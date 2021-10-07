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Рада готує додаткові обмеження на відвідування українського парламенту, - постанова. ДОКУМЕНТ
Верховна Рада може запровадити додаткові обмеження на відвідування будівлі українського парламенту.
Про це йдеться у відповідній постанові ВР, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Згідно з постановою, до будівлі ВР пропускатимуть осіб лише за наявності COVID-ваучера, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19. Це стосується як самих депутатів, так і їхніх помічників, працівників Апарату ВР і представників ЗМІ.
За даними нашого кореспондента, нині збирають підписи за цю постанову. Коли питання буде винесено на голосування - наразі не повідомляється.
Топ коментарі
+4 Геракл Платонович
показати весь коментар07.10.2021 09:26
+3 Геракл Платонович
показати весь коментар07.10.2021 09:29
+3 олег иванов #434516
показати весь коментар07.10.2021 09:44
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Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)
А шо так можно было?)
И я бы не стал называть недоумками людей, которые делают тест за 1 тыс грн, себестоимостью 100 грн.
Показать пример украинцам .
В ЕС ВЛАСТЬ пример показывает , а в Украине ходят только конверты в Раде получать