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Зеленский: Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов

Зеленский: Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов

Массовое уничтожение евреев в урочище Бабий Яр в Киеве осенью 1941 года является общей трагедией еврейского и украинского народов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яре, сообщает Цензор.НЕТ.

"Бабий Яр - это общая трагедия еврейского и украинского народов. Черная, уродливая страница мировой истории… Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого. Даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый, - это коснулось всех. Каждого человека, который считает себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия "человек", - сказал Зеленский.

Президент упомянул о Праведниках народов мира, которые спасали жертв расстрелов в урочище. "Среди тех, чьи истории известны, сегодня это звание носит 2 тыс 659 украинцев. Мы гордимся каждым из них… Но мы не знаем обо всех. Мы должны узнать об их историях и об их подвигах, чтобы каждый, кто спасал евреев во времена Холокоста, был удостоен этого высокого звания", - подчеркнул глава государства.

Смотрите: Церемония к 80 годовщине трагедии Бабьего Яра при участии Зеленского, Штайнмайера и Герцога. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Зеленский также напомнил о том, что в скором времени в урочище будут созданы Мемориальный комплекс и Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.

Глава государства поблагодарил всех, кто прибыл в Украину в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. "Очень символично и сильно, что в Украине сегодня присутствуют президенты Израиля и Германии, уважаемые Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер… Мое приглашение и ваш визит - это точно не политический или дипломатический реверанс. Это доказательство единства наших взглядов. Если угодно - тест на единомышленников", - подчеркнул он.

Также смотрите: Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский также выразил благодарность присутствовавшим на церемонии главам парламентов Польши, Швеции, Грузии, вице-спикерам парламентов Чехии, Австрии, Польши, Литвы, Латвии, специальному посланнику США в борьбе с антисемитизмом, а также раввинов, лидеров духовенства, послов и представителей дипломатического корпуса, ученых и других деятелей со всего мира, занимающихся темой Холокоста.

Автор: 

Бабий Яр (188) Зеленский Владимир (20362) Холокост (189)


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Топ комментарии
+30
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06.10.2021 20:53
+22
Известно что в Бабьем Яру большинство убиенных не евреи. Из 200 тысяч евреев около 30 тысяч. Почему об этом никто нe говорит? Евреи приватизировали Бабий Яр?
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06.10.2021 20:55
+19
Таки так!!!
А чому ГОЛОДОМОР Ізраїль не визнає??
І ви ,_&-&₴₴&-, підняли це питання в зустрічі з Герцогом??
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06.10.2021 20:54
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06.10.2021 20:53 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/408915307266619?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Важливе: вчора у КНР нарешті з'явився "свій Безменов". Знайдіть час прочитати ширений нижче допис, а хто читає по-англійськи - сходіть за лінком на першоджерело, там більше.
...
Треба розуміти ще одну річ: позаяк російський слон - нині найкращий друг китайського слона, то тепер уже "российские товарищи" вчаться "у китайских товарищей". І коли який-небудь дзвінкоголосий ЛОМчик непомітно підкладає вам гнилу, як оселедець, мислішку, ніби з приходом Росії на наші землі для вас особисто "нічого не зміниться" (с), рефлекс самозахисту має бути - бити на звук. Тому що саме ось такі "виправні табори", як КНР уйгурам, РФ планує побудувати українцям - обмовок на цю тему від рос. політикуму набралося більш ніж доволі, і чутки зими-2014 про почате під Києвом, у дні терору, будівництво "концтабору на 20 тис. душ" - для активістів Майдану (були навіть фотографії, хто пам'ятає!) - не з повітря тоді взялися, тож "стежити за руками" (хоча б за тим, як РФ зараз поспішно розбудовує ГУЛАГ у себе: тренується!) - і зчиняти крик при кожній спробі "замилити тему" - це той інфогігієнічний МІНІМУМ, якого кожен український громадянин мусить триматися в інтересах уже прямо своєї ОСОБИСТОЇ безпеки.

Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.

Будьмо уважні (с).

https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
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06.10.2021 20:54 Ответить
Хоча у Бабиному Яру поховано велику кількість жертв, що були вбиті не під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 Голокосту , однак поза Україною Бабин Яр відомий саме через масові розстріли у 1941-1943 роках різних національностей здійснені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 німецьким окупаційним командуванням під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни .

Вікіпедія
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06.10.2021 23:19 Ответить
не трогай святе, ворюга брехлива!!!
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06.10.2021 20:53 Ответить
наразі в Україні відбувається щось схоже, тільки не стріляють...
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06.10.2021 21:21 Ответить
ЗЕ-Бабломойско-мор
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06.10.2021 21:50 Ответить
Таки так!!!
А чому ГОЛОДОМОР Ізраїль не визнає??
І ви ,_&-&₴₴&-, підняли це питання в зустрічі з Герцогом??
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06.10.2021 20:54 Ответить
вийде як самооговор тоді. або явка з повинною.
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07.10.2021 10:36 Ответить
напомните этому клоуну и его команде про призыв его деда из Кривого Рога в 1942м
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06.10.2021 20:55 Ответить
Известно что в Бабьем Яру большинство убиенных не евреи. Из 200 тысяч евреев около 30 тысяч. Почему об этом никто нe говорит? Евреи приватизировали Бабий Яр?
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06.10.2021 20:55 Ответить
Взагалі то більшість: 33+11 тисяч з 70 більш-меньш підтверджених.
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06.10.2021 22:54 Ответить
увы, и тут без соло не обошлось, на рояли, с коксом и огоньком
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06.10.2021 20:57 Ответить
Чогось не зрозумів....
Всі були громадянами SSсРаки ...
В селах паспортів не мали....калхоз -дєло дабровольноє..
А хто мав -писали національність...Совок пам'ятаєте??
Геноцид - засуджую ..
А ГОЛОДОМОР??
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06.10.2021 21:05 Ответить
раSSSSкопки провели?
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06.10.2021 21:10 Ответить
Наконец-то я услышал это: евреи - не украинский народ. А то, приходилось переваривать зелёную чушь: "Мы все украинцы".
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06.10.2021 21:06 Ответить
Эта трагедия вас, продажных выродков, ничему не научила. Вы снова продвигаете сегрегацию и апартеид.
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06.10.2021 21:09 Ответить
Зачем банить зелёного удода? Ваша глупость достойна всеобщего обозрения
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06.10.2021 21:50 Ответить
Не можливо це усвiдомити! Скорбимо! Вічна https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLgm8qpzy-vwZeVS_f2_ZQ4OMb4Pg:1633543957056&q=%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiIzaO6sbbzAhVJw4sKHZJcB6gQkeECKAB6BAgBEDY пам'ять !
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06.10.2021 21:13 Ответить
да, еще пишут шо в Освенциме погибло три миллиона, потом опомнились и сказали шо один, а сакральное число 6млн., так и осталось. Не 8, а 6, хотя и уменьштлт за Освенцим. вот это усвидомить можешь?
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06.10.2021 21:20 Ответить
Так, до 1989 року вважалося, що в Освєнцімі загинуло 4 мільйони людей.
У 1989 поміняли меморіальну дошку і раптом з'ясувалося, що 2,5 мільйонів жертв кудись поділися. Одним помахом руки, так би мовити, - і люди у кількості населення Києва зненацька випарувались. Ловкость рук, однако...

