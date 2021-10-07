ВООЗ схвалила для використання першу вакцину проти малярії

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для використання першу у світі вакцину проти малярії Mosquirix. Вакцинуватимуть дітей у деяких країнах Африки від народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВООЗ.

Нова вакцина створена компанією GlaxoSmithKline, вона стимулює імунну систему дитини для боротьби з паразитом Plasmodium falciparum, що є збудником малярії.

У ВООЗ зазначають, що рекомендували використовувати вакцину після тестової імунізації 800 тисяч дітей у Гані, Кенії та Малаві.

"Малярія залишається основною причиною дитячих хвороб і смерті в Африці на південь від Сахари. Щорічно від малярії помирає понад 260 тисяч африканських дітей віком до 5 років", - зазначають в організації.

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За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреєсуса, використання препарату допоможе зберегти десятки тисяч дитячих життів щорічно.

"Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина проти малярії для дітей - це прорив у науці, здоров'ї дітей та боротьбі з малярією", - заявив гендиректор ВООЗ.

Наступний крок, кажуть у ВООЗ, - рішення про фінансування програми вакцинації проти малярії для більш широкого застосування в Африці.