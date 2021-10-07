Железняк зняв свою кандидатуру на посаду спікера ВР: Не бачу сенсу
Делегований фракцією "Голос" на посаду спікера ВР Ярослав Железняк зняв свою кандидатуру.
Про це він заявив сьогодні з трибуни ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Він висловив здивування, як колеги, які голосували за відставку Разумкова, можуть пропонувати його кандидатуру на посаду спікера.
"Я б продовжував діяти так, як Разумков", - зазначив він.
Він також заявив, що не бачить сенсу в голосуванні за його кандидатуру.
Железняк запропонував призначити на цю посаду позафракційного нардепа Гео Лероса.
"Вам буде складніше винести його", - іронічно зазначив депутат.
Також він запропонував призначити спікером Яну Зінкевич, щоб вона "як лікар вилікувала деяких депутатів".
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Alex Alex #492081
показати весь коментар07.10.2021 14:35 Відповісти Мені подобається 5
Gena Gamaun
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Ксен Люпен
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Огусто
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