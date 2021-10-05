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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (3175) Саакашвили (3210) Елизавета Ясько (78)

Подруга Саакашвили, нардеп "Слуги народа" Ясько приехала в Грузию

Подруга Саакашвили, нардеп

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая ранее сообщала, что состоит в отношениях с экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михеилом Саакашвили, прибыла в Грузию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный телеканал "Формула", который опубликовал фото украинского нардепа. 

Журналисты заметили депутата у здания руставской тюрьмы – именно там находится задержанный 1 октября Саакашвили.

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Подруга Саакашвили, нардеп Слуги народа Ясько приехала в Грузию 01

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Топ комментарии
+30
Бедолага, уже в тюрьму спрятался и там его достала.))
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05.10.2021 16:14
+15
смех да и только) надеюсь Сандра будет там же и завалит правым хуком корабельную сосну)
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05.10.2021 16:13
+14
«ждуля» - женщина, которая дожидается своего мужчину из тюрьмы
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05.10.2021 16:15
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крупська
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05.10.2021 16:12 Ответить
«ждуля» - женщина, которая дожидается своего мужчину из тюрьмы
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05.10.2021 16:15 Ответить
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05.10.2021 16:39 Ответить
хотела как декабристка, а вышла "октябристкой"

детский сад, ей Богу !
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05.10.2021 16:17 Ответить
***
теперь ты будешь надей крупской
и чтоб без всяких пуп пи ду
предупредил реинкарнатор
в аду
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05.10.2021 16:19 Ответить
А арохимии сосной
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05.10.2021 16:35 Ответить
ні, хвойна.
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05.10.2021 16:39 Ответить
Любовница декабриста.
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05.10.2021 18:33 Ответить
смех да и только) надеюсь Сандра будет там же и завалит правым хуком корабельную сосну)
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05.10.2021 16:13 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

·
Ну, в патриархальной Грузии она лучше не могла придумать, чем припереться к женатому мужику, публично объявив себя его любовницей
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05.10.2021 17:51 Ответить
мозгов - ноль. о репутации как и Зе - совсем не беспокоиться. зе команде кажеться что они навечно взяли власть в свои руки.
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05.10.2021 18:30 Ответить
Ей оформили командировку в парламенте? Или в отпуск, за свой счет? За счет Михо не получится...
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05.10.2021 16:13 Ответить
Бедолага, уже в тюрьму спрятался и там его достала.))
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05.10.2021 16:14 Ответить
а женится прийдется
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05.10.2021 16:15 Ответить
Спочатку зі старою розлучитися.
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05.10.2021 16:48 Ответить
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05.10.2021 16:15 Ответить
А чи не від неї Міхо і втік до в'язниці?
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05.10.2021 16:15 Ответить
Капець. Цікаво глянути як вони з дружиною Саакашвілі розбиратимуться.
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05.10.2021 16:15 Ответить
Она ее будет учить борщи варить для Мишико
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05.10.2021 16:15 Ответить
Писали, что голландская жена уже давно сбежала !
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05.10.2021 16:17 Ответить
в субботу приехала с сыном в Тбилиси
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05.10.2021 16:56 Ответить
А може вони вмЄстЄ?...
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05.10.2021 16:17 Ответить
"Доведут тебя кабаки и бабы до цугундера" (С) И скажите что нет?
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05.10.2021 16:16 Ответить
декабристка.....почти в Сибирь!
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05.10.2021 16:16 Ответить
Интересно она любит Мишико или его деньги? Тут одно из двух, кто его знает
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05.10.2021 16:17 Ответить
"И в дальний путь на долгие года...".
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05.10.2021 16:17 Ответить
за кунилингусом соскучилась ???
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05.10.2021 16:17 Ответить
Ясько нюх потеряла !
Надо делать ставку на восходящую "звезду" слуг народа - на Стефанчука !
Кабан клюнет однозначно
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05.10.2021 16:19 Ответить
их там два брата-депутата

