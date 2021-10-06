РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14252 посетителя онлайн
Новости
5 481 50

Зеленский провел встречу со Штайнмайером (обновлено)

Зеленский провел встречу со Штайнмайером (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом глава государства сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве. Очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра федеральный президент Германии посещает Украину и Германия поддерживает Украину на высшем уровне", - говорится в сообщении Зеленского.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 октября прибыл в Киев для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию массовых убийств в Бабьем Яре.

Читайте: Отмена безвиза для Украины - это фейковая новость, - Штайнмайер

Позднее пресс-служба главы государствасообщила, что Зеленский и Штайнмайер обсуждали энергетическую безопасность Украины и Европы.

"Запуск "Северного потока - 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - заявил Зеленский.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский обратил внимание немецкого коллеги на ожидания Украины в контексте дальнейшей интеграции с Европейским Союзом и НАТО, а также выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ.

Также читайте: Зеленский: Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов

Особое внимание о время переговоров было уделено вопросу мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Штайнмайер Франк-Вальтер (517)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Обсудили новый план?

показать весь комментарий
06.10.2021 19:43
+13
показать весь комментарий
06.10.2021 19:49
+12
Московiя, країна Моксель


@shadowshadow301

·
https://twitter.com/shadowshadow301/status/1445764243375067137 1 год



У відповідь
https://twitter.com/Prizrak_opery @Prizrak_opery

«Укрексімбанк» (https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80?src=hashtag_click #Мецгер ) видав кредит у 60 млн доларів Сергію Брюховецькому, він підозрювався у фінансуванні тероризму в "ОРДЛО". Весілля дочки Брюховецького з депутатом ОПЗЖ Федором Христенко вартістю в 1 мільйон доларів святкувалося в Москві":
показать весь комментарий
06.10.2021 19:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обсудили новый план?

показать весь комментарий
06.10.2021 19:43 Ответить
Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем

https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
показать весь комментарий
06.10.2021 20:39 Ответить
Тётя Роза:
- Изя, а что это за формула Штайнмайера?
- Это, Сёма, такая геополитическая формула,
ᅠрезультатом которой получается майдан.
показать весь комментарий
06.10.2021 21:25 Ответить
Раскрутка канала.
показать весь комментарий
06.10.2021 21:02 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/408915307266619?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Важливе: вчора у КНР нарешті з'явився "свій Безменов". Знайдіть час прочитати ширений нижче допис, а хто читає по-англійськи - сходіть за лінком на першоджерело, там більше.
...
Треба розуміти ще одну річ: позаяк російський слон - нині найкращий друг китайського слона, то тепер уже "российские товарищи" вчаться "у китайских товарищей". І коли який-небудь дзвінкоголосий ЛОМчик непомітно підкладає вам гнилу, як оселедець, мислішку, ніби з приходом Росії на наші землі для вас особисто "нічого не зміниться" (с), рефлекс самозахисту має бути - бити на звук. Тому що саме ось такі "виправні табори", як КНР уйгурам, РФ планує побудувати українцям - обмовок на цю тему від рос. політикуму набралося більш ніж доволі, і чутки зими-2014 про почате під Києвом, у дні терору, будівництво "концтабору на 20 тис. душ" - для активістів Майдану (були навіть фотографії, хто пам'ятає!) - не з повітря тоді взялися, тож "стежити за руками" (хоча б за тим, як РФ зараз поспішно розбудовує ГУЛАГ у себе: тренується!) - і зчиняти крик при кожній спробі "замилити тему" - це той інфогігієнічний МІНІМУМ, якого кожен український громадянин мусить триматися в інтересах уже прямо своєї ОСОБИСТОЇ безпеки.

Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.

Будьмо уважні (с).

https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
показать весь комментарий
06.10.2021 19:45 Ответить
Хто кого водив чи "разводив"??
This is a question...
🙄
показать весь комментарий
06.10.2021 19:45 Ответить
Особенно мне нравится "поддерживает на высоком уровне". Это как, готовит новый план сдачи суверенитета? Вы его еще орденом наградите, как и фрау. Чего мелочиться?
показать весь комментарий
06.10.2021 19:45 Ответить
Формула Штайнмаєра C17H21NO4 пішла на "ура"!
показать весь комментарий
06.10.2021 19:45 Ответить
"Кризис только начинается": "слуга" рассказала, чем Разумков не устраивает окружение Зеленского


Дюдміла Буймістрова- виходить тільки одна вона після виходу тієї трійці що раніше, не брала бабло, З БІЛЬШЕ 2-х СОТЕНЬ ЗЕУБЛЮДКІВ!!!
показать весь комментарий
06.10.2021 20:24 Ответить
їй честь та хвала!Але на скільки й у чому постраждала Україна за це мільйонне бабло на роздачі!!!хтось колись дізнється ?!!!!!
показать весь комментарий
06.10.2021 20:27 Ответить
Ну коли тільки членограй нагрів пенсіонерів у Приваті на 40 млн
показать весь комментарий
06.10.2021 20:30 Ответить
А как там с планом Штангенциркуля и с Северным Потоком - 2? Это тоже поддержка Украины?
показать весь комментарий
06.10.2021 19:46 Ответить
зеленский смог объяснить штанмаеру почему у него все деньги в офшорах?
показать весь комментарий
06.10.2021 19:49 Ответить
хоч не нанюханий лідор був?
показать весь комментарий
06.10.2021 19:49 Ответить
У Штанмайера, наверное, очень качественный и забористый ПЛАН.
показать весь комментарий
06.10.2021 19:49 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2021 19:49 Ответить
Все будет. Теперь это все неизбежно.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:06 Ответить
Это были проплаченные клоуны хряка калопомойного
показать весь комментарий
06.10.2021 20:15 Ответить
Не проплачено папой. А даром не комильфо напрягаться.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:26 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2021 20:32 Ответить
ужас, это он хочет сдать всё ********** путинско-фашистам?
показать весь комментарий
06.10.2021 19:50 Ответить
Встреча под стеклом:
показать весь комментарий
06.10.2021 19:52 Ответить
А запилить видосик про свои офшоры не успел что ли?
показать весь комментарий
06.10.2021 19:53 Ответить
Московiя, країна Моксель


