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Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму

Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" № 1770-IX, який Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Документ має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації. Імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що підтримка Зеленським цього закону засвідчує послідовну позицію президента й нашої держави щодо недопущення в Україні такого ганебного явища, як антисемітизм.

Документ, зокрема, дає визначення терміну "антисемітизм" та вказує перелік його проявів. Також у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів.

Також читайте: Рада ухвалила закон про протидію антисемітизму

За порушення вимог цього закону передбачається цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність. Йдеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: 

антисемітизм (122) закон (2830) Зеленський Володимир (23832)


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Топ коментарі
+34
Обзывать жлоба зеленского - офшорным мародером - это уже антисемизм?
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07.10.2021 13:07
+23
от создателей "Украина-проститутка" и "сеньйор-Голодомор" хакон про антисемитизм...
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07.10.2021 13:10
+19
было бы странно, если бы он подписал закон о противодействии кацапизму...
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07.10.2021 13:09
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Я так розумію, що "вагнерівці" та офшорні друзі коломойської шмарклі давно попали під захист цього закону.
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07.10.2021 14:03 Відповісти
В Украине евреи захватили всю власть и все ресурсы.Украина принадлежит евреям.Украинцы имеют право платить налоги и гибнуть в окопах.Конечно нужно защитить евреев,они же такие нежные.
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07.10.2021 14:07 Відповісти
теперь точно семитизм не пройдет
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07.10.2021 14:12 Відповісти
Сомненья мне душу изгадили

И печень до почек проели:
Как здорово было б в Израиле,
Когда б не жара и... евреи.

Игорь Губерман

Народ, подскажите, вышеизложенное, согласно новому закону, уже антисемитизм, чи нi?
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07.10.2021 14:17 Відповісти
Не здивуюся, якщо у традиціях кацапського "правосуддя" тепер можна буде посадити гоя навіть за одеський анекдот. Філіал печерсько-басманного суду визнає анти7ітизмом - і вирок "по всей строгости".
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07.10.2021 14:21 Відповісти
Тепер, щоб бути політкоректним, слово "єврей" краще не вимовляти взагалі. Ну так, про всяк випадок.
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07.10.2021 15:04 Відповісти
ну, никто же не запрещает любить семитов по-русски, бьет - значит любит, да так, чтоб вся дурь вытряхнулась вместе с вшами.
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07.10.2021 14:19 Відповісти
Как они удачно подстраховались. Теперь для воров наступит золотое время...
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07.10.2021 14:21 Відповісти
Вибачте, а чи є в Україні подібний підписаному євреєм Президентом України закон тільки стосовно ненависті саме до українців?

