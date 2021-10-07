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Рада готовит дополнительные ограничения на посещение украинского парламента, - постановление. ДОКУМЕНТ
Верховная Рада может ввести дополнительные ограничение на посещение здания украинского парламента.
Об этом идет речь в соответствующем постановлении ВР, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Согласно постановлению, в здание ВР будут пропускать лиц только при наличии COVID-сертификата о вакцинации, негативного ПЦР-теста или справки о выздороволении от COVID-19. Это касается как самих депутатов, так и их помощников, работников Аппарата ВР и представителей СМИ.
По данным нашего корреспондента, в настоящее время собирают подписи за данное постановление. Когда вопрос будет вынесен на голосование - в настоящее время не сообщается.
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+4 Геракл Платонович
показать весь комментарий07.10.2021 09:26
+3 Геракл Платонович
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+3 олег иванов #434516
показать весь комментарий07.10.2021 09:44
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Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)
А шо так можно было?)
И я бы не стал называть недоумками людей, которые делают тест за 1 тыс грн, себестоимостью 100 грн.
Показать пример украинцам .
В ЕС ВЛАСТЬ пример показывает , а в Украине ходят только конверты в Раде получать