"Слуга народа" Кравчук об офшорном скандале Зеленского: Никаких доказательств нет

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук посмотрела фильм-расследование об офшорном скандале Pandora Papers.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Кравчук призналась, что не увидела для себя ничего нового – все озвучивалось во время предвыборной кампании в 2019 году оппонентами Зеленского.

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"Но как видите никакого влияния на мнение людей это не имело. Я объясню почему. Потому что каждый человек, который считает новости об этом или смотрит расследование четко понимает, что в 2012 году Владимир Зеленский не то что не был политиком, это еще 9 лет назад, когда он даже и не решил становиться политиком. Это было время президентства Виктора Януковича. Как ни странно, тогда министром экономики, который, наверное, должен был бы регулировать вопрос офшоров, был Петро Порошенко. Не знаю, подавал ли он такие инициативы, но знаю, что такую инициативу о деофшоризации подали Владимир Зеленский и наша команда", - подчеркнула замглавы фракции "СН".

По словам Кравчук, относительно "Приватбанка" она не увидела никаких доказательств в расследовании.

"Это то же самое, что обвинить всех работников 1+1, что они получали зарплату с карточки, которая была зарегистрирована в "Приватбанк Кипр" и что они являются инструментом отмывания средств. Но таких доказательств нет", - резюмировала "слуга народа".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.