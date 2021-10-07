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ВООЗ схвалила для використання першу вакцину проти малярії

ВООЗ схвалила для використання першу вакцину проти малярії

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для використання першу у світі вакцину проти малярії Mosquirix. Вакцинуватимуть дітей у деяких країнах Африки від народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВООЗ.

Нова вакцина створена компанією GlaxoSmithKline, вона стимулює імунну систему дитини для боротьби з паразитом Plasmodium falciparum, що є збудником малярії.

У ВООЗ зазначають, що рекомендували використовувати вакцину після тестової імунізації 800 тисяч дітей у Гані, Кенії та Малаві.

"Малярія залишається основною причиною дитячих хвороб і смерті в Африці на південь від Сахари. Щорічно від малярії помирає понад 260 тисяч африканських дітей віком до 5 років", - зазначають в організації.

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За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреєсуса, використання препарату допоможе зберегти десятки тисяч дитячих життів щорічно.

"Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина проти малярії для дітей - це прорив у науці, здоров'ї дітей та боротьбі з малярією", - заявив гендиректор ВООЗ.

Наступний крок, кажуть у ВООЗ, - рішення про фінансування програми вакцинації проти малярії для більш широкого застосування в Африці.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) малярія (12)


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Топ коментарі
+2
Всё, это капец..... Бил Гейтс запускает машину контроля над человечеством через вакцинацию .... В Кении и Зимбабве на каждом холме устанавливают вышки 5 Джи.... Для кого они их устанавливают если там у людей нету смартфонов? С Африкой скоро покончат и возьмутся за Европу..... Ааааааааааааа...... Не принимайте активированный уголь.... Его Цукенберг активировал ....... Ааааааааа.... Вам может смешно, но не будьте тупыми овцами, исследуйте сами этот заговор Бил Гейца.... Погуглите "санитарка с лондонского госпиталя", она там всю правду об этих вакцинах рассказывает....
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07.10.2021 03:10
+1
але, воз, - тормозните там немного, дайте одну хворобу перевакцинировать.... - спешите как голый на случку...
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07.10.2021 03:21
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Всё, это капец..... Бил Гейтс запускает машину контроля над человечеством через вакцинацию .... В Кении и Зимбабве на каждом холме устанавливают вышки 5 Джи.... Для кого они их устанавливают если там у людей нету смартфонов? С Африкой скоро покончат и возьмутся за Европу..... Ааааааааааааа...... Не принимайте активированный уголь.... Его Цукенберг активировал ....... Ааааааааа.... Вам может смешно, но не будьте тупыми овцами, исследуйте сами этот заговор Бил Гейца.... Погуглите "санитарка с лондонского госпиталя", она там всю правду об этих вакцинах рассказывает....
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07.10.2021 03:10 Відповісти
Главное:
Никогда не снимай шапочку из фольги!
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07.10.2021 07:36 Відповісти
але, воз, - тормозните там немного, дайте одну хворобу перевакцинировать.... - спешите как голый на случку...
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07.10.2021 03:21 Відповісти
"Вакцинировать будут детей в некоторых странах Африки от рождения."
каждый месяц?
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07.10.2021 08:21 Відповісти
Ну да, это ж как пополнение счета на мобильном..внутри же чипы 5 джи. Каждый месяц, чтобинтернет работал
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07.10.2021 08:33 Відповісти
Дуже крута новина!!! Наука таки робить прориви - стільки десятиліть не вдавалося, але настав час і малярії, реально страшної хвороби. Я б вакцинувався перед наступною поїздкою в Африку. Чи у нас можна буде отримати щеплення найближчим часом?
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07.10.2021 09:26 Відповісти
малярия гораздо более опасна, чем ковид, но почему-то не начали насильно колоть всех поголовно в день создания вакцины в той же Южной Америке или Африке, где малярия настоящий бич (по данным ВОЗ в год в среднем происходит больше 200 миллионов случаев заражения малярией, около миллиона из которых заканчиваются смертью). вакцина проходила испытание более 5 лет, три раза вносились кардинальные изменения в формулу. изначально ее эффективность не дотягивала до 30% и вакцина имела кучу побочек.
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07.10.2021 10:22 Відповісти
Видать баблище там не то...
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07.10.2021 11:01 Відповісти
Их и до того кололи, но менее эффективной вакциной. Ну, местные антиваксеры могут раза 3-4-5 переболеть, и если выживут - приобретут "естественный иммунитет". Правда, он недолгий и часто штаммспецифичный.
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07.10.2021 11:44 Відповісти
какой вакциной? что ты несешь? никаких вакцин не существует. это первая.
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07.10.2021 12:01 Відповісти
 
 