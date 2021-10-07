Рада готує додаткові обмеження на відвідування українського парламенту, - постанова. ДОКУМЕНТ

Верховна Рада може запровадити додаткові обмеження на відвідування будівлі українського парламенту.

Про це йдеться у відповідній постанові ВР, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою, до будівлі ВР пропускатимуть осіб лише за наявності COVID-ваучера, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19. Це стосується як самих депутатів, так і їхніх помічників, працівників Апарату ВР і представників ЗМІ.

За даними нашого кореспондента, нині збирають підписи за цю постанову. Коли питання буде винесено на голосування - наразі не повідомляється.

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