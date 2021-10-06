Зеленский: Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов
Массовое уничтожение евреев в урочище Бабий Яр в Киеве осенью 1941 года является общей трагедией еврейского и украинского народов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яре, сообщает Цензор.НЕТ.
"Бабий Яр - это общая трагедия еврейского и украинского народов. Черная, уродливая страница мировой истории… Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого. Даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый, - это коснулось всех. Каждого человека, который считает себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия "человек", - сказал Зеленский.
Президент упомянул о Праведниках народов мира, которые спасали жертв расстрелов в урочище. "Среди тех, чьи истории известны, сегодня это звание носит 2 тыс 659 украинцев. Мы гордимся каждым из них… Но мы не знаем обо всех. Мы должны узнать об их историях и об их подвигах, чтобы каждый, кто спасал евреев во времена Холокоста, был удостоен этого высокого звания", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также напомнил о том, что в скором времени в урочище будут созданы Мемориальный комплекс и Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.
Глава государства поблагодарил всех, кто прибыл в Украину в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. "Очень символично и сильно, что в Украине сегодня присутствуют президенты Израиля и Германии, уважаемые Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер… Мое приглашение и ваш визит - это точно не политический или дипломатический реверанс. Это доказательство единства наших взглядов. Если угодно - тест на единомышленников", - подчеркнул он.
Зеленский также выразил благодарность присутствовавшим на церемонии главам парламентов Польши, Швеции, Грузии, вице-спикерам парламентов Чехии, Австрии, Польши, Литвы, Латвии, специальному посланнику США в борьбе с антисемитизмом, а также раввинов, лидеров духовенства, послов и представителей дипломатического корпуса, ученых и других деятелей со всего мира, занимающихся темой Холокоста.
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Важливе: вчора у КНР нарешті з'явився "свій Безменов". Знайдіть час прочитати ширений нижче допис, а хто читає по-англійськи - сходіть за лінком на першоджерело, там більше.
...
Треба розуміти ще одну річ: позаяк російський слон - нині найкращий друг китайського слона, то тепер уже "российские товарищи" вчаться "у китайских товарищей". І коли який-небудь дзвінкоголосий ЛОМчик непомітно підкладає вам гнилу, як оселедець, мислішку, ніби з приходом Росії на наші землі для вас особисто "нічого не зміниться" (с), рефлекс самозахисту має бути - бити на звук. Тому що саме ось такі "виправні табори", як КНР уйгурам, РФ планує побудувати українцям - обмовок на цю тему від рос. політикуму набралося більш ніж доволі, і чутки зими-2014 про почате під Києвом, у дні терору, будівництво "концтабору на 20 тис. душ" - для активістів Майдану (були навіть фотографії, хто пам'ятає!) - не з повітря тоді взялися, тож "стежити за руками" (хоча б за тим, як РФ зараз поспішно розбудовує ГУЛАГ у себе: тренується!) - і зчиняти крик при кожній спробі "замилити тему" - це той інфогігієнічний МІНІМУМ, якого кожен український громадянин мусить триматися в інтересах уже прямо своєї ОСОБИСТОЇ безпеки.
Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.
Будьмо уважні (с).
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
Вікіпедія
А чому ГОЛОДОМОР Ізраїль не визнає??
І ви ,_&-&₴₴&-, підняли це питання в зустрічі з Герцогом??
Всі були громадянами SSсРаки ...
В селах паспортів не мали....калхоз -дєло дабровольноє..
А хто мав -писали національність...Совок пам'ятаєте??
Геноцид - засуджую ..
А ГОЛОДОМОР??
У 1989 поміняли меморіальну дошку і раптом з'ясувалося, що 2,5 мільйонів жертв кудись поділися. Одним помахом руки, так би мовити, - і люди у кількості населення Києва зненацька випарувались. Ловкость рук, однако...
і ніякого наказу паперового нема, і це у педантичних німців. Навіть ніхто з комендантів таборів не зберіг наказів. Навіть коли війна була вже видно шо не виграна, ніхто не зберіг наказ - тупо усно давались? ніколи і ніяк таке не могло бути.
Мужик понаходив ці газети і показує, що цифра "6 мільйонів", - це якась містично-релігійно-зациклена фішка для євреїв. З будь-якого приводу вони писали про "6 мільйонів жертв".
