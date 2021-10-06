Зеленський провів зустріч із Штайнмаєром (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це глава держави повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся із Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві. Дуже важливо, що в дні 80-их роковин трагедії Бабиного Яру федеральний президент Німеччини відвідує Україну і Німеччина підтримує Україну на вищому рівні", - сказано в повідомленні Зеленського.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 6 жовтня прибув до Києва для участі в заходах, присвячених 80-річчю масових убивств у Бабиному Яру.

Пізніше пресслужба глави держави повідомила, що Зеленський і Штайнмаєр обговорювали енергетичну безпеку України та Європи.

"Запуск "Північного потоку - 2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, який гарантує безпеку", - заявив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зеленський звернув увагу німецького колеги на очікування України в контексті подальшої інтеграції з Європейським Союзом і НАТО, а також висловив надію на підтримку з боку ФРН.

Особливу увагу про час переговорів було приділено питанню мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський підкреслив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру на сході України і відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

"Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату", - підкреслив Зеленський.

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