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ВОЗ одобрила для использования первую вакцину против малярии

ВОЗ одобрила для использования первую вакцину против малярии

Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования первую в мире вакцину против малярии Mosquirix. Вакцинировать будут детей в некоторых странах Африки от рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВОЗ.

Новая вакцина создана компанией GlaxoSmithKline, она стимулирует иммунную систему ребенка для борьбы с паразитом Plasmodium falciparum, являющимся возбудителем малярии.

В ВОЗ отмечают, что рекомендовали использовать вакцину после тестовой иммунизации 800 тысяч детей в Гане, Кении и Малави.

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"Малярия остается основной причиной детских болезней и смерти в Африке к югу от Сахары. Ежегодно от малярии умирает более 260 тысяч африканских детей в возрасте до 5 лет", - говорят в организации.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, использование препарата поможет сохранить десятки тысяч детских жизней ежегодно.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина от малярии для детей - это прорыв в науке, здоровье детей и борьбе с малярией ", - заявил гендиректор ВОЗ.

Следующий шаг, говорят в ВОЗ, - решение о финансировании программы вакцинации от малярии для более широкого применения в Африке.

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Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) малярия (17)


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Топ комментарии
+2
Всё, это капец..... Бил Гейтс запускает машину контроля над человечеством через вакцинацию .... В Кении и Зимбабве на каждом холме устанавливают вышки 5 Джи.... Для кого они их устанавливают если там у людей нету смартфонов? С Африкой скоро покончат и возьмутся за Европу..... Ааааааааааааа...... Не принимайте активированный уголь.... Его Цукенберг активировал ....... Ааааааааа.... Вам может смешно, но не будьте тупыми овцами, исследуйте сами этот заговор Бил Гейца.... Погуглите "санитарка с лондонского госпиталя", она там всю правду об этих вакцинах рассказывает....
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07.10.2021 03:10
+1
але, воз, - тормозните там немного, дайте одну хворобу перевакцинировать.... - спешите как голый на случку...
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07.10.2021 03:21
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Правила форума Совет форумчан
Всё, это капец..... Бил Гейтс запускает машину контроля над человечеством через вакцинацию .... В Кении и Зимбабве на каждом холме устанавливают вышки 5 Джи.... Для кого они их устанавливают если там у людей нету смартфонов? С Африкой скоро покончат и возьмутся за Европу..... Ааааааааааааа...... Не принимайте активированный уголь.... Его Цукенберг активировал ....... Ааааааааа.... Вам может смешно, но не будьте тупыми овцами, исследуйте сами этот заговор Бил Гейца.... Погуглите "санитарка с лондонского госпиталя", она там всю правду об этих вакцинах рассказывает....
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07.10.2021 03:10 Ответить
Главное:
Никогда не снимай шапочку из фольги!
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07.10.2021 07:36 Ответить
але, воз, - тормозните там немного, дайте одну хворобу перевакцинировать.... - спешите как голый на случку...
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07.10.2021 03:21 Ответить
"Вакцинировать будут детей в некоторых странах Африки от рождения."
каждый месяц?
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07.10.2021 08:21 Ответить
Ну да, это ж как пополнение счета на мобильном..внутри же чипы 5 джи. Каждый месяц, чтобинтернет работал
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07.10.2021 08:33 Ответить
Дуже крута новина!!! Наука таки робить прориви - стільки десятиліть не вдавалося, але настав час і малярії, реально страшної хвороби. Я б вакцинувався перед наступною поїздкою в Африку. Чи у нас можна буде отримати щеплення найближчим часом?
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07.10.2021 09:26 Ответить
малярия гораздо более опасна, чем ковид, но почему-то не начали насильно колоть всех поголовно в день создания вакцины в той же Южной Америке или Африке, где малярия настоящий бич (по данным ВОЗ в год в среднем происходит больше 200 миллионов случаев заражения малярией, около миллиона из которых заканчиваются смертью). вакцина проходила испытание более 5 лет, три раза вносились кардинальные изменения в формулу. изначально ее эффективность не дотягивала до 30% и вакцина имела кучу побочек.
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07.10.2021 10:22 Ответить
Видать баблище там не то...
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07.10.2021 11:01 Ответить
Их и до того кололи, но менее эффективной вакциной. Ну, местные антиваксеры могут раза 3-4-5 переболеть, и если выживут - приобретут "естественный иммунитет". Правда, он недолгий и часто штаммспецифичный.
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07.10.2021 11:44 Ответить
какой вакциной? что ты несешь? никаких вакцин не существует. это первая.
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07.10.2021 12:01 Ответить
 
 