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06.10.2021 21:47 Ответить
так більше того - там ті печі, руфельні, тупо мали б 15 років працювати без обслуговування шоб зробити то шо приписують. і нічого - сакральні цифри як написали вроді в 33-му(в газеті) - так і лишаються.
і ніякого наказу паперового нема, і це у педантичних німців. Навіть ніхто з комендантів таборів не зберіг наказів. Навіть коли війна була вже видно шо не виграна, ніхто не зберіг наказ - тупо усно давались? ніколи і ніяк таке не могло бути.
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06.10.2021 21:55 Ответить
Цікаве відео (правда, англійською) з демонстрацією старих американських газет 1915 - 1938 років, в яких неодноразово писалося (ще до 2 Світової війни!) про 6 мільйонів загиблих евреїв.
Мужик понаходив ці газети і показує, що цифра "6 мільйонів", - це якась містично-релігійно-зациклена фішка для євреїв. З будь-якого приводу вони писали про "6 мільйонів жертв".
Тоді як можна вірити у таку саму цифру єврейських жертв нацизму?
Принаймні, у відео мужик тицяє пальцем у цю цифру в довоєнних газетах, і запитує, - "What the fuck?" )))

https://www.youtube.com/watch?v=BixZwKpfcD0
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06.10.2021 22:15 Ответить
"Нью-Йорк Таймс", 8 вересня 1919 року. "6 мільйонам євреїв України і Польщі загрожує повне знищення..."

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06.10.2021 22:31 Ответить
Зеленський - генератор випадкових банальностей
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06.10.2021 21:15 Ответить
ональностєй...))
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06.10.2021 21:26 Ответить
Раскопки провести надо. просто писало шо мол сжигали - а вот никто и ничего такого не видал - тысячи грузовиков и тысячи работников. я просто за правду - не надо же вешать на немцев такое - ну просто пишут шо сжигали - в военное время, когда надо было каждая машина - типо сожгли так что без следа.
ну давайте не будем? раскопки - я только за, но просто анец на костях(там украинцы сперва были) ... "бохпрастит?"
В принципе мертвые не скажут ничего как и большинства тут - деды, просто бы сказали: Внук, Беги отсюда на...й
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06.10.2021 21:17 Ответить
Дмитро Корчинський в ефірі "Шустер LIVE" запитав, чому відзначають 70-річчя, а не 80-річчя трагедії Бабиного Яру, адже розстрілювати в ньому почали ще в 30-х роках минулого сторіччя саме НКВДисти і не лише євреїв, а переважно українців. "Перш, ніж проходити тест на європейськість, потрібно пройти тест на українськість", - заявив політик. Крім того, за його словами, насамперед мають вибачитись самі євреї за участь у Голокості проти представників своєї ж національності, а також за знищення українців під час розкуркулювання, Голодомору та Другої світової війни. "Ми хочемо вибачитись перед євреями, але хотілось би відразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців Кагановичем, євреями НКВД", - наголосив Корчинський.

https://www.youtube.com/watch?v=*****-kVS9c
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06.10.2021 21:26 Ответить
вновь посмотрел, тут тоже кто то давал ссылку - на 100% правда же.
просто даже слово "еврей" - навязано Катькой-шлюшкой.
но нет, если скажет украинец слово "ж.д" = фошизд или муссолинист, а если чех скажет это или поляк, то - ну просто они так говорят
и реально - то шо натворила эта кодла, ой, эти интернационалисты, то мало кто смог такое сделать. а еще нам надо плакать на месте что реально там убивали наших, а уже - типо сотни тыс. ихних оказывается. Примечательно шо и фото есть которые делали люфтваффе - там нету рельефа характерного для массовых захоронений. И не только - амеры тоже снимки делали.
я бы извинился если "онивсеврут", но где раскопки то?
ну реально, самое последнее - это танец на костях - Израиль бы тут все перерыл в поисках останков и перезахоонения сделать - иииии????
"ихтамнет"??
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06.10.2021 21:44 Ответить
Хоча у Бабиному Яру поховано велику кількість жертв, що були вбиті не під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 Голокосту , однак поза Україною Бабин Яр відомий саме через масові розстріли у 1941-1943 роках різних національностей здійснені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 німецьким окупаційним командуванням під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни ..

Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(1932%E2%80%941933) Голодомору 1932-1933 , інспірованого радянським керівництвом для знищення українського населення у 1932-1933, тисячі замордованих голодом людей в Києві й околицях поховали у Бабиному Яруhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80#cite_note-1 [1]

Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 циган - за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 Організації українських націоналістів (переважно членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 ОУН-м ), заручників, «саботажників», порушників комендантської години та інших. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 там розстріляли майже 34 000 євреївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80#cite_note-2 [2] . Перший розстріл відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 27 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 , коли розстріляно 752 пацієнтів психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка розміщувалась безпосередньо біля Бабиного Яруhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80#cite_note-3 [3] .
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06.10.2021 21:17 Ответить
В Киеве трагедия в Бабьем Яру - это первое в мире, столь масштабное убийство людей, потому что они евреи.
После убийств более 30.000 евреев Киева, в Бабьем Яру были убиты цыгане, военнопленные, 600 членов ОУН- более 100.000 людей
Прав Порошенко, а Зеленский повторил, сегодня, его слова : ,,Холокост является "трагической страницей" в истории еврейского и украинского народов.,,
Эти слова подтверждены двумя памятниками в Бабьем Яру: украинке Елене Телиге, члене ОУН, которая боролась с гитлеровцами и еврейке Татьяне Маркус, Герою Украины, члену диверсионно-истребительной группы.
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06.10.2021 21:29 Ответить
Моїх два Діда згинули в Другій Мировій...
Жодного не було Діда...
Україна та Білорусь були повністю під оккупацією..
Партизани -це Білорусь та Україна!!
Нацизм - антисемізм зрозуміло...
А ГОЛОДОМОР і ХОЛОКОСТ це нацизм??
Може це одне і теж??
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06.10.2021 21:23 Ответить
ни один нацист столько тут не натворил как "свои" же.
комми то.
или это Гитлер высорил миллионы в мирное время?
и да, совки тупо провоцировали немцев ударить по красной орде.
революцию нести на Запад, прикрываясб - ой, а на нас напали.
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06.10.2021 21:28 Ответить
В Быковне под Киевом тоже лежит масса людей расстрелянных НКВДистами...я был там с отцом и сестрой 1990 году....ужас....
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06.10.2021 21:25 Ответить
Братский договор Молотов-Риббентроп,особено тот что не августе 1939 года,а в сентябре 1939 г... внимательно читайте....там все написано....
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06.10.2021 21:32 Ответить
Вован, хорош трепаться, что там, с кр4дита ДНР хорошо капает?
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06.10.2021 21:32 Ответить
Украина должна отозвать свой голос за холокост до тех пор пока Израиль не признает голодомор 32-33 гг в Украине.
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06.10.2021 21:32 Ответить
...і все це без будь яких реальних досліджень...
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06.10.2021 21:35 Ответить
Ярош - президент Украины!
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06.10.2021 21:36 Ответить
Було би добре.
Але народ себе з ним не асоціює. Їм кловун, зек подобаються..
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06.10.2021 21:48 Ответить
Та який Єврейський та Українмький Народ!!
Воно вже поділило на дві національності в Україні в 1941?.
А Білорусь?? Там євреїв не було??
Меле хєр знає що...
ГОЛОДОМОР твій Герцог ПРИЗНАВ??
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06.10.2021 21:49 Ответить
євреї не етнос і тому не народ. єврей це професія.
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07.10.2021 07:50 Ответить
Ууу,та парень совсем идиот!У него 14 000 погибших в 21 век,а он облизывает Минору,не известно от какого числа
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06.10.2021 21:50 Ответить
Бабин Яр став можливим завдяки гримучій суміші тоталітарних режимів нацистської Німеччини та Радянського союзу, - В'ятрович
https://espreso.tv/babin-yar-stav-mozhlivim-zavdyaki-grimuchiy-sumishi-totalitarnikh-rezhimiv-natsistskoi-nimechchini-ta-radyanskogo-soyuzu-vyatrovich
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06.10.2021 21:50 Ответить
Німецькі фашисти свою ненависть до євреїв втілили в реалії тим що перейняли досвід знищення людей в радянського НКВД. Як аідомо, нквд почало масово знищувати людей більше як на 10 років раніше німців.
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06.10.2021 22:01 Ответить
Концтабори винайшли британці під час англо-бурської війни 1900-1902 рр. на півдні Африки.

