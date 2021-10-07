Железняк зняв свою кандидатуру на посаду спікера ВР: Не бачу сенсу

Делегований фракцією "Голос" на посаду спікера ВР Ярослав Железняк зняв свою кандидатуру.

Про це він заявив сьогодні з трибуни ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він висловив здивування, як колеги, які голосували за відставку Разумкова, можуть пропонувати його кандидатуру на посаду спікера.

"Я б продовжував діяти так, як Разумков", - зазначив він.

Він також заявив, що не бачить сенсу в голосуванні за його кандидатуру.

Железняк запропонував призначити на цю посаду позафракційного нардепа Гео Лероса.

"Вам буде складніше винести його", - іронічно зазначив депутат.

Також він запропонував призначити спікером Яну Зінкевич, щоб вона "як лікар вилікувала деяких депутатів".

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