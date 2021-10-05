РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4967 посетителей онлайн
Новости
7 978 111
Зеленский (19056) офшор (511) Приватбанк (822) Кравчук Евгения (367)

"Слуга народа" Кравчук об офшорном скандале Зеленского: Никаких доказательств нет

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук посмотрела фильм-расследование об офшорном скандале Pandora Papers.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Кравчук призналась, что не увидела для себя ничего нового – все озвучивалось во время предвыборной кампании в 2019 году оппонентами Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От замалчивания до искажения фактов, - как украинские каналы освещали офшорный скандал Pandora Papers с участием Зеленского. ВИДЕО

"Но как видите никакого влияния на мнение людей это не имело. Я объясню почему. Потому что каждый человек, который считает новости об этом или смотрит расследование четко понимает, что в 2012 году Владимир Зеленский не то что не был политиком, это еще 9 лет назад, когда он даже и не решил становиться политиком. Это было время президентства Виктора Януковича. Как ни странно, тогда министром экономики, который, наверное, должен был бы регулировать вопрос офшоров, был Петро Порошенко. Не знаю, подавал ли он такие инициативы, но знаю, что такую инициативу о деофшоризации подали Владимир Зеленский и наша команда", - подчеркнула замглавы фракции "СН".

По словам Кравчук, относительно "Приватбанка" она не увидела никаких доказательств в расследовании.

"Это то же самое, что обвинить всех работников 1+1, что они получали зарплату с карточки, которая была зарегистрирована в "Приватбанк Кипр" и что они являются инструментом отмывания средств. Но таких доказательств нет", - резюмировала "слуга народа".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
показать весь комментарий
05.10.2021 15:16
+38
та даааа))) только ж против Порошенко есть ))))
наивные )))
показать весь комментарий
05.10.2021 15:13
+37
показать весь комментарий
05.10.2021 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"в 2012 году Владимир Зеленский не то, что не был политиком, это еще 9 лет назад, когда он даже и не решил становиться политиком. Это было время президентства Виктора Януковича. Как ни странно, тогда министром экономики, который, наверное, должен был бы регулировать вопрос офшоров, был Петро Порошенко"

Разница между Порошенко и Зеленским в том, что Порошенко всегда находился при власти, а Зеленский вне власти строил свой бизнес. Это две большие разницы, учитывая "особенность государственной службы в Украины: рвутся к власти не для процветания Украины, а для собственного обогащения. "Украина не Россия", как назвал свою книгу Кучма, основоположник обнуления, - первый срок президенства Кучмы предложено было как бы не считается, референдум и прочие маневры с целью вечного президенства... потом это "учение" воплотили в жизнь Путин, Лукашенко, - но, "демократический" процессы приводили к власти все более и более голодных волков... И вполне возможно, что теперь волчата, которые ранее не были во власти, но успели накопить некий начальный капитал, и теперь спешат... Голодные и жадные... волчата... И все логично: теперь молодые волки быстренько догоняют... старшие поколения... Для чего тогда же власть в Украине... на
показать весь комментарий
05.10.2021 17:17 Ответить
Таваризчь кравчучка, а вы дакажите что нет доказательств, какие у вас доводы? =)
PS6 Не зря зЕлох, на второй срок клюв зЕлёный навострил!
показать весь комментарий
05.10.2021 17:47 Ответить
Ти диви, гроші пропали, а доказів немає, напевне миші зїли.
показать весь комментарий
05.10.2021 18:02 Ответить
Я просто в восторге от этой зелёной мрази. Оказывается в том, что Зеленский прятал в своих офщорах ворованные деньги Коломойского виноват всё тот же Порошенко.
Логика прямо железная.
показать весь комментарий
05.10.2021 18:03 Ответить
а можно прямо просто дебилка в 100 степени короче корабельная сосна
показать весь комментарий
05.10.2021 18:14 Ответить
У Путлера научилась. Их там нет, бездоказательно. Одна школа
показать весь комментарий
05.10.2021 19:08 Ответить
А купленные на Бейкер стрит в Лондоне квартиры с выведенных из Привата денег - не доказательство?!!
показать весь комментарий
05.10.2021 19:55 Ответить
Походу Зеля думал шо он офшорный бох, а по хвахтам офшорный лох. Но бородатая бабушка ему гаварила , шо нихто не видит и нихто не узнает .Вот и деваха тоже говорит шо нет доказательств , а хвахты то с циферами . Вообщем держим за тебя кулаки Вова , держись дружэ ,бо враги не дремлют.
показать весь комментарий
05.10.2021 20:14 Ответить
И ручкой вот так, зеля святой.
показать весь комментарий
05.10.2021 20:46 Ответить
Зачем Доказательства. Если уже пошли оправдания. Что типа по другому бизнес делать в Украине сложно. Отмазка пошла. Значит Все Это Правда про Афшоры. Про Вагнеровцев уже проболтался Зеленский. Операцию отменили проболтался еще раньше Турчинов. Статья Госизмена для власти.
показать весь комментарий
10.10.2021 22:47 Ответить
Правду сложно спрятать.
показать весь комментарий
10.10.2021 22:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 