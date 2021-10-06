Зеленский провел встречу со Штайнмайером (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом глава государства сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве. Очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра федеральный президент Германии посещает Украину и Германия поддерживает Украину на высшем уровне", - говорится в сообщении Зеленского.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 октября прибыл в Киев для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию массовых убийств в Бабьем Яре.

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Позднее пресс-служба главы государствасообщила, что Зеленский и Штайнмайер обсуждали энергетическую безопасность Украины и Европы.

"Запуск "Северного потока - 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - заявил Зеленский.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский обратил внимание немецкого коллеги на ожидания Украины в контексте дальнейшей интеграции с Европейским Союзом и НАТО, а также выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ.

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Особое внимание о время переговоров было уделено вопросу мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата", - подчеркнул Зеленский.