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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1831) Саакашвілі Міхеіл (2153) Єлизавета Ясько (79)

Подруга Саакашвілі, нардепка "Слуги народу" Ясько приїхала до Грузії

Подруга Саакашвілі, нардепка

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка раніше повідомляла, що перебуває у стосунках з експрезидентом Грузії, громадянином України Міхеілом Саакашвілі, прибула до Грузії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий телеканал "Формула", який опублікував фото української нардепки.

Журналісти помітили депутатку біля будівлі Руставської в'язниці - саме там перебуває затриманий 1 жовтня Саакашвілі.

Подруга Саакашвілі, нардепка Слуги народу Ясько приїхала до Грузії 01

Дивіться також: Дівчина Саакашвілі, "слуга народу" Ясько: Треба їхати в Грузію. ВIДЕО
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Топ коментарі
+30
Бедолага, уже в тюрьму спрятался и там его достала.))
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05.10.2021 16:14
+15
смех да и только) надеюсь Сандра будет там же и завалит правым хуком корабельную сосну)
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05.10.2021 16:13
+14
«ждуля» - женщина, которая дожидается своего мужчину из тюрьмы
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05.10.2021 16:15
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крупська
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05.10.2021 16:12 Відповісти
«ждуля» - женщина, которая дожидается своего мужчину из тюрьмы
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05.10.2021 16:15 Відповісти
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05.10.2021 16:39 Відповісти
хотела как декабристка, а вышла "октябристкой"

детский сад, ей Богу !
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05.10.2021 16:17 Відповісти
***
теперь ты будешь надей крупской
и чтоб без всяких пуп пи ду
предупредил реинкарнатор
в аду
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05.10.2021 16:19 Відповісти
А арохимии сосной
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05.10.2021 16:35 Відповісти
ні, хвойна.
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05.10.2021 16:39 Відповісти
Любовница декабриста.
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05.10.2021 18:33 Відповісти
смех да и только) надеюсь Сандра будет там же и завалит правым хуком корабельную сосну)
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05.10.2021 16:13 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

·
Ну, в патриархальной Грузии она лучше не могла придумать, чем припереться к женатому мужику, публично объявив себя его любовницей
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05.10.2021 17:51 Відповісти
мозгов - ноль. о репутации как и Зе - совсем не беспокоиться. зе команде кажеться что они навечно взяли власть в свои руки.
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05.10.2021 18:30 Відповісти
Ей оформили командировку в парламенте? Или в отпуск, за свой счет? За счет Михо не получится...
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05.10.2021 16:13 Відповісти
Бедолага, уже в тюрьму спрятался и там его достала.))
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05.10.2021 16:14 Відповісти
а женится прийдется
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05.10.2021 16:15 Відповісти
Спочатку зі старою розлучитися.
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05.10.2021 16:48 Відповісти
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05.10.2021 16:15 Відповісти
А чи не від неї Міхо і втік до в'язниці?
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05.10.2021 16:15 Відповісти
Капець. Цікаво глянути як вони з дружиною Саакашвілі розбиратимуться.
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05.10.2021 16:15 Відповісти
Она ее будет учить борщи варить для Мишико
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05.10.2021 16:15 Відповісти
Писали, что голландская жена уже давно сбежала !
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05.10.2021 16:17 Відповісти
в субботу приехала с сыном в Тбилиси
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05.10.2021 16:56 Відповісти
А може вони вмЄстЄ?...
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05.10.2021 16:17 Відповісти
"Доведут тебя кабаки и бабы до цугундера" (С) И скажите что нет?
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05.10.2021 16:16 Відповісти
декабристка.....почти в Сибирь!
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05.10.2021 16:16 Відповісти
Интересно она любит Мишико или его деньги? Тут одно из двух, кто его знает
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05.10.2021 16:17 Відповісти
"И в дальний путь на долгие года...".
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05.10.2021 16:17 Відповісти
за кунилингусом соскучилась ???
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05.10.2021 16:17 Відповісти
Ясько нюх потеряла !
Надо делать ставку на восходящую "звезду" слуг народа - на Стефанчука !
Кабан клюнет однозначно
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05.10.2021 16:19 Відповісти
их там два брата-депутата

