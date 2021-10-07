Рада готовит дополнительные ограничения на посещение украинского парламента, - постановление. ДОКУМЕНТ

Верховная Рада может ввести дополнительные ограничение на посещение здания украинского парламента.

Об этом идет речь в соответствующем постановлении ВР, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Согласно постановлению, в здание ВР будут пропускать лиц только при наличии COVID-сертификата о вакцинации, негативного ПЦР-теста или справки о выздороволении от COVID-19. Это касается как самих депутатов, так и их помощников, работников Аппарата ВР и представителей СМИ.

По данным нашего корреспондента, в настоящее время собирают подписи за данное постановление. Когда вопрос будет вынесен на голосование - в настоящее время не сообщается.

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