ВОЗ одобрила для использования первую вакцину против малярии

Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования первую в мире вакцину против малярии Mosquirix. Вакцинировать будут детей в некоторых странах Африки от рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВОЗ.

Новая вакцина создана компанией GlaxoSmithKline, она стимулирует иммунную систему ребенка для борьбы с паразитом Plasmodium falciparum, являющимся возбудителем малярии.

В ВОЗ отмечают, что рекомендовали использовать вакцину после тестовой иммунизации 800 тысяч детей в Гане, Кении и Малави.

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"Малярия остается основной причиной детских болезней и смерти в Африке к югу от Сахары. Ежегодно от малярии умирает более 260 тысяч африканских детей в возрасте до 5 лет", - говорят в организации.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, использование препарата поможет сохранить десятки тысяч детских жизней ежегодно.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина от малярии для детей - это прорыв в науке, здоровье детей и борьбе с малярией ", - заявил гендиректор ВОЗ.

Следующий шаг, говорят в ВОЗ, - решение о финансировании программы вакцинации от малярии для более широкого применения в Африке.

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