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Найближчими днями кілька областей можуть потрапити в "червону" зону карантину, - Шмигаль
Кілька областей України стоять на порозі "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес повинен сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально", - йдеться в повідомленні.
За словами глави уряду, у працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони будуть перевіряти у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів.
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+3 aquarius580 .
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У нас менее 1300 за два года, и не "от ковида" а с "ковидом".
От ковида у нас ноль.
Раньше были очень адекватные комментарии - и по Майдану, и по московии, и по войне.
А теперь - трэш...
И в AU политики хреновые, и коронавирус - выдумка.
Я просто такой его срач (а это почти каждый его пост, что на глаза попадается) теперь сразу в спам отправляю.
Вакцины от коронавируса в Дании получили полностью более 83% населения страны, которые старше 12 лет.
И кто будет проверять наличие сертификата у ментов???😀