления, - первый срок президенства Кучмы предложено было как бы не считается, референдум и прочие маневры с целью вечного президенства... потом это "учение" воплотили в жизнь Путин, Лукашенко, - но, "демократический" процессы приводили к власти все более и более голодных волков... И вполне возможно, что теперь волчата, которые ранее не были во власти, но успели накопить некий начальный капитал, и теперь спешат... Голодные и жадные... волчата... И все логично: теперь молодые волки быстренько догоняют... старшие поколения... Для чего тогда же власть в Украине... на
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05.10.2021 17:17 Відповісти
Таваризчь кравчучка, а вы дакажите что нет доказательств, какие у вас доводы? =)
PS6 Не зря зЕлох, на второй срок клюв зЕлёный навострил!
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05.10.2021 17:47 Відповісти
Ти диви, гроші пропали, а доказів немає, напевне миші зїли.
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05.10.2021 18:02 Відповісти
Я просто в восторге от этой зелёной мрази. Оказывается в том, что Зеленский прятал в своих офщорах ворованные деньги Коломойского виноват всё тот же Порошенко.
Логика прямо железная.
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05.10.2021 18:03 Відповісти
а можно прямо просто дебилка в 100 степени короче корабельная сосна
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05.10.2021 18:14 Відповісти
У Путлера научилась. Их там нет, бездоказательно. Одна школа
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05.10.2021 19:08 Відповісти
А купленные на Бейкер стрит в Лондоне квартиры с выведенных из Привата денег - не доказательство?!!
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05.10.2021 19:55 Відповісти
Походу Зеля думал шо он офшорный бох, а по хвахтам офшорный лох. Но бородатая бабушка ему гаварила , шо нихто не видит и нихто не узнает .Вот и деваха тоже говорит шо нет доказательств , а хвахты то с циферами . Вообщем держим за тебя кулаки Вова , держись дружэ ,бо враги не дремлют.
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05.10.2021 20:14 Відповісти
И ручкой вот так, зеля святой.
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05.10.2021 20:46 Відповісти
Зачем Доказательства. Если уже пошли оправдания. Что типа по другому бизнес делать в Украине сложно. Отмазка пошла. Значит Все Это Правда про Афшоры. Про Вагнеровцев уже проболтался Зеленский. Операцию отменили проболтался еще раньше Турчинов. Статья Госизмена для власти.
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10.10.2021 22:47 Відповісти
Правду сложно спрятать.
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10.10.2021 22:57 Відповісти
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