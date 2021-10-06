Зеленский: Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов

Массовое уничтожение евреев в урочище Бабий Яр в Киеве осенью 1941 года является общей трагедией еврейского и украинского народов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яре, сообщает Цензор.НЕТ.

"Бабий Яр - это общая трагедия еврейского и украинского народов. Черная, уродливая страница мировой истории… Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого. Даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый, - это коснулось всех. Каждого человека, который считает себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия "человек", - сказал Зеленский.

Президент упомянул о Праведниках народов мира, которые спасали жертв расстрелов в урочище. "Среди тех, чьи истории известны, сегодня это звание носит 2 тыс 659 украинцев. Мы гордимся каждым из них… Но мы не знаем обо всех. Мы должны узнать об их историях и об их подвигах, чтобы каждый, кто спасал евреев во времена Холокоста, был удостоен этого высокого звания", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский также напомнил о том, что в скором времени в урочище будут созданы Мемориальный комплекс и Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.

Глава государства поблагодарил всех, кто прибыл в Украину в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. "Очень символично и сильно, что в Украине сегодня присутствуют президенты Израиля и Германии, уважаемые Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер… Мое приглашение и ваш визит - это точно не политический или дипломатический реверанс. Это доказательство единства наших взглядов. Если угодно - тест на единомышленников", - подчеркнул он.

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Зеленский также выразил благодарность присутствовавшим на церемонии главам парламентов Польши, Швеции, Грузии, вице-спикерам парламентов Чехии, Австрии, Польши, Литвы, Латвии, специальному посланнику США в борьбе с антисемитизмом, а также раввинов, лидеров духовенства, послов и представителей дипломатического корпуса, ученых и других деятелей со всего мира, занимающихся темой Холокоста.