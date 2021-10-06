Зеленський провів зустріч із Штайнмаєром (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це глава держави повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрівся із Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві. Дуже важливо, що в дні 80-их роковин трагедії Бабиного Яру федеральний президент Німеччини відвідує Україну і Німеччина підтримує Україну на вищому рівні", - сказано в повідомленні Зеленського.
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 6 жовтня прибув до Києва для участі в заходах, присвячених 80-річчю масових убивств у Бабиному Яру.
Пізніше пресслужба глави держави повідомила, що Зеленський і Штайнмаєр обговорювали енергетичну безпеку України та Європи.
"Запуск "Північного потоку - 2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, який гарантує безпеку", - заявив Зеленський.
Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зеленський звернув увагу німецького колеги на очікування України в контексті подальшої інтеграції з Європейським Союзом і НАТО, а також висловив надію на підтримку з боку ФРН.
Особливу увагу про час переговорів було приділено питанню мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський підкреслив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру на сході України і відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
"Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату", - підкреслив Зеленський.
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Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем
https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
- Изя, а что это за формула Штайнмайера?
- Это, Сёма, такая геополитическая формула,
ᅠрезультатом которой получается майдан.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/408915307266619?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Важливе: вчора у КНР нарешті з'явився "свій Безменов". Знайдіть час прочитати ширений нижче допис, а хто читає по-англійськи - сходіть за лінком на першоджерело, там більше.
...
Треба розуміти ще одну річ: позаяк російський слон - нині найкращий друг китайського слона, то тепер уже "российские товарищи" вчаться "у китайских товарищей". І коли який-небудь дзвінкоголосий ЛОМчик непомітно підкладає вам гнилу, як оселедець, мислішку, ніби з приходом Росії на наші землі для вас особисто "нічого не зміниться" (с), рефлекс самозахисту має бути - бити на звук. Тому що саме ось такі "виправні табори", як КНР уйгурам, РФ планує побудувати українцям - обмовок на цю тему від рос. політикуму набралося більш ніж доволі, і чутки зими-2014 про почате під Києвом, у дні терору, будівництво "концтабору на 20 тис. душ" - для активістів Майдану (були навіть фотографії, хто пам'ятає!) - не з повітря тоді взялися, тож "стежити за руками" (хоча б за тим, як РФ зараз поспішно розбудовує ГУЛАГ у себе: тренується!) - і зчиняти крик при кожній спробі "замилити тему" - це той інфогігієнічний МІНІМУМ, якого кожен український громадянин мусить триматися в інтересах уже прямо своєї ОСОБИСТОЇ безпеки.
Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.
Будьмо уважні (с).
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
This is a question...
🙄
Дюдміла Буймістрова- виходить тільки одна вона після виходу тієї трійці що раніше, не брала бабло, З БІЛЬШЕ 2-х СОТЕНЬ ЗЕУБЛЮДКІВ!!!
@shadowshadow301
·
https://twitter.com/shadowshadow301/status/1445764243375067137 1 год
У відповідь
https://twitter.com/Prizrak_opery @Prizrak_opery
«Укрексімбанк» (https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80?src=hashtag_click #Мецгер ) видав кредит у 60 млн доларів Сергію Брюховецькому, він підозрювався у фінансуванні тероризму в "ОРДЛО". Весілля дочки Брюховецького з депутатом ОПЗЖ Федором Христенко вартістю в 1 мільйон доларів святкувалося в Москві":
канал "Прямой"
фильм "Офшор 95"
През Германії-весільний Хенєрал...
Підписуй четверту - такусаму, такісуки(японська)..
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера", предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбассе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.