PS. Я пам'ятаю монолог одного єврейського лицедія про те як, з його слів, українці перетворюються на "...хохлів...". Якщо я викладу подібну думку, але про те як євреї при владі в Україні перетворюються на жидів, це буде вважатися антисемитизмом?
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07.10.2021 14:24 Відповісти
враховуючи останні зашквари , тих кого найбільше у владі, згадується Шевченко
У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки, -
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. «Нехай, - каже, -
Може, так і треба»
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07.10.2021 14:28 Відповісти
Цей закон торкається всіх семітів (арабів, асирійців...), чи тільки евреїв? Що нам скаже Вова?
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07.10.2021 14:36 Відповісти
Это как Вове будет надо в данный момент.
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07.10.2021 14:38 Відповісти
А ещё эфиопов (амхара, тигре, тиграи) и мальтийцев. Мальтийцев надо защищать, я считаю!
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07.10.2021 14:52 Відповісти
Можна провести експеримент. Написати десь на стіні "Ашшурбаніпал - гіндон!" і подивитись, як закон захищатиме ассірійського (семітського) царя...
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07.10.2021 14:53 Відповісти
А по новому закону можно говорить, что путин (Шеломов) - еврей ?
Это будет реклама или антисемитизм ?
А можно будет сказать, что Ротенберг - еврей ? Если нет - то кто он ?
Просто нам надо быть в курсе...
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07.10.2021 14:36 Відповісти
Укрепление толерантности к особоизбранному паразитизму.
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07.10.2021 14:39 Відповісти
С новой "культурой толерантности" каждое предложение
в любой дискуссии надо будет начинать словами :
"Не хочу показаться антисемитом, но..."
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07.10.2021 14:41 Відповісти
А протидія сіонізму уже не в моді?
Я нічого не маю проти євреїв, але я за повернення в паспорт графи НАЦІОНАЛЬНІСТЬ: і буде толерантність та порозуміння.
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07.10.2021 14:50 Відповісти
Тепер треба прописати в Конституцію поняття "гойские свиньи" і остаточно закріпити їхню неповноцінність перед євреями. А ще зобов'язати гоїв угідливо кланятися євреям, звертатися виключно "господин/госпожа" і за першою вимогою виконувати усі накази, зокрема віддавати рухоме та нерухоме майно та баблоактиви. Будь-яке заперечення, критика або прояв неналежної поваги прирівнюється до спроби вчинити холокост.
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07.10.2021 14:50 Відповісти
За непризнание холокоста около 6 миллионов ответственность а то что не признали голодомор украинцев 10 миллионов с хвостиком ничего то есть мы на своей земле уже и сказать ничего не можем гои просто цинизм одной нации зашкаливает вот тут как раз расизма и дискриминации свет навыворот
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07.10.2021 14:50 Відповісти
Полезно почитать книгу "Адольф Гитлер - основатель Израиля".
В интернете есть. Автор - Хеннеке Кардель. Издана в Женеве в 1976 году
и в Москве в 2004 году. С картинками.
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07.10.2021 15:01 Відповісти
ок спасибо
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07.10.2021 15:19 Відповісти
почитайте це-----------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''-----------і не тільки Германія.Майже весь світ.
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07.10.2021 15:46 Відповісти
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07.10.2021 14:56 Відповісти
Будем учиться у афроамериканцев отстаивать демократию
и бороться с проявлениями шовинизма.
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07.10.2021 14:58 Відповісти
Все яснее причины былой неприязни Аллоизыча к семитам (так сказать в разрезе современных реалий).

А антисемитизм это то же, что и антиевреизм или второе что то другое.
И еще - не пора ли избранному народу начинать уже переезжать на "постоянку" в Израиль, задолбаа-али.
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07.10.2021 14:59 Відповісти
А про ЦЕ вже забули? https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR3nVV1M768QQUjoxIHzth2cNrAzupolQC3CcKZfxAC6kRw7AIv6QfxGmQc
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07.10.2021 15:01 Відповісти
Стільки гарних людей на фотці за посиланням. За для гарних людей нічого не жалко. Навіть їх юдейські свята зробили державними святами в Україні, тільки от... чомусь я не бачив в АТО тих всіх прекрасних людей з бородами і у шляпах... дивно....
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07.10.2021 15:15 Відповісти
Вообще странно: евреи говорят, что они умные, что у них столько Нобелевских лауреатов - так почему бы этим не гордиться ?
Почему они так нервничают, когда их называют евреями ?
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07.10.2021 15:07 Відповісти
Тепер не смій критикувати : Зеленського ,Беню ,Фірташа ,Суркісів ,Рабіновича, Пінчука,Бужанського та інших, інакше антисимітизм.
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07.10.2021 15:19 Відповісти
Беню можно, но только как киприота.
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07.10.2021 15:41 Відповісти
Фірташ ---

Національність
українець

--------------з Вікіпедії.---

Конфесія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 православна церква https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%3Ci_class=%22wef_low_priority_links%22%3E[[:%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87|%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&nbsp;%D0%93.&nbsp;%D0%93.]]%3C/i%3E_[http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/3/7073292/_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8:_%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE,_%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9]_//_ [

