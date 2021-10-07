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Суд зобов'язав Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення і "кришування" "Укравтодором" дорожнього картелю, - Загребельська

Суд зобов'язав Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення і

Північний апеляційний господарський суд зобов'язав Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення і "кришування" "Укравтодором" дорожнього картелю.

Про це повідомила колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога! Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі суддів Кароліни Тарасенко, Ірини Іоннікової та Тетяни Разіної задовольнила нашу апеляційну скаргу та зобов’язала Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення та "дахування" "Укравтодором" дорожнього картелю", - розповіла вона.

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"До АМКУ ще більше року тому звернулися з заявою: я, Денис Бігус, Віталій Шабунін, Олекса Шалайський, Юрій Ніколов та низка інших осіб. В заяві ми навели численні факти, які свідчать, що саме державний "Укравтодор" створив та "дахує" дорожній картель, який тільки за два останні роки освоїв більше 200 млрд. бюджетних, тобто наших з вами, гривень. Але сформований президентом Зеленським Антимонопольний комітет навіть не розглянув нашу заяву. Що змусило нас оскаржити бездіяльність відомства до суду", - пояснила Загребельська.

"На жаль, першу інстанцію ми програли. Але ми не здалися та пішли в апеляцію. І ось сьогодні колегія апеляційного суду прийняла рішення, яким зобов’язала комітет розглянути нашу заяву проти "Укравтодору". Це наша з вами спільна перемога! Вітаю та дякую вам за підтримку! А суддям щира вдячність за наданий нам шанс на справедливість", - резюмувала вона.

Суд зобовязав Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення і кришування Укравтодором дорожнього картелю, - Загребельська 01

Автор: 

суд (11683) Укравтодор (1200) Антимонопольний комітет (1765) Загребельська Агія (118)


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велике обдрисництво
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07.10.2021 08:32 Відповісти
Имитация бурной деятельности! Это же ВСЁ огромное Зеленский-Ермак...или уже Ермак-зеленский.......Кто же Себя расследует и тем более накажет? И шо там Кирюха Тимошенко, ну который куратор крадивныцьтва. который раньше билеты Квартал 95 продавал?
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07.10.2021 08:39 Відповісти
Амирхаряновская подружка проснулась
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07.10.2021 09:00 Відповісти
Як же дістає ця "заказуха". Є підтверджені факти "кришевания" - заява до суду!!!!! Ні? ТО йди гуляй!!!!
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07.10.2021 09:55 Відповісти
суд обязал Антимонопольный комитет выполнять свою работу!!!!
В Штатах антимонопольный комитет -это и есть " закон об олигархах"
А у нас просто кормушка.Народу Украины этот комитет не приносит ни копейки и стоит на защите Бень,Ахметки и прочей дряни
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07.10.2021 10:05 Відповісти
Назовите какой именно наш гос.институт этим не занимается?
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07.10.2021 10:12 Відповісти
Ай тяжело сейчас нелоху, получает со всех сторон
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07.10.2021 10:18 Відповісти
Тяжело в лечении, легко в гробу.
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07.10.2021 10:34 Відповісти
"суд обязал Антимонопольный комитет выполнять свою работу!!!!" - не обманывайтесь. Это просто "брачные танцы". Просто сейчас так совпало, что суду нужно именно такое решение. Возможно это еще одна монетка в копилку для торга по ВСП.
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07.10.2021 11:05 Відповісти
 
 