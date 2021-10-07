Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" № 1770-IX, который Верховная Рада приняла 22 сентября 2021 года.
Об этом сообщаетт Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Целью документа является создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму в Украине и предотвращения его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации. Имплементация данного закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что поддержка Зеленским данного закона свидетельствует о последовательной позиции президента и нашего государства по недопущению в Украине такого постыдного явления, как антисемитизм.
Документ, в частности, дает определение термину "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.
За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального ущерба, причиненного лицу в результате антисемитизма и его проявлений.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Пожалуйста, подождите...
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И печень до почек проели:
Как здорово было б в Израиле,
Когда б не жара и... евреи.
Игорь Губерман
Народ, подскажите, вышеизложенное, согласно новому закону, уже антисемитизм, чи нi?
PS. Я пам'ятаю монолог одного єврейського лицедія про те як, з його слів, українці перетворюються на "...хохлів...". Якщо я викладу подібну думку, але про те як євреї при владі в Україні перетворюються на жидів, це буде вважатися антисемитизмом?
У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки, -
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. «Нехай, - каже, -
Може, так і треба»
Это будет реклама или антисемитизм ?
А можно будет сказать, что Ротенберг - еврей ? Если нет - то кто он ?
Просто нам надо быть в курсе...
в любой дискуссии надо будет начинать словами :
"Не хочу показаться антисемитом, но..."
Я нічого не маю проти євреїв, але я за повернення в паспорт графи НАЦІОНАЛЬНІСТЬ: і буде толерантність та порозуміння.
В интернете есть. Автор - Хеннеке Кардель. Издана в Женеве в 1976 году
и в Москве в 2004 году. С картинками.
и бороться с проявлениями шовинизма.
А антисемитизм это то же, что и антиевреизм или второе что то другое.
И еще - не пора ли избранному народу начинать уже переезжать на "постоянку" в Израиль, задолбаа-али.
Почему они так нервничают, когда их называют евреями ?
Національність
українець
--------------з Вікіпедії.---
Конфесія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 православна церква https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%3Ci_class=%22wef_low_priority_links%22%3E[[:%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87|%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 %D0%93. %D0%93.]]%3C/i%3E_[http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/07/3/7073292/_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8:_%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE,_%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9]_//_ [
----------------Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року в селі Богданівка (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Синьків ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Заліщицького району , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільської області . Мати працювала бухгалтером на цукровому заводі, батько - водієм. Дмитро до 17 років із матір'ю вирощував на продаж помідориhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-of-bio-29 [29] .
Воно на жодні вуха не налазитиме, але печерні суди із дерев'яними мармизами обличчя виноситимуть вердикти - і плювати їм на очевидне.
Захочуть і засудять за футболку із Шевченком - бо він писав антисемітські вірші, отже футболка з його портретом це все одно що футболка з Гітлером.
І скільки завгодно можна піворити про кричуще безглуздя такого висновку - це все одно, що намагатися зупинити потяг. Озвучать вердикт - і все.
Или антифашизм ?
Ви пропонуєте якихось гоїв урівняти в правах із богообраними?!
Спочатку гої отримають ті ж права, що й ясновельможні євреї, а потім що, концтабори та холокост?
Та ви просто Гітлер!
...
Гевульт, антисемітизьм!!!111!1
А додаткові преференції якійсь одній окремій національності - це вже і є власне дискримінація та расизм відносно усіх інших. "Все равны, но некоторые равнее": єдине, що випливає із закону про агентсмітизм.
Рада приняла закон о противодействии антисемитизму"-- Президент підписав -хто б сумнівався, це вже знущання з країни,де впродвж віків евреї і українці мали "великі претензії" один до одного і "віддячували" як могли, при цьому генетична та ментальна складова українська і єврейська серед двох народів величезна, але -це славянська Україна. і щастя євреям буде тільки в українській Україні і більш ні в якій іншій, і це розуміють найбільш далекоглядні єврейські діячі, і попереджають усих. хто дивиться по сторонах і не підтримує країну, шукаючи легких грошей, хоча і в країні не дуже важкі для них ці гроші (меморіал Б.Я найбільш яскраво).Що робить: обєднуватись усим вже зараз, для вибору в Україні українського президента долучайтесь євреї ,Україна також не погана Батьківщина. Час ще є.