Тоді як можна вірити у таку саму цифру єврейських жертв нацизму?
Принаймні, у відео мужик тицяє пальцем у цю цифру в довоєнних газетах, і запитує, - "What the fuck?" )))
https://www.youtube.com/watch?v=BixZwKpfcD0
ну давайте не будем? раскопки - я только за, но просто анец на костях(там украинцы сперва были) ... "бохпрастит?"
В принципе мертвые не скажут ничего как и большинства тут - деды, просто бы сказали: Внук, Беги отсюда на...й
https://www.youtube.com/watch?v=*****-kVS9c
просто даже слово "еврей" - навязано Катькой-шлюшкой.
но нет, если скажет украинец слово "ж.д" = фошизд или муссолинист, а если чех скажет это или поляк, то - ну просто они так говорят
и реально - то шо натворила эта кодла, ой, эти интернационалисты, то мало кто смог такое сделать. а еще нам надо плакать на месте что реально там убивали наших, а уже - типо сотни тыс. ихних оказывается. Примечательно шо и фото есть которые делали люфтваффе - там нету рельефа характерного для массовых захоронений. И не только - амеры тоже снимки делали.
я бы извинился если "онивсеврут", но где раскопки то?
ну реально, самое последнее - это танец на костях - Израиль бы тут все перерыл в поисках останков и перезахоонения сделать - иииии????
"ихтамнет"??
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(1932%E2%80%941933) Голодомору 1932-1933 , інспірованого радянським керівництвом для знищення українського населення у 1932-1933, тисячі замордованих голодом людей в Києві й околицях поховали у Бабиному Яруhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80#cite_note-1 [1]
Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 циган - за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 Організації українських націоналістів (переважно членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 ОУН-м ), заручників, «саботажників», порушників комендантської години та інших. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 там розстріляли майже 34 000 євреївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80#cite_note-2 [2] . Перший розстріл відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 27 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 , коли розстріляно 752 пацієнтів психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка розміщувалась безпосередньо біля Бабиного Яруhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80#cite_note-3 [3] .
После убийств более 30.000 евреев Киева, в Бабьем Яру были убиты цыгане, военнопленные, 600 членов ОУН- более 100.000 людей
Прав Порошенко, а Зеленский повторил, сегодня, его слова : ,,Холокост является "трагической страницей" в истории еврейского и украинского народов.,,
Эти слова подтверждены двумя памятниками в Бабьем Яру: украинке Елене Телиге, члене ОУН, которая боролась с гитлеровцами и еврейке Татьяне Маркус, Герою Украины, члену диверсионно-истребительной группы.
Жодного не було Діда...
Україна та Білорусь були повністю під оккупацією..
Партизани -це Білорусь та Україна!!
Нацизм - антисемізм зрозуміло...
А ГОЛОДОМОР і ХОЛОКОСТ це нацизм??
Може це одне і теж??
комми то.
или это Гитлер высорил миллионы в мирное время?
и да, совки тупо провоцировали немцев ударить по красной орде.
революцию нести на Запад, прикрываясб - ой, а на нас напали.
Але народ себе з ним не асоціює. Їм кловун, зек подобаються..
Воно вже поділило на дві національності в Україні в 1941?.
А Білорусь?? Там євреїв не було??
Меле хєр знає що...
ГОЛОДОМОР твій Герцог ПРИЗНАВ??
https://espreso.tv/babin-yar-stav-mozhlivim-zavdyaki-grimuchiy-sumishi-totalitarnikh-rezhimiv-natsistskoi-nimechchini-ta-radyanskogo-soyuzu-vyatrovich
https://was.media/2018-02-14-juzhnoafrikanskij-gulag/ КОНЦЛАГЕРЬ: САМОЕ СТЫДНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
5-летняя Лиззи ван Зейл в Блумфонтейнском лагере. Эмилия Хобхаус писала: «Она была слабым ребенком, нуждавшимся в хорошем уходе. Однако её мать была "нежелательным элементом" из-за того, что ее отец не сдался и не предал свой народ, а потому Лиззи был назначен самый низкий рацион». Источник: SA National Archives in Pretoria, South Africa / Wikipedia
Всі ми знаємо скільки в НКВД було людців відомої нації.
Зеленский БРЕХЛО