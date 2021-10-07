Железняк снял свою кандидатуру на должность спикера ВР: Не вижу смысла

Делегированный фракцией "Голос" на должность спикера ВР Ярослав Железняк снял свою кандидатуру.

Об этом он заявил сегодня с трибуны ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он выразил недоумение, как коллеги, голосовавшие за отставку Разумкова, могут предлагать его кандидатуру на должность спикера.

"Я бы продолжал действовать так, как Разумков", - отметил он.

Он также заявил, что не видит смысла в голосовании за его кандидатуру.

Железняк предложил назначить на данную должность внефракционного нардепа Гео Лероса.

"Вам будет сложнее вынести его", - иронично отметил депутат.

Также он предложил назначить спикером Яну Зинкевич, чтобы она "как врач вылечила некоторых депутатов".

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