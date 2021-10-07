Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" № 1770-IX, який Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Документ має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації. Імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що підтримка Зеленським цього закону засвідчує послідовну позицію президента й нашої держави щодо недопущення в Україні такого ганебного явища, як антисемітизм.

Документ, зокрема, дає визначення терміну "антисемітизм" та вказує перелік його проявів. Також у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів.

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За порушення вимог цього закону передбачається цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність. Йдеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.