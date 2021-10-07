У центрі Києва 13-17 жовтня відбудеться виставка озброєння і військової техніки

Виставка озброєння і військової техніки пройде 13-17 жовтня в Києві на Михайлівській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Практичну складову цифрового майбутнього Збройних сил України кияни та гості міста протягом святкових вихідних із 13 до 17 жовтня зможуть побачити на Михайлівській площі. Там відбуватиметься виставка озброєння та військової техніки", - сказала Маляр на брифінгу в Києві в четвер.

На виставці можна буде побачити окремі експозиції в межах проєкту "Цифровізація армії", передові зразки роботизованої техніки та засобів розвідки.

У свою чергу заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Юлій Гере зазначив, що "все, що буде виставлено на майданчику, цього не було в Збройних силах України". "Наразі воно все в процесі або взяття на озброєння, або вже використання. Дещо ви вже бачили на параді 24 серпня", - уточнив він.

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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що сьогодні керівництво України, Міністерства оборони України та Збройних сил України працюють як одна команда і спрямовують спільні зусилля на якісну трансформацію Збройних сил України.

"Коли президент України говорить про Україну як про велику IT-державу, ми як оборонне відомство насамперед це розуміємо як завдання створення й розвитку цифрової армії, здатної протистояти російській агресії, і, не будемо приховувати, іншим викликам і загрозам, оскільки ми стоїмо не тільки перед викликом збройної агресії з боку РФ", - розповіла вона.

За словами Маляр, цифрове майбутнє Збройних сил - це один із пріоритетних напрямів трансформації. "Йдеться про трансформацію розвідки, автоматизованого управління, зв'язку, високоточної зброї", - зазначила вона.