----------------Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року в селі Богданівка (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Синьків ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Заліщицького району , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільської області . Мати працювала бухгалтером на цукровому заводі, батько - водієм. Дмитро до 17 років із матір'ю вирощував на продаж помідориhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-of-bio-29 [29] .
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07.10.2021 15:50 Відповісти
То шо, теперь президента-еврея и обозвать нельзя?
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07.10.2021 15:30 Відповісти
Так. І не дивуйтеся, якщо усі хотєлки будуть доводити до юридичної ґабсурди.
Воно на жодні вуха не налазитиме, але печерні суди із дерев'яними мармизами обличчя виноситимуть вердикти - і плювати їм на очевидне.
Захочуть і засудять за футболку із Шевченком - бо він писав антисемітські вірші, отже футболка з його портретом це все одно що футболка з Гітлером.
І скільки завгодно можна піворити про кричуще безглуздя такого висновку - це все одно, що намагатися зупинити потяг. Озвучать вердикт - і все.
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07.10.2021 16:34 Відповісти
А назвать Йозефа Геббельса этническим евреем - это уже антисемитизм ?
Или антифашизм ?
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07.10.2021 15:35 Відповісти
Коли буде закон про протидію антиукраїнізму ????
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07.10.2021 15:59 Відповісти
Ви що, писати такий екстремістський комент?
Ви пропонуєте якихось гоїв урівняти в правах із богообраними?!
Спочатку гої отримають ті ж права, що й ясновельможні євреї, а потім що, концтабори та холокост?
Та ви просто Гітлер!
...
Гевульт, антисемітизьм!!!111!1
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07.10.2021 16:13 Відповісти
Ну що ж.... Змінили одну окупацію на іншу.... Чи взагалі нічого не міняли??
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07.10.2021 16:06 Відповісти
Закон конечно нужен. Но тот же рабинович будучи махинатором четко косил на графу 5 когда это было выгодно, на уши подняли мировую общественность- еврея обижают, а про ото что он был и есть мошенником как то упустили.
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07.10.2021 16:46 Відповісти
Який закон потрібний? Взагалі-то у відповідних законах начебто вже прописана неприйнятність дискримінації будь-кого на расовому, національному, релігійному та іншому ґрунті. Цього недостатньо?
А додаткові преференції якійсь одній окремій національності - це вже і є власне дискримінація та расизм відносно усіх інших. "Все равны, но некоторые равнее": єдине, що випливає із закону про агентсмітизм.
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07.10.2021 19:32 Відповісти
Зеленський ще раз підкреслив якому народу служать "слуги".
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07.10.2021 17:02 Відповісти
Не пойму кто их притесняет ,он в Умань приедут такой срач оставляют и то с рук все сходит нет чтоб голодомор признать так и тут вроде не при делах.
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07.10.2021 17:16 Відповісти
Попередній з теми коментар:"В Україні президент єврей і влада є українською тільки якщо її примусять, і з горем пополам примусюють, тепер запитання знатокам: "ненавистнические заявленеия о лицах еврейского происхождения.."- це шо таке тепер, після двох років активного антиукраїнського правління- антисемітізм, ? дожилась українці- шолом брати казаки А тепер ....Ізраіль прийма закон" об отрицании факта голодомора і массового уничтожения украинцев при більшовицькій владі" чекаємо,поки рак на горі свисне.
Рада приняла закон о противодействии антисемитизму"-- Президент підписав -хто б сумнівався, це вже знущання з країни,де впродвж віків евреї і українці мали "великі претензії" один до одного і "віддячували" як могли, при цьому генетична та ментальна складова українська і єврейська серед двох народів величезна, але -це славянська Україна. і щастя євреям буде тільки в українській Україні і більш ні в якій іншій, і це розуміють найбільш далекоглядні єврейські діячі, і попереджають усих. хто дивиться по сторонах і не підтримує країну, шукаючи легких грошей, хоча і в країні не дуже важкі для них ці гроші (меморіал Б.Я найбільш яскраво).Що робить: обєднуватись усим вже зараз, для вибору в Україні українського президента долучайтесь євреї ,Україна також не погана Батьківщина. Час ще є.
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07.10.2021 20:05 Відповісти
правильно.
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08.10.2021 08:53 Відповісти
Українці,досвід попередніх років показує що голосувати завжди потрібно за євреїв!Евреї-розум,честь і совість нашої епохи.
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18.12.2021 19:14 Відповісти
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