@shadowshadow301

·
https://twitter.com/shadowshadow301/status/1445764243375067137 1 год



У відповідь
https://twitter.com/Prizrak_opery @Prizrak_opery

«Укрексімбанк» (https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80?src=hashtag_click #Мецгер ) видав кредит у 60 млн доларів Сергію Брюховецькому, він підозрювався у фінансуванні тероризму в "ОРДЛО". Весілля дочки Брюховецького з депутатом ОПЗЖ Федором Христенко вартістю в 1 мільйон доларів святкувалося в Москві":
показать весь комментарий
06.10.2021 19:53 Ответить
Это уже полный пи…. Но 73% 🐏🐑 «какая разница» ?
показать весь комментарий
06.10.2021 20:18 Ответить
Зеленский провел встречу со Штайнмайером .-Ермак ( Козырь)архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера. Кремль дал Коломойскому дешёвую электроэнергию. За что Зеленский расплатится Украиной.
показать весь комментарий
06.10.2021 19:53 Ответить
20:00

канал "Прямой"
фильм "Офшор 95"
показать весь комментарий
06.10.2021 19:54 Ответить
В YouTube даавно...))
показать весь комментарий
06.10.2021 19:57 Ответить
по ТБ екран більший!
показать весь комментарий
06.10.2021 20:09 Ответить
А шо таке ТБ?
показать весь комментарий
06.10.2021 20:12 Ответить
делил бабло с лугандонских кредитов ?
показать весь комментарий
06.10.2021 19:55 Ответить
не мля....пока в Украине при помощи гильотины не проредят сраную элиту,толку не будет.
показать весь комментарий
06.10.2021 19:57 Ответить
Традицію продовжить??
През Германії-весільний Хенєрал...
Підписуй четверту - такусаму, такісуки(японська)..
показать весь комментарий
06.10.2021 20:07 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2021 20:09 Ответить
Он на самом деле дебил
показать весь комментарий
06.10.2021 20:21 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2021 20:30 Ответить
Провел встречу? Ну и как? Лизнул или принял в себя?
показать весь комментарий
06.10.2021 20:12 Ответить
русишеШвайнемаХер привiз новий iнструктаж з кримля зеленожопому гамадрилу
показать весь комментарий
06.10.2021 20:14 Ответить
Никакого особого статуса ОРДЛО не давать! Это фактически отдать эту территорию эрефии. Если Зеленский это сделает, его вынесут вперёд ногами!
показать весь комментарий
06.10.2021 20:15 Ответить
Франк! Когда встретишься с Зеленским, скажи, что он мудак.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:20 Ответить
Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера", предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбассе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
показать весь комментарий
06.10.2021 21:04 Ответить
Очечной план продажи Украины через предателя и офшорник
показать весь комментарий
06.10.2021 21:20 Ответить
Штангенфрайер привіз стару хуцпу, від уйла, його місце біля па РАШІ.
показать весь комментарий
06.10.2021 21:23 Ответить
От, йптм, отих німецьких ********** у двері виштовхують, так вони у вікна лізуть, аби тільки догодити *****, аби тільки ціну на газ не підняв! Що ж тут не зрозуміло: уся Європа купує отоє маскальське пердло по 1900 баксів, а ковбасникам продають за 200, то ж потрібно відроблять,правда "здавати" не Германію,а Україну козловській підерефії.
показать весь комментарий
06.10.2021 21:32 Ответить
фрицы есть рашистские подельники и ничего хорошего ,начиная с 2014 года они народу Украины не принесли.Все,что они помогли-создали ордло по указанию "капутина" отрезав часть суверенной Украины.ордло нужно для ведения войны с Украиной за деньги оккупанта,война нужна и рашистам и фрицам для того,что бы не допустит Украину ни в ЕС ни в НАТО.Нагнула фрицовская власть и страны.територией которых рашист прокладывал трубопровод.который нужен рашисту для пополнения валютной выручки необходимой для оккупации украинского Крыма и расходов связанных с ведением войны на Донбассе с Украиной ,- друг украинского врага и оккупанта- есть украинский враг,На этот раз порцию очередной пакости для украинского народа от рашиста притащил фрицовский лакей"штанмаер"
показать весь комментарий
06.10.2021 21:45 Ответить
Готує собі аеродром на випадок втечі. В Москву втекти не зможе, а в Берлін цілком можливо способом, який йому показав рехВОРматор Саакашвілі. Берлін його не видасть ні Україні, ні США бо в Німеччині, як і в Австрії у випадку з Фірташем, заправляє путін.
показать весь комментарий
06.10.2021 21:57 Ответить
хорошо. правильно.
показать весь комментарий
07.10.2021 06:39 Ответить
 
 