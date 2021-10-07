РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14834 посетителя онлайн
Новости
3 242 5

Железняк снял свою кандидатуру на должность спикера ВР: Не вижу смысла

Железняк снял свою кандидатуру на должность спикера ВР: Не вижу смысла

Делегированный фракцией "Голос" на должность спикера ВР Ярослав Железняк снял свою кандидатуру.

Об этом он заявил сегодня с трибуны ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он выразил недоумение, как коллеги, голосовавшие за отставку Разумкова, могут предлагать его кандидатуру на должность спикера.

"Я бы продолжал действовать так, как Разумков", - отметил он.

Он также заявил, что не видит смысла в голосовании за его кандидатуру.

Железняк предложил назначить на данную должность внефракционного нардепа Гео Лероса.

"Вам будет сложнее вынести его", - иронично отметил депутат.

Также он предложил назначить спикером Яну Зинкевич, чтобы она "как врач вылечила некоторых депутатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на должность спикера Стефанчук: Нужен не "публичный пиар", а повышение качества парламентаризма

Автор: 

ВР (29247) спикер (572) Железняк Ярослав (422)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно сделал, зачем ему это цирк, понятно что будут тянуть жирного на пост.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:35 Ответить
супротив колывана не попрешь, потом дороже обойдется
показать весь комментарий
07.10.2021 14:39 Ответить
Геращенко,проти судової реформи,за олігархів і дуже талановито маніпулює патріотичною риторикою..
показать весь комментарий
07.10.2021 14:55 Ответить
Залік та повага.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:55 Ответить
Смысла не было подавать.
показать весь комментарий
07.10.2021 15:18 Ответить
 
 