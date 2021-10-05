Подруга Саакашвили, нардеп "Слуги народа" Ясько приехала в Грузию

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая ранее сообщала, что состоит в отношениях с экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михеилом Саакашвили, прибыла в Грузию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный телеканал "Формула", который опубликовал фото украинского нардепа.

Журналисты заметили депутата у здания руставской тюрьмы – именно там находится задержанный 1 октября Саакашвили.





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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.