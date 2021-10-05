Подруга Саакашвили, нардеп "Слуги народа" Ясько приехала в Грузию
Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая ранее сообщала, что состоит в отношениях с экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михеилом Саакашвили, прибыла в Грузию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный телеканал "Формула", который опубликовал фото украинского нардепа.
Журналисты заметили депутата у здания руставской тюрьмы – именно там находится задержанный 1 октября Саакашвили.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
детский сад, ей Богу !
теперь ты будешь надей крупской
и чтоб без всяких пуп пи ду
предупредил реинкарнатор
в аду
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Ну, в патриархальной Грузии она лучше не могла придумать, чем припереться к женатому мужику, публично объявив себя его любовницей
Надо делать ставку на восходящую "звезду" слуг народа - на Стефанчука !
Кабан клюнет однозначно
6 лет
Не понятно, как гражданин Украины мог участвовать в выборах в Грузии?
я его не "подоила"
"каждый джигит должен слезть с пальмы, устроить Михомайдан в чужой стране, и сбежать от дуры-любовницы в грузынское СИЗО"..
Батоно Михо,ти зачем Абхазыя Асэтыя отдаль Путлеру на растерзание?
Батоно Коба,миня сильно прасиль Николя Саркози и не стрелять в рюсских баранов...
Ти правильно паступиль Михо...,рюсские многострадальный народец уродец,воруют все и вся подряд....
недовольны лишь кацапы с подкацапниками.