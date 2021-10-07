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У центрі Києва 13-17 жовтня відбудеться виставка озброєння і військової техніки

У центрі Києва 13-17 жовтня відбудеться виставка озброєння і військової техніки

Виставка озброєння і військової техніки пройде 13-17 жовтня в Києві на Михайлівській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Практичну складову цифрового майбутнього Збройних сил України кияни та гості міста протягом святкових вихідних із 13 до 17 жовтня зможуть побачити на Михайлівській площі. Там відбуватиметься виставка озброєння та військової техніки", - сказала Маляр на брифінгу в Києві в четвер.

На виставці можна буде побачити окремі експозиції в межах проєкту "Цифровізація армії", передові зразки роботизованої техніки та засобів розвідки.

У свою чергу заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Юлій Гере зазначив, що "все, що буде виставлено на майданчику, цього не було в Збройних силах України". "Наразі воно все в процесі або взяття на озброєння, або вже використання. Дещо ви вже бачили на параді 24 серпня", - уточнив він.

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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що сьогодні керівництво України, Міністерства оборони України та Збройних сил України працюють як одна команда і спрямовують спільні зусилля на якісну трансформацію Збройних сил України.

"Коли президент України говорить про Україну як про велику IT-державу, ми як оборонне відомство насамперед це розуміємо як завдання створення й розвитку цифрової армії, здатної протистояти російській агресії, і, не будемо приховувати, іншим викликам і загрозам, оскільки ми стоїмо не тільки перед викликом збройної агресії з боку РФ", - розповіла вона.

За словами Маляр, цифрове майбутнє Збройних сил - це один із пріоритетних напрямів трансформації. "Йдеться про трансформацію розвідки, автоматизованого управління, зв'язку, високоточної зброї", - зазначила вона.

Автор: 

виставка (285) Київ (19469) Міноборони (7371) зброя (7466) Маляр Ганна (525)


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Мне вот интересно, ездили наши фельдмаршалы и величайшие мыслители современности на различные выставки и какой с этого толк? Попутешествовать за госчёт? Что продали, что купили для армии или просто посмотрели, как баран на новые ворота, сделали фоточек, попили-поели и домой? Оружия и боеприпасов современных за этот год сколько куплено, где фото и видео пруфы?
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07.10.2021 13:28 Відповісти
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07.10.2021 14:33 Відповісти
сподіваюсь, що ми побачим й американців з Б-52
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07.10.2021 13:29 Відповісти
Под личным контролем наивеличайшего надеюсь?
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07.10.2021 13:31 Відповісти
Зебіли будуть говорити, що навіть АК-47 створений нині за розпорядженням найяснішого сцикуна.
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07.10.2021 13:43 Відповісти
аминомет молот будут показывать? дуже мощная зброя
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07.10.2021 13:55 Відповісти
Правильно писати так " 17-18 жовтня пройде виставка озброєння і військової техніки", яку модернізував президент Порошенко, а також новітні зразки, які спроектували при Порошенко з 2014 по 2019 роки. Ось така муйня, при Зеленському ми не побачили ні одного зразка нової зброї, а новітня і ефективні зразки, які розроблені при 5 - му президентові залишилися по одному екземпляру і у серійне виробництво не запущені.
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07.10.2021 14:44 Відповісти
 
 