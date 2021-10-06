Найближчими днями кілька областей можуть потрапити в "червону" зону карантину, - Шмигаль

Кілька областей України стоять на порозі "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес повинен сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально", - йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, у працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони будуть перевіряти у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів.

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