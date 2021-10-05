Подруга Саакашвілі, нардепка "Слуги народу" Ясько приїхала до Грузії
Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка раніше повідомляла, що перебуває у стосунках з експрезидентом Грузії, громадянином України Міхеілом Саакашвілі, прибула до Грузії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий телеканал "Формула", який опублікував фото української нардепки.
Журналісти помітили депутатку біля будівлі Руставської в'язниці - саме там перебуває затриманий 1 жовтня Саакашвілі.
Топ коментарі
+30 Михаил Титов c5ae85fe
показати весь коментар05.10.2021 16:14
+15 Игорь Васечкин f37cf7d2
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+14 Підлога Маккартні
показати весь коментар05.10.2021 16:15
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детский сад, ей Богу !
теперь ты будешь надей крупской
и чтоб без всяких пуп пи ду
предупредил реинкарнатор
в аду
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Ну, в патриархальной Грузии она лучше не могла придумать, чем припереться к женатому мужику, публично объявив себя его любовницей
Надо делать ставку на восходящую "звезду" слуг народа - на Стефанчука !
Кабан клюнет однозначно
6 лет
Не понятно, как гражданин Украины мог участвовать в выборах в Грузии?
я его не "подоила"
"каждый джигит должен слезть с пальмы, устроить Михомайдан в чужой стране, и сбежать от дуры-любовницы в грузынское СИЗО"..
Батоно Михо,ти зачем Абхазыя Асэтыя отдаль Путлеру на растерзание?
Батоно Коба,миня сильно прасиль Николя Саркози и не стрелять в рюсских баранов...
Ти правильно паступиль Михо...,рюсские многострадальный народец уродец,воруют все и вся подряд....
недовольны лишь кацапы с подкацапниками.