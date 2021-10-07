Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" № 1770-IX, который Верховная Рада приняла 22 сентября 2021 года.

Об этом сообщаетт Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Целью документа является создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму в Украине и предотвращения его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации. Имплементация данного закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что поддержка Зеленским данного закона свидетельствует о последовательной позиции президента и нашего государства по недопущению в Украине такого постыдного явления, как антисемитизм.

Документ, в частности, дает определение термину "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.

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За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального ущерба, причиненного лицу в результате антисемитизма и его проявлений.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.