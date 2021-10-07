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Новости Коронавирус и карантин
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Рада готовит дополнительные ограничения на посещение украинского парламента, - постановление. ДОКУМЕНТ

Верховная Рада может ввести дополнительные ограничение на посещение здания украинского парламента.

Об этом идет речь в соответствующем постановлении ВР, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Согласно постановлению, в здание ВР будут пропускать лиц только при наличии COVID-сертификата о вакцинации, негативного ПЦР-теста или справки о выздороволении от COVID-19. Это касается как самих депутатов, так и их помощников, работников Аппарата ВР и представителей СМИ.

По данным нашего корреспондента, в настоящее время собирают подписи за данное постановление. Когда вопрос будет вынесен на голосование - в настоящее время не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков снял ограничения на пребывание журналистов в кулуарах: Представители СМИ могут работать на 2-м и 3-м этажах парламента. ДОКУМЕНТ

Рада готовит дополнительные ограничения на посещение украинского парламента, - постановление 01
Рада готовит дополнительные ограничения на посещение украинского парламента, - постановление 02

Автор: 

ВР (29247) карантин (16729) СМИ (3837) ограничение (119) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ура! Вот они настоящие реформы!
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)
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07.10.2021 09:26
+3
ОВАЩ плачет в сторонке....
А шо так можно было?)
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07.10.2021 09:29
+3
Справку от психиатра введите.И хрен уже с тем ПРЦ-тестом.Пусть тест Роршаха хотя би пройдут.Он вообще бесплатный.Ну Кива и Рабинович,как явные психбольные- могут пройти со шпаргалками.
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07.10.2021 09:44
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Ура! Вот они настоящие реформы!
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)
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07.10.2021 09:26 Ответить
ОВАЩ плачет в сторонке....
А шо так можно было?)
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07.10.2021 09:29 Ответить
Кандидат наук Кива может дрочить сколько угодно и на кого угодно, при этом быть незамеченным
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07.10.2021 09:47 Ответить
Людей отстранили от власти, чтобы не мешали сатанить. В Украине еще не было такой власти, которая бы тотально плевала на свободы и права человека, которая бы похерила бы Конституцию. Эта власть открыто совершает преступление перед украинцами и геноцид народа. Невакцинированных будут нагло противозаконно принуждать к уколизации, ограничивая ихний доступ к жизненно необходимым учреждениям. В Швеции нет никакого карантина, в Греции нет, в Америке спокойно, в Канаде во многих провинциях нет карантина, в Румынии нет, а у нас сатанинская бандитская власть, которая издевается над народом, а народ жует сопли,гробит свое здоровье и жизнь, терпит антинародный незаконный террор властей вмето того, чтобы эту зеленую соплю выкинуть из власти. Ужас. И незеленые политики молчат. Сами не вакцинированы, говорят у нас есть антитела, мы переболели, любыми способами отхрещиваются от вакцинации ( Разумков, Тимошенко, Кличко), а людей заставляют или помалкивают в тряпочку, надеясь, что этот беспредел и беззаконие их обойдет. Не обойдет, Кличко, и ты будешь уколотым и не откупишься ничем, прийдет время и тебя скрутят, тварь. Молчите, позволяете народ гробить, и сами получите бумерангом все сполна.
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07.10.2021 09:58 Ответить
Вот объясните мне - если человек просто здоров, без прививок, переболеваний и пр. - он уже ненормальный? и ему надо каждые три дня платить медоумкам за тест, чтобы было что тыкнуть под нос всем остальным, доказывая, что не верблюд?...
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07.10.2021 09:29 Ответить
Запомните: здоровых НЕТ. Есть недообследованные.

И я бы не стал называть недоумками людей, которые делают тест за 1 тыс грн, себестоимостью 100 грн.
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07.10.2021 09:31 Ответить
был бы человек, а статья всегда найдётся... ©️
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07.10.2021 09:39 Ответить
я не употреблял слово "недоумки", медоумки - это умники от медицины... если применять расхожую фразу о недообследованных - можно сказать и следующее: нет живых, есть недоумерщвленные... я говорил о здоровье в общепринятом (в прошлом похоже уже_ смысле...
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07.10.2021 09:42 Ответить
не прошло и года. Ну капец. чем вы раньше думали?
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07.10.2021 09:30 Ответить
А сколько там у крадуцького лабораторий, которые на тестах бабло рубят?
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07.10.2021 09:32 Ответить
А можно сделать наоборот? Чтобы всякие слуги урода и прочие ОПЗЖопники не могли никуда выйти и как-то влиять на жизнь граждан Украины? Чтобы биомусор, загруженный Беней в ВР не отравлял общество и не заражал нормальных людей всякой бредятиной. Резервацию для них сделать какую-то или изолятор.
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07.10.2021 09:39 Ответить
Тут не отравление, тут - гангрена. И она распространяется.
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07.10.2021 09:44 Ответить
Вы еще шлагбаумы поставьте, и шины
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07.10.2021 09:43 Ответить
Справку от психиатра введите.И хрен уже с тем ПРЦ-тестом.Пусть тест Роршаха хотя би пройдут.Он вообще бесплатный.Ну Кива и Рабинович,как явные психбольные- могут пройти со шпаргалками.
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07.10.2021 09:44 Ответить
Свиноферму готують до чергової регресивної трансформації, - закривають вхід всім цікавим в зв'язку з пандемією тріпера, що передається повітряно-крапельним шляхом, відмивають хряка, який у повній мірі забезпечить Банкову поголів'ям недолугих дегенеративних законів.
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07.10.2021 09:50 Ответить
Блин, а ДВЕ ПРИВИВКИ слабо депутатам и служащим ВР сделать ?

Показать пример украинцам .
В ЕС ВЛАСТЬ пример показывает , а в Украине ходят только конверты в Раде получать
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07.10.2021 09:51 Ответить
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07.10.2021 09:55 Ответить
готов отдать свои дозы любому депутату + вновь разработанную вакцину от спасения при эпидемии малярии
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07.10.2021 10:08 Ответить
 
 