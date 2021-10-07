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Новини Коронавірус і карантин
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Рада готує додаткові обмеження на відвідування українського парламенту, - постанова. ДОКУМЕНТ

Верховна Рада може запровадити додаткові обмеження на відвідування будівлі українського парламенту.

Про це йдеться у відповідній постанові ВР, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою, до будівлі ВР пропускатимуть осіб лише за наявності COVID-ваучера, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19. Це стосується як самих депутатів, так і їхніх помічників, працівників Апарату ВР і представників ЗМІ.

За даними нашого кореспондента, нині збирають підписи за цю постанову. Коли питання буде винесено на голосування - наразі не повідомляється.

Читайте: Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту. ДОКУМЕНТ

Рада готує додаткові обмеження на відвідування українського парламенту, - постанова 01
Рада готує додаткові обмеження на відвідування українського парламенту, - постанова 02

Автор: 

ВР (14975) карантин (18172) ЗМІ (1361) обмеження (244) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ура! Вот они настоящие реформы!
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)
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07.10.2021 09:26
+3
ОВАЩ плачет в сторонке....
А шо так можно было?)
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07.10.2021 09:29
+3
Справку от психиатра введите.И хрен уже с тем ПРЦ-тестом.Пусть тест Роршаха хотя би пройдут.Он вообще бесплатный.Ну Кива и Рабинович,как явные психбольные- могут пройти со шпаргалками.
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07.10.2021 09:44
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Ура! Вот они настоящие реформы!
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)
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07.10.2021 09:26 Відповісти
ОВАЩ плачет в сторонке....
А шо так можно было?)
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07.10.2021 09:29 Відповісти
Кандидат наук Кива может дрочить сколько угодно и на кого угодно, при этом быть незамеченным
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07.10.2021 09:47 Відповісти
Людей отстранили от власти, чтобы не мешали сатанить. В Украине еще не было такой власти, которая бы тотально плевала на свободы и права человека, которая бы похерила бы Конституцию. Эта власть открыто совершает преступление перед украинцами и геноцид народа. Невакцинированных будут нагло противозаконно принуждать к уколизации, ограничивая ихний доступ к жизненно необходимым учреждениям. В Швеции нет никакого карантина, в Греции нет, в Америке спокойно, в Канаде во многих провинциях нет карантина, в Румынии нет, а у нас сатанинская бандитская власть, которая издевается над народом, а народ жует сопли,гробит свое здоровье и жизнь, терпит антинародный незаконный террор властей вмето того, чтобы эту зеленую соплю выкинуть из власти. Ужас. И незеленые политики молчат. Сами не вакцинированы, говорят у нас есть антитела, мы переболели, любыми способами отхрещиваются от вакцинации ( Разумков, Тимошенко, Кличко), а людей заставляют или помалкивают в тряпочку, надеясь, что этот беспредел и беззаконие их обойдет. Не обойдет, Кличко, и ты будешь уколотым и не откупишься ничем, прийдет время и тебя скрутят, тварь. Молчите, позволяете народ гробить, и сами получите бумерангом все сполна.
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07.10.2021 09:58 Відповісти
Вот объясните мне - если человек просто здоров, без прививок, переболеваний и пр. - он уже ненормальный? и ему надо каждые три дня платить медоумкам за тест, чтобы было что тыкнуть под нос всем остальным, доказывая, что не верблюд?...
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07.10.2021 09:29 Відповісти
Запомните: здоровых НЕТ. Есть недообследованные.

И я бы не стал называть недоумками людей, которые делают тест за 1 тыс грн, себестоимостью 100 грн.
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07.10.2021 09:31 Відповісти
был бы человек, а статья всегда найдётся... ©️
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07.10.2021 09:39 Відповісти
я не употреблял слово "недоумки", медоумки - это умники от медицины... если применять расхожую фразу о недообследованных - можно сказать и следующее: нет живых, есть недоумерщвленные... я говорил о здоровье в общепринятом (в прошлом похоже уже_ смысле...
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07.10.2021 09:42 Відповісти
не прошло и года. Ну капец. чем вы раньше думали?
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07.10.2021 09:30 Відповісти
А сколько там у крадуцького лабораторий, которые на тестах бабло рубят?
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07.10.2021 09:32 Відповісти
А можно сделать наоборот? Чтобы всякие слуги урода и прочие ОПЗЖопники не могли никуда выйти и как-то влиять на жизнь граждан Украины? Чтобы биомусор, загруженный Беней в ВР не отравлял общество и не заражал нормальных людей всякой бредятиной. Резервацию для них сделать какую-то или изолятор.
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07.10.2021 09:39 Відповісти
Тут не отравление, тут - гангрена. И она распространяется.
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07.10.2021 09:44 Відповісти
Вы еще шлагбаумы поставьте, и шины
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07.10.2021 09:43 Відповісти
Справку от психиатра введите.И хрен уже с тем ПРЦ-тестом.Пусть тест Роршаха хотя би пройдут.Он вообще бесплатный.Ну Кива и Рабинович,как явные психбольные- могут пройти со шпаргалками.
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07.10.2021 09:44 Відповісти
Свиноферму готують до чергової регресивної трансформації, - закривають вхід всім цікавим в зв'язку з пандемією тріпера, що передається повітряно-крапельним шляхом, відмивають хряка, який у повній мірі забезпечить Банкову поголів'ям недолугих дегенеративних законів.
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07.10.2021 09:50 Відповісти
Блин, а ДВЕ ПРИВИВКИ слабо депутатам и служащим ВР сделать ?

Показать пример украинцам .
В ЕС ВЛАСТЬ пример показывает , а в Украине ходят только конверты в Раде получать
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07.10.2021 09:51 Відповісти
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07.10.2021 09:55 Відповісти
готов отдать свои дозы любому депутату + вновь разработанную вакцину от спасения при эпидемии малярии
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07.10.2021 10:08 Відповісти
 
 