https://was.media/2018-02-14-juzhnoafrikanskij-gulag/ КОНЦЛАГЕРЬ: САМОЕ СТЫДНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

5-летняя Лиззи ван Зейл в Блумфонтейнском лагере. Эмилия Хобхаус писала: «Она была слабым ребенком, нуждавшимся в хорошем уходе. Однако её мать была "нежелательным элементом" из-за того, что ее отец не сдался и не предал свой народ, а потому Лиззи был назначен самый низкий рацион». Источник: SA National Archives in Pretoria, South Africa / Wikipedia

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06.10.2021 22:45 Ответить
Террор немцев был намного больше похож на нквдшный чем на английский.
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07.10.2021 00:35 Ответить
красний терор почався в 1918 році і забрав міліони нівчому не повинних життів. красна наволоч вбивала ні за що... часто тільки для устрашіння... краснопузі для розваги вспорювали животи й прибивал кишки до стовпа й нагайкою ганяли жертву навколо того стовпа.... закручуючи нутрощі... поки людина не падала... до таких звірств ніякі нацисти не долумались... комунізм хуже фашизму в сто раз.
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07.10.2021 01:26 Ответить
"Мулька" про масові розстріли жидів в Бабиному Яру створена в Середній Азії радянським пропагандистом Езенштейном в евакуації. Після звільнення Киева міжнародна комісія ніяких (жодних) слідів розстрілів не виявила і тому на Нюрнберзьському процесі не було жодних згадок про Бабин Яр. "0 років після війни жодних згадок про масові розстріли жидів в Бабиному Яру не було. І тут, тиць-гриць поет Володін напівжид напівкацап в сіоністськэому угарі вигадує поему "Бабин Яр" і приносить її напоказ Жені Євтушенко. Протверізившись і ставши тимчасово "русскім" Володін потрапляє на 4 роки у вязницю, а "добрий товаріщ Женя Євтушенко" публікує поему під своїм ім'ям і за підтримки КГБ та жидівських організацій, які експлуатували Холокост в політичних та комерційних цілях, стає знаменитим на увесь світ. За рік до того загинув в бою з НКВД останній воїн УПА і комуністи вирішили знову "розіграти жидівську карту" повісивши на українських націоналістів співучасть в "масових розстрілах в Бабиному Яру". Під цю "мульку" повиповзали з усіх щілин якісь жидівські недобитки з своїми "спогадами". Всі ці "мемуари" не витримують будь якої критики. От вчора опублікували статтю з "жертвою Бабиного Яру" такою собі Майстренко якій і 1941 було три (!!!!) роки але вона "памяєтає як усе було" !!!! ... 29 вересня центр Києва горів і увесь гарнізон гасив пожежі і розміщав погорільців на нинішньому бульварі Шевченко... 150 000 жидів до окупації Києва під наглядом жидівського емісара з Парижу було евакуйовано в першу чергу. Знищували заводи, фабрики, електростанції, цінне обладнання але жидів вивозили родинами та ще й з цінними речами. Партапаратчиків (жидів) евакуювали навіть з *******, прислугою і домашніми тваринками! Про це парижський емісар склав відповідну доповідь і Сталіну особисто було висловлено подяку за "порятунок жидів" і надано кошти на ведення війни з фашистами міжнародними жидівськими організаціями. За всі роки окупації в усій Київській області німцям вдалося зловити (здали українці) аж 5 000 покинутих і нікому не потрібних жидів (престаріліЮ люмпени, кримінал) яких сконцентрували на ДВРЗ і вивезли потягом сторону Польщі... Після війни в Києв повернулося 150 000 жидів і всі жиди яких я знаю не мають жодного родича який би загинув в Бабиному Яру, а я все своє життя живу в Києві і працюю поряд з жидами. Жодних рокопок і досліджень в Бабиному Яру ні за совєтів ні за нинішніх жидобільшовиків не проводилось ніколи. Єдині останки які там можна знайти це трупи тих кого вбивала НКВД. Не розумію навіщо нам Інститут Національної Памяті якщо він ніяк не реагує на нахабну КеГеБешну фальсифікацію... І ще. Тисячі жидів їдуть через Києв на Умань щоб святкувати Новий Рік на фейковій могилі цадика Нахмана але чомусь жоден з них ніколи не прийшов на могилку своїх родичів. І не прийде! Бо ніяких розстрілів жидів в Бабиному Яру не було. Все брехня, брехня і ще раз брехня. Але жидобільшовикам ніяк не йметься! Їм здається що якщо брехню повторити тисячі разів то вона перетвориться на правду...
