Подруга Саакашвілі, нардепка "Слуги народу" Ясько приїхала до Грузії

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка раніше повідомляла, що перебуває у стосунках з експрезидентом Грузії, громадянином України Міхеілом Саакашвілі, прибула до Грузії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий телеканал "Формула", який опублікував фото української нардепки.

Журналісти помітили депутатку біля будівлі Руставської в'язниці - саме там перебуває затриманий 1 жовтня Саакашвілі.

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