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05.10.2021 17:08 Ответить
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05.10.2021 16:19 Ответить
І не соромно її? В нього ж є офіційна дружина.
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05.10.2021 16:19 Ответить
Каждый человек кузнец своего счастья)
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05.10.2021 16:20 Ответить
каждая наковальня - кузнец своего геморроя
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05.10.2021 16:43 Ответить
...бабы дуры, знамо дело...)))
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05.10.2021 16:23 Ответить
Голландская тетка бросила Михо-психопата,но обещала вернуться.... При разводе одна Голливудская кинозвезда потребовала отступных 200 лямов доляров.... +3 этажный хатынка стомостью 400 лямов в Голливуде...
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05.10.2021 16:23 Ответить
Так а где же *жынка-американка* делась? И любовь длиною в жизнь как же? Вот те на!
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05.10.2021 16:23 Ответить
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05.10.2021 16:25 Ответить
Охумутав Саакашвілі дівку.
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05.10.2021 16:26 Ответить
опяять по пяяятницам пойдут свиидания и слезы горькие моей родни!
6 лет
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05.10.2021 16:26 Ответить
не поняла с кем связалась)
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05.10.2021 16:27 Ответить
Голландка Сандра Рулофс разденет Михо до нитки.... Зуб даю...на снимке не счастливое семейство Сааки
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05.10.2021 16:27 Ответить
Голландка Сандра Рулофс разденет Михо до нитки
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05.10.2021 16:33 Ответить
Ну вот чем ещё народным депутатам Украины заниматься? Конечно же устраивать личную жизнь. Млять один анал на сессии заказывает,Кива дрочит,те сосну корабельную обсуждают,как скучно я живу.
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05.10.2021 16:29 Ответить
Мише без секаса никак низзя.
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05.10.2021 16:29 Ответить
Вы обратили внимание, что циркачи из опг офшор95 ни дня не могут прожить без клоунады?!
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05.10.2021 16:32 Ответить
И в каждой статье акцентируется внимание на "гражданина Украины". Очень похоже, что нас готовят к международному скандалу из-за этого перекатиполе.
Не понятно, как гражданин Украины мог участвовать в выборах в Грузии?
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05.10.2021 16:32 Ответить
Шлюха конченая.
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05.10.2021 16:34 Ответить
С дураком жить не запретишь...,галстуки сожрал...по крышам скакал что Аксакал,в Грузию реформированную через люк вентиляционный попал...рехВОРматор блин...,95 квартал отдыхает... в следующий раз приедет в Грузию в апломбированном вагоне из Берлина типа чЛенин из Германии...
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05.10.2021 16:34 Ответить
Саакашвілі просто психопат.
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05.10.2021 16:45 Ответить
Читаю і не розумію, де прихильники петра, а де ху@ла. Хоч одного патріота позначте хрестиком.
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05.10.2021 16:44 Ответить
Прихильники ***** рвуть дупу за Саакашвілі.
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05.10.2021 16:47 Ответить
От лихо, що не кацап, то про дупу. Болить?
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05.10.2021 16:54 Ответить
Саша, веди себе культурно.
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05.10.2021 17:13 Ответить
Я не Саша. Спробуй вгадати з другого разу, бешкетнику. Таки болить?
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05.10.2021 17:34 Ответить
Все, Днєпр, тепер я тебе впізнав.
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05.10.2021 17:37 Ответить
Де, ви цієї кацапської гидоти набираїтесь? В моєму місті є велика українська річка Дніпро. А як у вас, волга не обміліла?
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05.10.2021 17:54 Ответить
Попадька ледь жива, та й Сумка обміліла.
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05.10.2021 17:56 Ответить
Біля мого міста з Пслом все добре. Хоч у вас там і диктатура, все ж таки вимагайте, щоб Ху@ло хоч екологію підтримував.
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05.10.2021 18:17 Ответить
До речі, Лєанід, надовго до нас, чи скоро знову в деактив?
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05.10.2021 18:26 Ответить
Що то за лєанід? Які в вас дивні імена на расіі.
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05.10.2021 18:50 Ответить
не садите михуила-
я его не "подоила"
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05.10.2021 16:45 Ответить
Порошенко однажды пожалел Михо,дал гражданство и работу в Одессе...но Михо далеко не реформатор...,иначе бы сегодня Одесская область была впереди планеты всей.... и прочих Норвегий с Финляндией.... Бездарь и просто тень истинного реформатора Грузии Кахи Бендукидзе,умело пользующийся его реформами...
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05.10.2021 16:48 Ответить
Порошенко просто не знав що Саакашвілі давно на наркотиках і у нього вже почався розпад особистості.
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05.10.2021 16:49 Ответить
Як можна зробити реформи в одній окремо взятій області,вона що поза законодавством країни?
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05.10.2021 18:11 Ответить
Капец...у этого михи такая красивая жена,которая всегда достойно выглядит ....а тут этот лясик...припер...
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05.10.2021 16:51 Ответить
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05.10.2021 16:56 Ответить
Извращенка. С толстым, обдолбаным связалась. Так и Табу анал скоро клюнет.
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05.10.2021 16:52 Ответить
Что за сосна корабельно-грузинская?
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05.10.2021 16:58 Ответить
а там чего? так холодно? он как космонавт одета. мерзнет небось. худышка
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05.10.2021 16:58 Ответить
За звичай карлсон до малиша прилітав... але тепер розжерів, знахабнів, що малиша до себе кличе...
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05.10.2021 17:05 Ответить
нарЁдний грузынский пакаворка:
"каждый джигит должен слезть с пальмы, устроить Михомайдан в чужой стране, и сбежать от дуры-любовницы в грузынское СИЗО"..
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05.10.2021 17:07 Ответить
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05.10.2021 17:10 Ответить
Джугашвили звонит Саакашвили и спрашивает :

Батоно Михо,ти зачем Абхазыя Асэтыя отдаль Путлеру на растерзание?

Батоно Коба,миня сильно прасиль Николя Саркози и не стрелять в рюсских баранов...

Ти правильно паступиль Михо...,рюсские многострадальный народец уродец,воруют все и вся подряд....
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05.10.2021 17:15 Ответить
Вроде, Миха женат и не разведен ?
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05.10.2021 17:34 Ответить
С приездом! Вечер в хату!
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05.10.2021 17:43 Ответить
молодец, отважно.
недовольны лишь кацапы с подкацапниками.
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05.10.2021 19:25 Ответить
А я навпаки завжди думала, що Сандра у ньому знайшла і як повелася на таке.
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06.10.2021 07:22 Ответить
 
 