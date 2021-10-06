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Новини
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Зеленський провів зустріч із Штайнмаєром (оновлено)

Зеленський провів зустріч із Штайнмаєром (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це глава держави повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся із Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві. Дуже важливо, що в дні 80-их роковин трагедії Бабиного Яру федеральний президент Німеччини відвідує Україну і Німеччина підтримує Україну на вищому рівні", - сказано в повідомленні Зеленського.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 6 жовтня прибув до Києва для участі в заходах, присвячених 80-річчю масових убивств у Бабиному Яру.

Пізніше пресслужба глави держави повідомила, що Зеленський і Штайнмаєр обговорювали енергетичну безпеку України та Європи.

"Запуск "Північного потоку - 2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, який гарантує безпеку", - заявив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зеленський звернув увагу німецького колеги на очікування України в контексті подальшої інтеграції з Європейським Союзом і НАТО, а також висловив надію на підтримку з боку ФРН.

Особливу увагу про час переговорів було приділено питанню мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський підкреслив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру на сході України і відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

"Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва: Очікується зустріч із Зеленським

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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Топ коментарі
+18
Обсудили новый план?

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06.10.2021 19:43
+13
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06.10.2021 19:49
+12
Московiя, країна Моксель


@shadowshadow301

·
https://twitter.com/shadowshadow301/status/1445764243375067137 1 год



У відповідь
https://twitter.com/Prizrak_opery @Prizrak_opery

«Укрексімбанк» (https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80?src=hashtag_click #Мецгер ) видав кредит у 60 млн доларів Сергію Брюховецькому, він підозрювався у фінансуванні тероризму в "ОРДЛО". Весілля дочки Брюховецького з депутатом ОПЗЖ Федором Христенко вартістю в 1 мільйон доларів святкувалося в Москві":
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06.10.2021 19:53
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Обсудили новый план?

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06.10.2021 19:43 Відповісти
Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем

https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
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06.10.2021 20:39 Відповісти
Тётя Роза:
- Изя, а что это за формула Штайнмайера?
- Это, Сёма, такая геополитическая формула,
ᅠрезультатом которой получается майдан.
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06.10.2021 21:25 Відповісти
Раскрутка канала.
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06.10.2021 21:02 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/408915307266619?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Важливе: вчора у КНР нарешті з'явився "свій Безменов". Знайдіть час прочитати ширений нижче допис, а хто читає по-англійськи - сходіть за лінком на першоджерело, там більше.
...
Треба розуміти ще одну річ: позаяк російський слон - нині найкращий друг китайського слона, то тепер уже "российские товарищи" вчаться "у китайских товарищей". І коли який-небудь дзвінкоголосий ЛОМчик непомітно підкладає вам гнилу, як оселедець, мислішку, ніби з приходом Росії на наші землі для вас особисто "нічого не зміниться" (с), рефлекс самозахисту має бути - бити на звук. Тому що саме ось такі "виправні табори", як КНР уйгурам, РФ планує побудувати українцям - обмовок на цю тему від рос. політикуму набралося більш ніж доволі, і чутки зими-2014 про почате під Києвом, у дні терору, будівництво "концтабору на 20 тис. душ" - для активістів Майдану (були навіть фотографії, хто пам'ятає!) - не з повітря тоді взялися, тож "стежити за руками" (хоча б за тим, як РФ зараз поспішно розбудовує ГУЛАГ у себе: тренується!) - і зчиняти крик при кожній спробі "замилити тему" - це той інфогігієнічний МІНІМУМ, якого кожен український громадянин мусить триматися в інтересах уже прямо своєї ОСОБИСТОЇ безпеки.

Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.

Будьмо уважні (с).

https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
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06.10.2021 19:45 Відповісти
Хто кого водив чи "разводив"??
This is a question...
🙄
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06.10.2021 19:45 Відповісти
Особенно мне нравится "поддерживает на высоком уровне". Это как, готовит новый план сдачи суверенитета? Вы его еще орденом наградите, как и фрау. Чего мелочиться?
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06.10.2021 19:45 Відповісти
Формула Штайнмаєра C17H21NO4 пішла на "ура"!
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06.10.2021 19:45 Відповісти
"Кризис только начинается": "слуга" рассказала, чем Разумков не устраивает окружение Зеленского


Дюдміла Буймістрова- виходить тільки одна вона після виходу тієї трійці що раніше, не брала бабло, З БІЛЬШЕ 2-х СОТЕНЬ ЗЕУБЛЮДКІВ!!!
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06.10.2021 20:24 Відповісти
їй честь та хвала!Але на скільки й у чому постраждала Україна за це мільйонне бабло на роздачі!!!хтось колись дізнється ?!!!!!
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06.10.2021 20:27 Відповісти
Ну коли тільки членограй нагрів пенсіонерів у Приваті на 40 млн
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06.10.2021 20:30 Відповісти
А как там с планом Штангенциркуля и с Северным Потоком - 2? Это тоже поддержка Украины?
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06.10.2021 19:46 Відповісти
зеленский смог объяснить штанмаеру почему у него все деньги в офшорах?
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06.10.2021 19:49 Відповісти
хоч не нанюханий лідор був?
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06.10.2021 19:49 Відповісти
У Штанмайера, наверное, очень качественный и забористый ПЛАН.
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06.10.2021 19:49 Відповісти
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06.10.2021 19:49 Відповісти
Все будет. Теперь это все неизбежно.
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06.10.2021 20:06 Відповісти
Это были проплаченные клоуны хряка калопомойного
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06.10.2021 20:15 Відповісти
Не проплачено папой. А даром не комильфо напрягаться.
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06.10.2021 20:26 Відповісти
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06.10.2021 20:32 Відповісти
ужас, это он хочет сдать всё ********** путинско-фашистам?
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06.10.2021 19:50 Відповісти
Встреча под стеклом:
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06.10.2021 19:52 Відповісти
А запилить видосик про свои офшоры не успел что ли?
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06.10.2021 19:53 Відповісти
Московiя, країна Моксель