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06.10.2021 21:55 Ответить
Який яр люди? В'якій реальності ми живемо,у нас EXIM яр ніхто не бачить,да вже Януковоща переплюнули,що твориться у цьому Даунбасі це життя де ці всі хоть посміємося,Порох барига?
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06.10.2021 21:55 Ответить
Німецькі фашисти свою ненависть до євреїв втілили в реалії тим що перейняли досвід знищення людей в радянського НКВД. Як відомо, нквд почало масово знищувати людей більше як на 10 років раніше німців.
Всі ми знаємо скільки в НКВД було людців відомої нації.
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06.10.2021 22:06 Ответить
Тому якщо б не було терору НКВД, напевне не було б німецького Бабиного яру. Робіть висновки.
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06.10.2021 22:08 Ответить
так понимаю, мецгер убежал от прокуроров тоже чтобы почтить эту трагическую дату?
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06.10.2021 22:17 Ответить
Вот только ЗЕ неимеет отношения ни к украинцам, ни к евреям потому, что он совковый жид.
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06.10.2021 22:20 Ответить
А при чём здесь украинский народ до еврейского, что, тоже братья???
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06.10.2021 22:26 Ответить
ога. как руский с китайцем...
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07.10.2021 10:44 Ответить
Недавно я десь вичитав, що в Бабиному яру були розстріляні всі київські євреї. Це точно перебільшення. Один з моїх предків розповідав, що на початку 50-х років, в його першому класі, вчилося як мінімум 6 євреїв з 30 учнів. Притому це школа не в центрі міста.
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06.10.2021 22:35 Ответить
Да уж.А ты прикинь,как тем кто с амнезией.Большинство нового поколения,считай с амнезией и не помнят геройства и жертв евреев в степях Украины.Мало того!Эта память им нафиг не надо
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06.10.2021 22:41 Ответить
Та фиг его знает?!Общая или не общая!Самое время проверить!Еврейский фронт у нас где?
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06.10.2021 22:36 Ответить
там де гроші, там і їх фронт....
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07.10.2021 01:29 Ответить
какого еврейского народа - если ВСЕ расстреляные были жителями УССР. ты дурак и твой дом психушка. .
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06.10.2021 22:41 Ответить
заголовок должен выглядеть так: Зеленский И Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов.
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06.10.2021 22:50 Ответить
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06.10.2021 23:05 Ответить
Вован на публику заряжает брехунца, а тем временем с корешами оформляет кредиты на лугандон,
Зеленский БРЕХЛО
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07.10.2021 03:43 Ответить
всё верно сказал.
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07.10.2021 06:29 Ответить
Ромів не згадав. На їхні жертви чхати, чи що?
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07.10.2021 10:12 Ответить
Чом Ізраїль не признає Голодомору в Україні , попри те ,що Україна так широко відмічає 80-річчя Голокосту . Про це мав би говорити президент України . Але він не президент , а блазень
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07.10.2021 11:01 Ответить
 
 