"Слуга народу" Кравчук про офшорний скандал Зеленського: Жодних доказів немає
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук подивилася фільм-розслідування про офшорний скандал Pandora Papers.
Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Кравчук зізналася, що не побачила для себе нічого нового - все озвучувалося під час передвиборчої кампанії в 2019 році опонентами Зеленського.
"Але, як бачите, ніякого впливу на думку людей це не мало. Я поясню чому. Тому що кожна людина, яка читає новини про це або дивиться розслідування, чітко розуміє, що в 2012 році Володимир Зеленський не те, що не був політиком, це ще 9 років тому, коли він навіть і не вирішив ставати політиком. Це був час президентства Віктора Януковича. Як не дивно, тоді міністром економіки, який, напевно, мав би регулювати питання офшорів, був Петро Порошенко. Не знаю, чи подавав він такі ініціативи, але знаю, що таку ініціативу про деофшоризацію подали Володимир Зеленський і наша команда", - підкреслила заступниця голови фракції "СН".
За словами Кравчук, щодо "Приватбанку" вона не побачила жодних доказів у розслідуванні.
"Це те ж саме, що звинуватити всіх працівників 1 + 1, що вони отримували зарплату з картки, яка була зареєстрована в "Приватбанк Кіпр" і що вони є інструментом відмивання коштів. Але таких доказів немає", - резюмувала "слуга народу".
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Будь ласка, зачекайте...
Разница между Порошенко и Зеленским в том, что Порошенко всегда находился при власти, а Зеленский вне власти строил свой бизнес. Это две большие разницы, учитывая "особенность государственной службы в Украины: рвутся к власти не для процветания Украины, а для собственного обогащения. "Украина не Россия", как назвал свою книгу Кучма, основоположник обнуления, - первый срок президенства Кучмы предложено было как бы не считается, референдум и прочие маневры с целью вечного президенства... потом это "учение" воплотили в жизнь Путин, Лукашенко, - но, "демократический" процессы приводили к власти все более и более голодных волков... И вполне возможно, что теперь волчата, которые ранее не были во власти, но успели накопить некий начальный капитал, и теперь спешат... Голодные и жадные... волчата... И все логично: теперь молодые волки быстренько догоняют... старшие поколения... Для чего тогда же власть в Украине... на
PS6 Не зря зЕлох, на второй срок клюв зЕлёный навострил!
Логика прямо железная.