@shadowshadow301

·
https://twitter.com/shadowshadow301/status/1445764243375067137 1 год



У відповідь
https://twitter.com/Prizrak_opery @Prizrak_opery

«Укрексімбанк» (https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80?src=hashtag_click #Мецгер ) видав кредит у 60 млн доларів Сергію Брюховецькому, він підозрювався у фінансуванні тероризму в "ОРДЛО". Весілля дочки Брюховецького з депутатом ОПЗЖ Федором Христенко вартістю в 1 мільйон доларів святкувалося в Москві":
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06.10.2021 19:53 Відповісти
Это уже полный пи…. Но 73% 🐏🐑 «какая разница» ?
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06.10.2021 20:18 Відповісти
Зеленский провел встречу со Штайнмайером .-Ермак ( Козырь)архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера. Кремль дал Коломойскому дешёвую электроэнергию. За что Зеленский расплатится Украиной.
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06.10.2021 19:53 Відповісти
20:00

канал "Прямой"
фильм "Офшор 95"
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06.10.2021 19:54 Відповісти
В YouTube даавно...))
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06.10.2021 19:57 Відповісти
по ТБ екран більший!
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06.10.2021 20:09 Відповісти
А шо таке ТБ?
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06.10.2021 20:12 Відповісти
делил бабло с лугандонских кредитов ?
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06.10.2021 19:55 Відповісти
не мля....пока в Украине при помощи гильотины не проредят сраную элиту,толку не будет.
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06.10.2021 19:57 Відповісти
Традицію продовжить??
През Германії-весільний Хенєрал...
Підписуй четверту - такусаму, такісуки(японська)..
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06.10.2021 20:07 Відповісти
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06.10.2021 20:09 Відповісти
Он на самом деле дебил
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06.10.2021 20:21 Відповісти
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06.10.2021 20:30 Відповісти
Провел встречу? Ну и как? Лизнул или принял в себя?
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06.10.2021 20:12 Відповісти
русишеШвайнемаХер привiз новий iнструктаж з кримля зеленожопому гамадрилу
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06.10.2021 20:14 Відповісти
Никакого особого статуса ОРДЛО не давать! Это фактически отдать эту территорию эрефии. Если Зеленский это сделает, его вынесут вперёд ногами!
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06.10.2021 20:15 Відповісти
Франк! Когда встретишься с Зеленским, скажи, что он мудак.
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06.10.2021 20:20 Відповісти
Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера", предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбассе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
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06.10.2021 21:04 Відповісти
Очечной план продажи Украины через предателя и офшорник
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06.10.2021 21:20 Відповісти
Штангенфрайер привіз стару хуцпу, від уйла, його місце біля па РАШІ.
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06.10.2021 21:23 Відповісти
От, йптм, отих німецьких ********** у двері виштовхують, так вони у вікна лізуть, аби тільки догодити *****, аби тільки ціну на газ не підняв! Що ж тут не зрозуміло: уся Європа купує отоє маскальське пердло по 1900 баксів, а ковбасникам продають за 200, то ж потрібно відроблять,правда "здавати" не Германію,а Україну козловській підерефії.
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06.10.2021 21:32 Відповісти
фрицы есть рашистские подельники и ничего хорошего ,начиная с 2014 года они народу Украины не принесли.Все,что они помогли-создали ордло по указанию "капутина" отрезав часть суверенной Украины.ордло нужно для ведения войны с Украиной за деньги оккупанта,война нужна и рашистам и фрицам для того,что бы не допустит Украину ни в ЕС ни в НАТО.Нагнула фрицовская власть и страны.територией которых рашист прокладывал трубопровод.который нужен рашисту для пополнения валютной выручки необходимой для оккупации украинского Крыма и расходов связанных с ведением войны на Донбассе с Украиной ,- друг украинского врага и оккупанта- есть украинский враг,На этот раз порцию очередной пакости для украинского народа от рашиста притащил фрицовский лакей"штанмаер"
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06.10.2021 21:45 Відповісти
Готує собі аеродром на випадок втечі. В Москву втекти не зможе, а в Берлін цілком можливо способом, який йому показав рехВОРматор Саакашвілі. Берлін його не видасть ні Україні, ні США бо в Німеччині, як і в Австрії у випадку з Фірташем, заправляє путін.
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06.10.2021 21:57 Відповісти
хорошо. правильно.
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07.10.2021 06:39 Відповісти
 
 