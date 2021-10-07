Суд зобов'язав Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення і "кришування" "Укравтодором" дорожнього картелю, - Загребельська

Північний апеляційний господарський суд зобов'язав Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення і "кришування" "Укравтодором" дорожнього картелю.

Про це повідомила колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога! Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі суддів Кароліни Тарасенко, Ірини Іоннікової та Тетяни Разіної задовольнила нашу апеляційну скаргу та зобов’язала Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення та "дахування" "Укравтодором" дорожнього картелю", - розповіла вона.

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"До АМКУ ще більше року тому звернулися з заявою: я, Денис Бігус, Віталій Шабунін, Олекса Шалайський, Юрій Ніколов та низка інших осіб. В заяві ми навели численні факти, які свідчать, що саме державний "Укравтодор" створив та "дахує" дорожній картель, який тільки за два останні роки освоїв більше 200 млрд. бюджетних, тобто наших з вами, гривень. Але сформований президентом Зеленським Антимонопольний комітет навіть не розглянув нашу заяву. Що змусило нас оскаржити бездіяльність відомства до суду", - пояснила Загребельська.

"На жаль, першу інстанцію ми програли. Але ми не здалися та пішли в апеляцію. І ось сьогодні колегія апеляційного суду прийняла рішення, яким зобов’язала комітет розглянути нашу заяву проти "Укравтодору". Це наша з вами спільна перемога! Вітаю та дякую вам за підтримку! А суддям щира вдячність за наданий нам шанс на справедливість", - резюмувала вона.