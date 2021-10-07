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Железняк зняв свою кандидатуру на посаду спікера ВР: Не бачу сенсу

Железняк зняв свою кандидатуру на посаду спікера ВР: Не бачу сенсу

Делегований фракцією "Голос" на посаду спікера ВР Ярослав Железняк зняв свою кандидатуру.

Про це він заявив сьогодні з трибуни ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він висловив здивування, як колеги, які голосували за відставку Разумкова, можуть пропонувати його кандидатуру на посаду спікера.

"Я б продовжував діяти так, як Разумков", - зазначив він.

Він також заявив, що не бачить сенсу в голосуванні за його кандидатуру.

Железняк запропонував призначити на цю посаду позафракційного нардепа Гео Лероса.

"Вам буде складніше винести його", - іронічно зазначив депутат.

Також він запропонував призначити спікером Яну Зінкевич, щоб вона "як лікар вилікувала деяких депутатів".

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Автор: 

ВР (14977) спікер (61) Железняк Ярослав (551)


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Правильно сделал, зачем ему это цирк, понятно что будут тянуть жирного на пост.
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07.10.2021 14:35 Відповісти
супротив колывана не попрешь, потом дороже обойдется
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07.10.2021 14:39 Відповісти
Геращенко,проти судової реформи,за олігархів і дуже талановито маніпулює патріотичною риторикою..
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07.10.2021 14:55 Відповісти
Залік та повага.
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07.10.2021 14:55 Відповісти
Смысла не было подавать.
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07.10.2021 15:18 Відповісти
 
 