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05.10.2021 17:08 Відповісти
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05.10.2021 16:19 Відповісти
І не соромно її? В нього ж є офіційна дружина.
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05.10.2021 16:19 Відповісти
Каждый человек кузнец своего счастья)
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05.10.2021 16:20 Відповісти
каждая наковальня - кузнец своего геморроя
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05.10.2021 16:43 Відповісти
...бабы дуры, знамо дело...)))
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05.10.2021 16:23 Відповісти
Голландская тетка бросила Михо-психопата,но обещала вернуться.... При разводе одна Голливудская кинозвезда потребовала отступных 200 лямов доляров.... +3 этажный хатынка стомостью 400 лямов в Голливуде...
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05.10.2021 16:23 Відповісти
Так а где же *жынка-американка* делась? И любовь длиною в жизнь как же? Вот те на!
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05.10.2021 16:23 Відповісти
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05.10.2021 16:25 Відповісти
Охумутав Саакашвілі дівку.
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05.10.2021 16:26 Відповісти
опяять по пяяятницам пойдут свиидания и слезы горькие моей родни!
6 лет
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05.10.2021 16:26 Відповісти
не поняла с кем связалась)
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05.10.2021 16:27 Відповісти
Голландка Сандра Рулофс разденет Михо до нитки.... Зуб даю...на снимке не счастливое семейство Сааки
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05.10.2021 16:27 Відповісти
Голландка Сандра Рулофс разденет Михо до нитки
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05.10.2021 16:33 Відповісти
Ну вот чем ещё народным депутатам Украины заниматься? Конечно же устраивать личную жизнь. Млять один анал на сессии заказывает,Кива дрочит,те сосну корабельную обсуждают,как скучно я живу.
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05.10.2021 16:29 Відповісти
Мише без секаса никак низзя.
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05.10.2021 16:29 Відповісти
Вы обратили внимание, что циркачи из опг офшор95 ни дня не могут прожить без клоунады?!
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05.10.2021 16:32 Відповісти
И в каждой статье акцентируется внимание на "гражданина Украины". Очень похоже, что нас готовят к международному скандалу из-за этого перекатиполе.
Не понятно, как гражданин Украины мог участвовать в выборах в Грузии?
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05.10.2021 16:32 Відповісти
Шлюха конченая.
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05.10.2021 16:34 Відповісти
С дураком жить не запретишь...,галстуки сожрал...по крышам скакал что Аксакал,в Грузию реформированную через люк вентиляционный попал...рехВОРматор блин...,95 квартал отдыхает... в следующий раз приедет в Грузию в апломбированном вагоне из Берлина типа чЛенин из Германии...
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05.10.2021 16:34 Відповісти
Саакашвілі просто психопат.
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05.10.2021 16:45 Відповісти
Читаю і не розумію, де прихильники петра, а де ху@ла. Хоч одного патріота позначте хрестиком.
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05.10.2021 16:44 Відповісти
Прихильники ***** рвуть дупу за Саакашвілі.
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05.10.2021 16:47 Відповісти
От лихо, що не кацап, то про дупу. Болить?
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05.10.2021 16:54 Відповісти
Саша, веди себе культурно.
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05.10.2021 17:13 Відповісти
Я не Саша. Спробуй вгадати з другого разу, бешкетнику. Таки болить?
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05.10.2021 17:34 Відповісти
Все, Днєпр, тепер я тебе впізнав.
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05.10.2021 17:37 Відповісти
Де, ви цієї кацапської гидоти набираїтесь? В моєму місті є велика українська річка Дніпро. А як у вас, волга не обміліла?
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05.10.2021 17:54 Відповісти
Попадька ледь жива, та й Сумка обміліла.
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05.10.2021 17:56 Відповісти
Біля мого міста з Пслом все добре. Хоч у вас там і диктатура, все ж таки вимагайте, щоб Ху@ло хоч екологію підтримував.
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05.10.2021 18:17 Відповісти
До речі, Лєанід, надовго до нас, чи скоро знову в деактив?
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05.10.2021 18:26 Відповісти
Що то за лєанід? Які в вас дивні імена на расіі.
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05.10.2021 18:50 Відповісти
не садите михуила-
я его не "подоила"
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05.10.2021 16:45 Відповісти
Порошенко однажды пожалел Михо,дал гражданство и работу в Одессе...но Михо далеко не реформатор...,иначе бы сегодня Одесская область была впереди планеты всей.... и прочих Норвегий с Финляндией.... Бездарь и просто тень истинного реформатора Грузии Кахи Бендукидзе,умело пользующийся его реформами...
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05.10.2021 16:48 Відповісти
Порошенко просто не знав що Саакашвілі давно на наркотиках і у нього вже почався розпад особистості.
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05.10.2021 16:49 Відповісти
Як можна зробити реформи в одній окремо взятій області,вона що поза законодавством країни?
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05.10.2021 18:11 Відповісти
Капец...у этого михи такая красивая жена,которая всегда достойно выглядит ....а тут этот лясик...припер...
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05.10.2021 16:51 Відповісти
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05.10.2021 16:56 Відповісти
Извращенка. С толстым, обдолбаным связалась. Так и Табу анал скоро клюнет.
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05.10.2021 16:52 Відповісти
Что за сосна корабельно-грузинская?
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05.10.2021 16:58 Відповісти
а там чего? так холодно? он как космонавт одета. мерзнет небось. худышка
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05.10.2021 16:58 Відповісти
За звичай карлсон до малиша прилітав... але тепер розжерів, знахабнів, що малиша до себе кличе...
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05.10.2021 17:05 Відповісти
нарЁдний грузынский пакаворка:
"каждый джигит должен слезть с пальмы, устроить Михомайдан в чужой стране, и сбежать от дуры-любовницы в грузынское СИЗО"..
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05.10.2021 17:07 Відповісти
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05.10.2021 17:10 Відповісти
Джугашвили звонит Саакашвили и спрашивает :

Батоно Михо,ти зачем Абхазыя Асэтыя отдаль Путлеру на растерзание?

Батоно Коба,миня сильно прасиль Николя Саркози и не стрелять в рюсских баранов...

Ти правильно паступиль Михо...,рюсские многострадальный народец уродец,воруют все и вся подряд....
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05.10.2021 17:15 Відповісти
Вроде, Миха женат и не разведен ?
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05.10.2021 17:34 Відповісти
С приездом! Вечер в хату!
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05.10.2021 17:43 Відповісти
молодец, отважно.
недовольны лишь кацапы с подкацапниками.
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05.10.2021 19:25 Відповісти
А я навпаки завжди думала, що Сандра у ньому знайшла і як повелася на таке.
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06.10.2021 07:22 Відповісти
 
 